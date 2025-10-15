Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

El caso Valeria Márquez sigue generando polémica: Vivian de la Torre responde a las acusaciones en Instagram - crédito @barbivvvv/IG

La controversia en torno a la muerte de Valeria Márquez ha sumado un nuevo capítulo tras la aparición de rumores que señalan a Vivian de la Torre como la supuesta nueva propietaria del salón de belleza Blossom, el mismo lugar donde la influencer fue asesinada.

La difusión de una fotografía en la que De la Torre mostraba lo que algunos interpretaron como su “nuevo salón” reavivó las especulaciones en redes sociales, lo que la llevó a pronunciarse públicamente el vienres 10 de octubre a través de su canal de difusión en Instagram para rechazar estas acusaciones.

El asesinato de Valeria Márquez el 13 de mayo de 2025 conmocionó a la comunidad internacional; la joven fue atacada en su propio establecimiento, Blossom, por un individuo que se hizo pasar por repartidor y que, según las investigaciones, la buscó en al menos dos ocasiones antes de perpetrar el crimen.

El agresor disparó a Márquez al menos tres veces, provocando su muerte mientras ella realizaba una transmisión en vivo en TikTok, un hecho que impactó profundamente a sus seguidores y amplificó la atención mediática sobre el caso.

La influencer mexicana en redes sociales, Valeria Márquez, de 23 años, quien fue asesinada a tiros descaradamente durante un livestream de TikTok en el salón de belleza donde trabajaba en la ciudad de Zapopan - crédito @v___marquez/vía Instagram/vía REUTERS

Sin embargo, lo que está dando de qué hablar en las redes sociales por estos días son las imágenes que están circulando por las redes sociales en donde aparece la mexicana supuestamente en el salón de belleza de la fallecida influenciadora.

Es por esto que la joven aseguró que no tiene relación alguna con las imágenes y videos que se le atribuyen y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por contenido manipulado.

“Pues nada más, o sea, quiero aclararles que, güey, no soy yo. O sea, no soy yo en ninguna de las fotos que ha publicado esta chava, de los videos y así, que se ve superclaro. O sea, no, no soy yo”, expresó con firmeza al inicio de su declaración, asegurando que las únicas publicaciones auténticas son las que realiza desde su cuenta verificada.

La creadora de contenido insistió en que su única red social activa es su perfil oficial de Instagram, el cual se encuentra verificado precisamente para evitar confusiones.

“Solamente yo estoy usando este Instagram. No uso ninguna otra red social, no tengo ningún otro perfil en Instagram, solamente este. Este es el oficial, por eso lo verifiqué, para que no se confundieran de dónde está saliendo la información”, aseguró Vivian.

Vivian de la Torre rompe el silencio ante acusaciones - crédito @barbivvv/IG

Molesta por la manera en que algunas páginas han manejado el tema, la influencer señaló que muchas de las publicaciones recientes solo buscan generar morbo, dejando de lado el sentido de justicia que inicialmente se promovía.

“La neta me da mucho coraje, güey, que las páginas estén queriendo hacer este puro morbo, güey. Ya ni siquiera piden justicia como tanto aclaman o promueven el caso”, manifestó De la Torre.

En su intervención, también reconoció que ha visto cómo algunos usuarios sí han abordado el caso con responsabilidad, sin embargo, cuestionó a aquellos que difunden información falsa sin pruebas.

“He visto mucha gente que sí lo hace, que sí promueve el caso, que sí pide justicia, que tiene sus creencias, que fue yo, que no fui yo, pero, güey, se enfocan más en promover el caso. Esta gente ya solamente se está enfocando en como ya no tienen nada que inventar, güey, se dice inventando pura estupidez”, añadió visiblemente afectada.

Uno de los rumores que más la indignó fue el supuesto negocio que, según algunas páginas, estaría manejando tras la polémica. De acuerdo con publicaciones virales, la influencer habría quedado como propietaria del salón de belleza que pertenecía a Vale Delia, una mujer cercana a su círculo y que falleció recientemente.

El caso Valeria Márquez sigue generando polémica: Vivian de la Torre responde a las acusaciones en Instagram - crédito @barbivvvv_/tiktok

“O sea, ya ahorita están creando pura mentira. O sea, yo te lo dije: el tiempo dice todo. Vean las mamadas que están sacando ya ahorita de que yo tengo un salón de belleza. Que, güey, yo no soy dueña de ningún salón de belleza. Ni del que era de Vale, que en paz descanse”, aclaró tajante Vivian de la Torre.

Finalmente, la joven reiteró que, aunque sí tiene planes de emprender en el futuro, actualmente no posee ningún negocio, y en caso de hacerlo, no sería un salón de belleza como se ha dicho.

“No tengo un negocio. Si lo llegara a poner en un futuro, güey, no sería un salón de belleza, pero si quiero poner uno, no sería un salón, güey”, puntualizó.

Con su declaración, la influencer buscó poner fin a las especulaciones y recuperar la confianza de sus seguidores, insistiendo en que no se crean todo lo que circula en redes.

“No se crean las cosas que ven en redes sociales, o sea, menos con unas capturas, ay, no, no, no”, concluyó.

Esta intervención pública se suma a una serie de aclaraciones que figuras del entretenimiento digital han tenido que realizar en los últimos meses ante la proliferación de perfiles falsos, teorías infundadas y campañas de desinformación que se propagan rápidamente en plataformas virales.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía entrevistó al círculo cercano de la víctima con el objetivo de esclarecer los hechos.

Aunque las autoridades no han señalado oficialmente a Vivian de la Torre como sospechosa, la presión en redes sociales se ha centrado en ella. Diversos usuarios la han acusado de estar involucrada en el asesinato, basándose en la versión de que habría insistido reiteradamente a Valeria Márquez para que permaneciera en el local durante la transmisión en vivo, supuestamente para recibir ciertos obsequios.