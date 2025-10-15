Karina García le dio un “puño” a Laura G de ‘La casa de los famosos’ y le envió contundente mensaje: “Fuiste poco inteligente”

Karina envió contundente mensaje a Laura tras varios meses de rivalidad desde La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla La Kalle / YouTube

La influencer Karina García abordó públicamente su relación con Laura G luego de permanecer en silencio sobre la rivalidad que ambas vivieron durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

El pronunciamiento se produjo al ser interrogada en el programa La Kalle acerca de la modelo, quien la había señalado en el reality por supuestamente involucrarse en una de sus relaciones sentimentales, hecho que marcó el inicio de una confrontación mediática entre las dos.

Al cierre de la entrevista, Karina García participó en una dinámica donde le presentaban fotografías de celebridades con las que ha tenido diferencias, pegadas en un saco de boxeo. Ante cada imagen, debía elegir entre abrazar el saco o golpearlo. Cuando apareció el turno de Laura G, la influenciadora optó por golpear el saco y acompañó su acción con un mensaje contundente.

Karina García consideró que la estrategia adoptada por Laura al entrar a La casa de los famosos, le resultó poco efectiva y cuestionó la inteligencia de esa jugada, pues Laura días antes de entrar, la acusó de quitarle a su exprometido, situación que al parecer fue una mala estrategia, pues no lo pudo demostrar.

Karina le dio "puño" a Laura G - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“A mí me da pesar de ella porque ella fue muy poco inteligente a la hora de ingresar a un reality con una estrategia tan baja como fue inventarse que yo le quité un marido si ella sabe que no es así”, expresó la influencer.

La creadora de contenido insistió en que no existió una relación sentimental con el hombre en cuestión y aclaró que mantiene una amistad con Hugo, identificado como “el hombre de la discordia”.

Según García, su trato permanece sin cambios y no hubo ni ha habido otra clase de vínculo entre ambos.

Más allá de las diferencias, Karina García también tuvo palabras de reconocimiento para Laura G, al afirmar: “Creo que es una mujer que tiene mucho talento, que le gusta la presentación, y, aunque no sé ella qué quiere en el mundo del espectáculo, ingresar con esa estrategia fue una mala jugada de su parte”.

Karina envió contundente mensaje a Laura G y la motivo a buscar otros talentos - crédito captura de pantalla La Kalle / YouTube

A modo de consejo, la influencer le dedicó un mensaje: “Tú tienes demasiada luz, la envidia no es buena, mata el alma y la envenena”.

Hasta el momento, Laura G no ha respondido a estas nuevas declaraciones. Anteriormente, la modelo mencionó en entrevistas que, tras el reality, la relación con la influenciadora quedó en buenos términos, llegando a sugerir que sin esa rivalidad podrían haber sido amigas.

Actualmente, Karina García se prepara para su próxima participación en Stream Fighters 4, donde se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz este sábado 18 de octubre.

Karina García confesó cuánto ganó en OnlyFans y los motivos que la llevaron a abrir su cuenta

La modelo y ex participante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, compartió por primera vez detalles específicos sobre su paso por OnlyFans y la cifra exacta que llegó a obtener.

Durante la entrevista con La Kalle, la creadora de contenido reveló que “lo hice por necesidad (...) Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”.

Karina García compartió que ganó hasta 350 millones de pesos en un mes durante su paso por OnlyFans, experiencia que calificó como parte de una etapa superada en su vida - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

García explicó que abrió su cuenta en la plataforma de contenido exclusivo siguiendo la sugerencia de una amiga, que veía esta alternativa como una solución frente a la pérdida de contratos laborales tras el nacimiento de su hijo. “El primer mes, sin mostrar nada, en lencería, me hice como $50 millones”, relató sobre sus inicios en OnlyFans, aclarando que la mayor parte de su material consistía en fotos y videos en ropa íntima y que no incluía contenido explícito.

La cifra que más llamó la atención de sus seguidores y de la audiencia radial fue el monto que alcanzó en su periodo de mayor popularidad dentro de la página: “Lo máximo que me hice fue como 350 millones mensuales”. Este ingreso consolidó a Karina García como una de las creadoras de contenido mejor remuneradas del país durante esa etapa.

Al referirse al impacto que tuvo esta experiencia en su vida, la influenciadora afirmó: “Es algo de mi pasado, yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar”. Enfatizó que, pese a la notoriedad y a la estabilidad económica que le brindó la plataforma, no volvería a OnlyFans y calificó la incursión como una decisión exclusiva de un contexto de dificultad económica.

La modelo reconoció que abrió su cuenta en OnlyFans por necesidad económica tras el nacimiento de su hijo y la pérdida de contratos en plena pandemia - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Con la única persona que yo hice contenido para adultos fue con mi expareja, porque la gente piensa que fue con un cliente”, aclaró García, respondiendo a rumores y comentarios que han circulado en redes sociales sobre la naturaleza del material producido. Además, añadió: “A las niñas que tienen página azul las admiro demasiado”, mostrando respeto por otras mujeres que eligen este modelo de negocio digital.

Desde su participación en el reality y el cierre de su paso por OnlyFans, Karina García mantiene una presencia activa en redes sociales, enfocando sus esfuerzos en nuevos proyectos y dejando atrás una etapa que, según expresa, significó aprendizaje y superación personal.