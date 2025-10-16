Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a ser presidente no viajará fuera de Colombia: "Tengo una obsesión por la seguridad"

El precandidato presidencial anunció que permanecerá en el país durante su mandato, para priorizar la atención de los problemas de seguridad, con puestos de mando en cada departamento

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El abogado y aspirante presidencial
El abogado y aspirante presidencial afirmó que su gestión se centrará en recorrer el territorio colombiano, supervisando personalmente la situación en cada región y reforzando la confianza de los ciudadanos

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, los candidatos intensifican la presentación de sus propuestas y promesas, para persuadir al electorado sobre los cambios que implementarían al llegar a la Casa de Nariño.

Uno de ellos es el abogado y precandidato Abelardo de la Espriella, que anunció en su cuenta de X que si resulta elegido presidente, no viajará fuera de Colombia, para priorizar su permanencia en el país para atender personalmente los temas de seguridad nacional.

De igual manera, comentó que tiene “una obsesión por la seguridad”

El abogado y precandidato Abelardo de la Espriella compartió en su cuenta de X su postura sobre la seguridad y las medidas que adoptaría en caso de llegar a la Casa de Nariño.

De la Espriella explicó que no viajaría fuera de Colombia y que enfocaría su mandato en recorrer el territorio nacional para atender directamente las problemáticas de cada región, estableciendo un puesto de mando unificado en cada departamento.

“Yo tengo una obsesión por la seguridad, porque la seguridad lo es todo. De ella deviene la confianza inversionista, la prosperidad y el futuro. Por eso no viajaré fuera de Colombia y estableceré un puesto de mando unificado en cada departamento, para conocer de primera mano las dificultades que enfrenta la gente en las regiones”, publicó el precandidato por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

De la Espriella concluyó su mensaje reafirmando su compromiso de enfrentar los desafíos del país, al expresar: “Con mano de hierro y ardentía, restableceré la seguridad, la confianza inversionista y la tranquilidad del pueblo”.

