Colombia

Un libro póstumo, un homenaje y una historia de diversidad: esto es ‘Apolo del Cosmos’ de Andrés Cuervo

La publicación reúne el legado del artista, la voz de su esposo y el impulso por transformar la literatura infantil

Por Sergio Ramírez

"Apolo del Cosmos", escrito por
“Apolo del Cosmos”, escrito por el cantautor, compositor y modelo Andrés Cuervo antes de su fallecimiento en París en 2022, se presenta como un homenaje literario al amor, la diversidad y la valentía de soñar sin barreras.

El lanzamiento póstumo de “Apolo del Cosmos” marca un momento relevante en la literatura infantil y juvenil colombiana. Esta obra, escrita por el cantautor, compositor y modelo Andrés Cuervo antes de su fallecimiento en París en 2022, se presenta como un homenaje literario al amor, la diversidad y la valentía de soñar sin barreras.

El libro se convierte en un legado que trasciende la música y la vida pública del artista, abriendo nuevas rutas para la conversación sobre la aceptación y las nuevas formas de familia.

“Apolo del Cosmos” es el primer libro de Cuervo. Concebido como una autobiografía en clave de cuento de hadas, la historia sigue a Apolo, un joven soñador que desafía las normas de un reino gobernado por la tradición. A través de su voz y su valentía, el protagonista invita a niños y adultos a cuestionar los límites impuestos, a abrazar la diferencia y a defender el derecho a amar sin restricciones.

Más allá de su trama fantástica, la obra se conecta con debates actuales sobre cómo abordar la diversidad con los más pequeños y cómo naturalizar la existencia de familias diversas en la sociedad contemporánea.

La obra se conecta con
La obra se conecta con debates actuales sobre cómo abordar la diversidad con los más pequeños y cómo naturalizar la existencia de familias diversas en la sociedad contemporánea.

El mensaje central del libro gira en torno a la inclusión y la aceptación. En un país donde la conversación sobre la diversidad y la igualdad sigue siendo urgente, “Apolo del Cosmos” se presenta como una herramienta pedagógica y cultural. La narrativa busca que los niños comprendan que las familias pueden formarse de muchas maneras y que la diferencia no es una barrera, sino una fuente de riqueza.

El propio Cuervo expresó su motivación para escribir la obra: “Yo voy a tener hijos y ¿solamente les voy a contar historias de príncipes y princesas como Cinderella, Pocahontas o La Bella y la Bestia? Pero eso es una mentira, porque mis hijos van a tener dos papás como muchos que tienen hoy dos papás o dos mamás. Por eso yo utilicé mi historia para compartir con los niños y ayudar a los que no se pueden encontrar a encontrarse”.

La inspiración autobiográfica de Cuervo impregna cada página del libro. Reconocido por su personalidad soñadora y su versatilidad artística, el barranquillero concibió “Apolo del Cosmos” como un reflejo de su propia vida y de su convicción de que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo.

El propio Cuervo expresó su
El propio Cuervo expresó su motivación para escribir la obra: “Yo voy a tener hijos y ¿solamente les voy a contar historias de príncipes y princesas como Cinderella, Pocahontas o La Bella y la Bestia? Pero eso es una mentira".

Su trayectoria musical, marcada por mensajes de esperanza y positividad, encuentra en esta obra literaria una extensión natural, destinada a acompañar a nuevas generaciones en el camino hacia la autoaceptación y el respeto por la diferencia.

El proceso de publicación de “Apolo del Cosmos” fue impulsado por Richard Coles, esposo de Cuervo, quien asumió la tarea como un acto de amor y compromiso. Coles ha destacado el valor de la obra como legado: “Este libro es el legado de Andrés. Quiero que el mundo conozca su voz, sus sueños y su forma de concebir el amor como un puente y no como una barrera. Su escritura es un recordatorio de que la diferencia es lo que enriquece nuestras vidas”.

La decisión de llevar el manuscrito a las librerías responde al deseo de mantener viva la voz del artista y de compartir su visión inclusiva con el público infantil y juvenil.

El proceso de publicación de
El proceso de publicación de “Apolo del Cosmos” fue impulsado por Richard Coles, esposo de Cuervo, quien asumió la tarea como un acto de amor y compromiso..

La publicación de “Apolo del Cosmos” ha sido recibida como un hito en la literatura contemporánea de Colombia. La obra no solo destaca por su carga emocional y simbólica, sino también por su capacidad para transformar imaginarios desde la infancia. En un contexto donde la literatura infantil suele reproducir modelos tradicionales, el libro de Cuervo propone una mirada renovadora, en la que la diversidad y la libertad ocupan un lugar central.

El aporte de la obra se extiende más allá de las páginas, al convertirse en un referente para educadores, familias y mediadores culturales interesados en promover la inclusión.

Apolo del Cosmos" se consolida
Apolo del Cosmos” se consolida como una invitación a soñar sin miedo, a creer en la fuerza de la autenticidad y a contribuir, desde la infancia, a la construcción de un mundo más abierto y solidario.

Así, “Apolo del Cosmos” se consolida como una invitación a soñar sin miedo, a creer en la fuerza de la autenticidad y a contribuir, desde la infancia, a la construcción de un mundo más abierto y solidario.

