JuanDa reapareció en redes y celebró tras meses de silencio: “Gracias por estar conmigo”

JuanDa regresó a las redes sociales, agradecido y con un mensaje sobre celebrar los logros - crédito @juandam___/ Instagram

El creador de contenido Juan David Morales Carranza, conocido como Juanda, reapareció en redes sociales tras varios meses de ausencia y compartió con sus seguidores una emotiva noticia sobre su vida personal.

El influencer colombiano, con una amplia base de seguidores, había generado inquietud entre sus fans debido a su prolongada desaparición de las plataformas digitales.

El 14 de octubre, Juanda publicó una actualización a través de su cuenta de Instagram, en la que incluyó una serie de fotografías y videos que, fiel a su estilo, no siguen un orden determinado.

En la primera imagen, apareció junto a su madre y comunicó a su audiencia: “Qué rico volver a verlos, están muy bonitos todos, me siento muy bien, tranquilo y motivado”.

El creador de contenido regreso a las redes generando millones de interacciones en redes sociales - crédito @juandam___/ Instagram

En su mensaje, JuanDa reveló que uno de los logros más importantes para él en este periodo fue obtener su licencia de conducción. La noticia, que puede parecer menor para algunos, tuvo un impacto especial en su vida y lo llevó a celebrar de una manera particular: confeccionó pijamas que llevaban la foto de su pase de conducción, tanto para él como para su madre. “Para muchos esto puede ser insignificante, pero para mí es un gran logro y algo que celebro”, comentó, enfatizando el valor de reconocer y celebrar los propios avances sin importar su tamaño.

El influenciador también aconsejó a sus seguidores “celebrar todos sus logros por más grande o pequeño que fuera para ellos”. En su publicación, invitó a reflexionar sobre la importancia de aplaudirse y validarse, independientemente de la magnitud del logro alcanzado. “Publicación para que recuerdes celebrar tus logros por más tontos que sean, la vida es una y qué chimba aplaudirnos a nosotros mismos por cualquier cosa, la felicito por cualquier cosa”, escribió.

JuanDa compartió que, tras superar un periodo difícil a nivel emocional, se siente renovado y con energía para retomar la producción de contenido para sus seguidores. Expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su ausencia y manifestó: “Gracias por ser mis amigos por tanto tiempo, es muy loco ver que mucho de ustedes ya son papás y otros viven solos, gracias por estar conmigo tanto tiempo, son increíbles, los amo”,

El creador de contenido celebró la obtención de su licencia de conducción, un logro personal que compartió con entusiasmo y gratitud - crédito @juandam___/ Instagram

El regreso de JuanDa llega después de que el influenciador reconociera públicamente en años anteriores que ha enfrentado episodios de depresión y ansiedad, situación que en su momento lo llevó a internarse en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento especializado.

¿Quién es JuanDa en redes sociales?

Juan David Morales Carranza, conocido como JuanDa, es un creador de contenido colombiano nacido el 1 de noviembre de 1998. Es famoso por su humor, autenticidad y su capacidad para conectar con audiencias masivas en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Su carrera comenzó en 2016 y rápidamente destacó por sus videos cómicos y relatos personales, lo que lo llevó a sumar más de 27 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram.

El creador de contenido fue destacado por su impacto en redes sociales por la revista Forbes Colombia - crédito @juandam___/ Instagram

JuanDa se consolidó como una figura relevante entre los jóvenes gracias a su forma particular de narrar historias y abordar tanto temas ligeros como profundas reflexiones sobre salud mental. Ha hablado abiertamente sobre sus propios desafíos con la depresión y la ansiedad, situación que lo llevó a internarse en un centro psiquiátrico para tratar su bienestar emocional. Su transparencia en estos temas ha fortalecido el vínculo con sus seguidores y ha contribuido a la visibilización de la salud mental en Colombia.

El influencer también ha tenido interacciones con figuras reconocidas del entretenimiento, como el cantante Maluma, y ha colaborado con organizaciones internacionales como Unicef en campañas de concienciación social. En 2024, fue incluido por Forbes Colombia en la lista de los principales creadores de contenido digital por su impacto e influencia en la cultura juvenil del país.

JuanDa he presumido su relación en redes sociales - crédito @crimsoncrazed/Instagram

En noviembre de 2024, JuanDa hizo pública su relación con el fotógrafo Juan Rueda (Crimson), sumando así otro capítulo a la vida personal que comparte abiertamente con su comunidad digital.