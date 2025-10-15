Colombia

La extensa condena que podría afrontar el padre de Greeicy si es hallado culpable por los dos delitos que afronta: “Son cargos extremadamente graves”

El abogado penalista Francisco Bernate abordó, desde un ángulo jurídico, el caso de Luis Fernando Rendón, que es investigado por los delitos de secuestro simple y tortura

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El caso del padre de
El caso del padre de Greeicy Rendón, acusado de secuestro simple y tortura, afronta un largo camino judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@luisalbertoelcachorro/Instagram

No cesa el escándalo mediático por cuenta del caso de Luis Alberto Rendón, el padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, que enfrenta acusaciones por los delitos de secuestro simple y tortura vinculadas a un millonarios asalto en una finca familiar.

Rendón Melo cumple actualmente una medida de aseguramiento domiciliaria por el el proceso judicial que está vinculado a un robo millonario ocurrido en su finca, donde una suma superior a 1.000.000.000 de pesos en dinero y joyas habrían sido hurtadas de una caja fuerte.

El futuro judicial del padre de la reconocida cantante es, desde ahora, una incógnita. Sin embargo, expertos judiciales se han animado a anticipar las consecuencias legales en este tipo de casos. Así lo hizo el abogado penalista Francisco Bernate, que describió la gravedad de los cargos que afronta Luis Alberto Rendón: secuestro simple y tortura

“Básicamente estamos hablando de los delitos más graves que tiene la legislación colombiana. Estamos hablando de un secuestro que pareciera ser que la Fiscalía lo ve como simple y no como extorsivo, pero que tiene, en cualquier caso, sanciones muy elevadas que se atenúan porque las personas recuperaron su libertad antes de 15 días. En cualquier caso, son sanciones que pueden superar los 30 años de prisión”, afirmó el abogado en conversación con el podcast La Red Viral.

El padre de Greeicy Rendón
El padre de Greeicy Rendón cumple una medida de aseguramiento domiciliaria como presunto responsable de secuestro simple y tortura, cargos que no aceptó - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram

“Lo propio ocurre con el delito de tortura, que se comete por el hecho de haber causado dolor a una persona a fin de castigarlo por un hecho que se sospecha que cometió o para obtener información, que parece fueron las hipótesis que ocurrieron aquí. Estamos frente a dos de las tipologías más graves de, de nuestro ordenamiento jurídico, que, combinadas pueden tranquilamente generar una prisión de 40 años”, detalló el jurista.

Bernate enfatizó que estos delitos no contemplan beneficios judiciales, acuerdos ni rebajas de pena: “El secuestro es el delito más grave de la legislación colombiana, que no admite beneficios. Y, salvo que sean asuntos muy menores, la Fiscalía se va hasta el final, de manera que esto tendrá un desenlace en cuestión de 4 o 5 años y que la justicia diga qué fue lo que pasó”, analizó Bernate.

Finalmente, el jurista volvió a enfatizar en la gravedad de los delitos por los que se investiga al padre de Greeicy Rendón: “Son cargos extremadamente graves que ya tienen a esta persona detenida y que en el evento en que la Fiscalía logre sacar adelante esta situación, pues estamos hablando de una persona que prácticamente, eh, estará condenada a una prisión perpetua”, remató Bernate para La Red Viral.

Francisco Bernate, abogado que representa
Francisco Bernate, abogado que representa a figuras públicas reconocidas como Epa Colombia, abordó las implicaciones legales por los delitos a los que se le acusa a Luis Fernando Rendón - crédito Colprensa

Los pormenores del caso de Luis Alberto Rendón

La investigación, que fue documentada inicialmente por medios nacionales como La Chiva de Urabá, Semana y El Colombiano, detalla que los hechos se remontan al 8 de mayo de 2023 en la finca de Rendón Melo en Rionegro (Antioquia).

De acuerdo con la información obtenida por Infobae Colombia, ese día el padre de Greeicy habría “contratado a cinco hombres para que retuvieran y golpearan a dos trabajadores de su finca”, a quienes señaló de haberse apropiado del contenido de valor de la caja fuerte. La Fiscalía sostiene que estos trabajadores fueron víctimas de agresiones físicas y privación de la libertad como represalia por el supuesto hurto.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación acusa al papá de la cantante de coordinar agresiones contra empleados de una finca familiar, en medio de la investigación por el robo de una caja fuerte con dinero y joyas - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

Las mismas fuentes de la Fiscalía indicaron a Infobae Colombia que los cinco hombres presuntamente contratados por Rendón Melo fueron arrestados por la Policía Nacional el 8 de mayo de 2023, fecha en la que se produjeron los hechos violentos en la propiedad familiar.

“Los hombres presuntamente contratados, fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día de los hechos, y su proceso se encuentra en etapa de juicio”, señala la información recabada por este medio.

En cuanto a la situación judicial de Rendón Melo, la información puntualiza que fue capturado en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) en el marco de la investigación. Durante las audiencias, el acusado no aceptó los cargos que le fueron imputados por los delitos de secuestro simple y tortura: “El investigado fue capturado en Cali (Valle del Cauca) y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputado”, concluye la información proporcionada por la Fiscalía a Infobae Colombia.

Temas Relacionados

Luis Fernando Rendón MeloPapá de Greeicy RendónSecuestro simpleTorturaCondenaFrancisco BernateColombia-Noticias

Capturados seis presuntos miembros de

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

Hija del hombre que cayó

Acero y cemento en Colombia

Esta es la clave para
Combate armado entre el Ejército

Presentador de televisión fue víctima

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

