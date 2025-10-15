Colombia

Karina García le dio un “puño” a Laura G de ‘La casa de los famosos’ y le envió contundente mensaje: “Fuiste poco inteligente”

La presentadora paisa habló después de varios meses sobre la enemistad que tuvo con la exparticipante del ‘reality’ y las acusaciones que le hizo sobre “haberle robado el marido”

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Karina envió contundente mensaje a
Karina envió contundente mensaje a Laura tras varios meses de rivalidad desde La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla La Kalle / YouTube

La influencer Karina García abordó públicamente su relación con Laura G luego de permanecer en silencio sobre la rivalidad que ambas vivieron durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

El pronunciamiento se produjo al ser interrogada en el programa La Kalle acerca de la modelo, quien la había señalado en el reality por supuestamente involucrarse en una de sus relaciones sentimentales, hecho que marcó el inicio de una confrontación mediática entre las dos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al cierre de la entrevista, Karina García participó en una dinámica donde le presentaban fotografías de celebridades con las que ha tenido diferencias, pegadas en un saco de boxeo. Ante cada imagen, debía elegir entre abrazar el saco o golpearlo. Cuando apareció el turno de Laura G, la influenciadora optó por golpear el saco y acompañó su acción con un mensaje contundente.

Karina García consideró que la estrategia adoptada por Laura al entrar a La casa de los famosos, le resultó poco efectiva y cuestionó la inteligencia de esa jugada, pues Laura días antes de entrar, la acusó de quitarle a su exprometido, situación que al parecer fue una mala estrategia, pues no lo pudo demostrar.

Karina le dio "puño" a
Karina le dio "puño" a Laura G - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“A mí me da pesar de ella porque ella fue muy poco inteligente a la hora de ingresar a un reality con una estrategia tan baja como fue inventarse que yo le quité un marido si ella sabe que no es así”, expresó la influencer.

La creadora de contenido insistió en que no existió una relación sentimental con el hombre en cuestión y aclaró que mantiene una amistad con Hugo, identificado como “el hombre de la discordia”.

Según García, su trato permanece sin cambios y no hubo ni ha habido otra clase de vínculo entre ambos.

Más allá de las diferencias, Karina García también tuvo palabras de reconocimiento para Laura G, al afirmar: “Creo que es una mujer que tiene mucho talento, que le gusta la presentación, y, aunque no sé ella qué quiere en el mundo del espectáculo, ingresar con esa estrategia fue una mala jugada de su parte”.

Karina envió contundente mensaje a
Karina envió contundente mensaje a Laura G y la motivo a buscar otros talentos - crédito captura de pantalla La Kalle / YouTube

A modo de consejo, la influencer le dedicó un mensaje: “Tú tienes demasiada luz, la envidia no es buena, mata el alma y la envenena”.

Hasta el momento, Laura G no ha respondido a estas nuevas declaraciones. Anteriormente, la modelo mencionó en entrevistas que, tras el reality, la relación con la influenciadora quedó en buenos términos, llegando a sugerir que sin esa rivalidad podrían haber sido amigas.

Actualmente, Karina García se prepara para su próxima participación en Stream Fighters 4, donde se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz este sábado 18 de octubre.

Karina García confesó cuánto ganó en OnlyFans y los motivos que la llevaron a abrir su cuenta

La modelo y ex participante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, compartió por primera vez detalles específicos sobre su paso por OnlyFans y la cifra exacta que llegó a obtener.

Durante la entrevista con La Kalle, la creadora de contenido reveló que “lo hice por necesidad (...) Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”.

Karina García compartió que ganó
Karina García compartió que ganó hasta 350 millones de pesos en un mes durante su paso por OnlyFans, experiencia que calificó como parte de una etapa superada en su vida - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

García explicó que abrió su cuenta en la plataforma de contenido exclusivo siguiendo la sugerencia de una amiga, que veía esta alternativa como una solución frente a la pérdida de contratos laborales tras el nacimiento de su hijo. “El primer mes, sin mostrar nada, en lencería, me hice como $50 millones”, relató sobre sus inicios en OnlyFans, aclarando que la mayor parte de su material consistía en fotos y videos en ropa íntima y que no incluía contenido explícito.

La cifra que más llamó la atención de sus seguidores y de la audiencia radial fue el monto que alcanzó en su periodo de mayor popularidad dentro de la página: “Lo máximo que me hice fue como 350 millones mensuales”. Este ingreso consolidó a Karina García como una de las creadoras de contenido mejor remuneradas del país durante esa etapa.

Al referirse al impacto que tuvo esta experiencia en su vida, la influenciadora afirmó: “Es algo de mi pasado, yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar”. Enfatizó que, pese a la notoriedad y a la estabilidad económica que le brindó la plataforma, no volvería a OnlyFans y calificó la incursión como una decisión exclusiva de un contexto de dificultad económica.

La modelo reconoció que abrió
La modelo reconoció que abrió su cuenta en OnlyFans por necesidad económica tras el nacimiento de su hijo y la pérdida de contratos en plena pandemia - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Con la única persona que yo hice contenido para adultos fue con mi expareja, porque la gente piensa que fue con un cliente”, aclaró García, respondiendo a rumores y comentarios que han circulado en redes sociales sobre la naturaleza del material producido. Además, añadió: “A las niñas que tienen página azul las admiro demasiado”, mostrando respeto por otras mujeres que eligen este modelo de negocio digital.

Desde su participación en el reality y el cierre de su paso por OnlyFans, Karina García mantiene una presencia activa en redes sociales, enfocando sus esfuerzos en nuevos proyectos y dejando atrás una etapa que, según expresa, significó aprendizaje y superación personal.

Temas Relacionados

Karina GarcíaLaura GKarina García responde a Laura GKarina García La casa de los famososKarina García entrevistaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Técnico de Argentina Sub-20 habló sobre Colombia previo a la semifinal del Mundial de Chile: “Durísimo”

Diego Placente apuesta por la fortaleza colectiva y la experiencia reciente ante Colombia, pese a la ausencia de Maher Carrizo por suspensión, en la semifinal del Mundial sub 20

Técnico de Argentina Sub-20 habló

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La modelo paisa abordó los rumores sobre el blanquimiento de su piel y habló de los costosos procedimientos que al parecer le han ayudado

Karina García habló sobre el

Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios de registro civil e identificación en todo el país: conozca los horario y los motivos

La medida corresponde a la garantía de transparencia de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el domingo 19 de octubre de 2025

Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios

Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Chile: acuchilló 40 veces a su víctima en la habitación de un motel para robarlo

Jesús David Londoño Astaiza se valió de una invitación para que pasara la noche con René Márquez Arismendi, el ciudadano chileno de 45 años que recibió el brutal ataque, en Punta Arenas

Colombiano fue condenado a cadena

Enrique Peñalosa propuso modificar la Constitución para ‘controlar’ a minorías que protesten y afecten vías: “Sin asamblea constituyente”

El precandidato presidencial aseguró que los pequeños grupos están afectando la democracia del país, mientras las autoridades suelen permanecer inactivas ante bloqueos en vías del país

Enrique Peñalosa propuso modificar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director del medio alternativo ‘Desigual’

Director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre el

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La Liendra habló abiertamente sobre su enemistad con Westcol y revela si superaron o no esos desacuerdos: “Con que nos respetemos está bien”

Camilo reveló la experiencia con la comida que le dejaron en el ‘catering’ de su concierto en Japón: “Se parece a las cosas que comen los personajes de ánime”

Goyo revivió su paso por el desfile de Victoria’s Secret y celebró la presentación de Karol G: “Tomará ese lugar con toda su fuerza”

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia tras el empate ante Canadá y el rendimiento de Yáser Asprilla: “Aprovechó”

Néstor Lorenzo mantiene invicto con la selección Colombia: su porcentaje de rendimiento es impresionante

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia antes del duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”