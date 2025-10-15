Colombia

Influenciadora Mariam Obregón reveló cómo maneja las finanzas con su pareja, el cantante Happy Bebé

La creadora de contenido venezolana contó que en su relación con el cantante Camilo no existen reglas fijas en el tratamiento de la plata, y que le apuestan a la flexibilidad y al trabajo en equipo en cada etapa de su relación

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Mariam Obregón y Happy Bebé
Mariam Obregón y Happy Bebé rompen esquemas al contar cómo manejan el dinero en pareja - crédito @mariamobregon/IG

La creadora de contenido Mariam Obregón, reconocida por su cercanía con sus seguidores y su estilo al hablar de su vida personal, volvió a causar conversación en redes sociales tras compartir detalles sobre cómo maneja las finanzas junto a su pareja, el cantante Happy Bebé, cuyo nombre real es Camilo Vásquez.

Durante una transmisión en vivo en Tiktok, Obregón habló sin reservas sobre la dinámica económica que sostiene con su futuro esposo, destacando que en su relación no existen reglas fijas ni porcentajes rígidos, sino un equilibrio que depende de las circunstancias y del momento que atraviesen.

En mi relación las cosas no se manejan cincuenta-cincuenta, tampoco se manejan cien-cero, ni ochenta-veinte. Yo digo, en este momento de mi relación, nosotros tenemos una balanza”, explicó Mariam ante cientos de espectadores conectados a su transmisión.

La influenciadora detalló que tanto ella como su pareja han pasado por distintas etapas financieras, y que la clave para mantener una relación sana ha sido la comunicación y la flexibilidad a la hora de asumir responsabilidades económicas.

La sincera confesión de Mariam
La sincera confesión de Mariam Obregón sobre las finanzas con su futuro esposo Happy Bebé - crédito @happybebe/IG

Hay momentos donde somos cincuenta y cincuenta. Hay momentos donde Camilo puede cubrir todo por una cantidad de meses. Hay otros donde yo de repente puedo estar aportando un poco más financieramente en mi casa. Nosotros siempre estamos como ochenta-veinte, cincuenta-cincuenta, cien él, cero yo… siempre estamos en constante aporte, porque yo siento que la vida no siempre es lineal”, aseguró la creadora de contenido venezolana.

Mariam también reveló que su futuro esposo ha sido un gran apoyo en etapas donde ella no ha tenido tanto flujo de ingresos, resaltando el trabajo en equipo como uno de los pilares de su relación.

“A veces he tenido momentos donde no he tenido tanto flujo de caja, pero a él le sale una súper buena oportunidad y me dice: ‘Toma, me acaban de llegar quince millones de pesos, ve en qué los vas a gastar de la casa’. Ese tipo de cosas ha hecho mi marido”, contó la influenciadora.

Sin embargo, también señaló que la reciprocidad ha sido clave y que en otras ocasiones ha sido ella quien ha asumido más responsabilidades.

Mariam Obregón revela cómo maneja el dinero en pareja - crédito @clipstikto/tiktok

Hay momentos donde él ha estado un poco más apretado, pero entonces digo: ‘Bueno, yo voy a pagar esto y esto’. Y de repente, bueno, tú te haces cargo de tal vaina. Así funcionan las cosas en mi relación”, concluyó la influenciadora.

Las declaraciones de Mariam Obregón generaron una ola de comentarios en redes sociales, pues en el en vivo muchos de sus seguidores aplaudieron su visión realista y madura sobre las finanzas en pareja y otros destacaron su capacidad para hablar abiertamente de temas que suelen generar controversia.

“Esa es la realidad de una relación”, “El matrimonio es un equipo”, “Así somos mi marido y yo”, “Me gusta que Mariam habla con sinceridad de todos los temas”, dicen algunos mensajes.

Sin embargo, hubo personas que opinaron que lo ideal es establecer acuerdos más claros desde el inicio para evitar malentendidos o desequilibrios a largo plazo, y algunos que criticaron el hecho de que no fuera el hombre el que se hiciera cargo de los gastos del hogar, al igual que otros le tiraron comentarios negativos al cantante.

Finanzas en pareja, el método
Finanzas en pareja, el método flexible de Mariam Obregón y Happy Bebé - crédito @happybebe/IG

“Amo a Mariam, pero todos sabemos que ella paga todo. Ese man no da nada”, “Ay, sí, Mariam, para mí que vos mantenés a tu novio”, “Ese muchacho no trabaja, pero ella nunca va a decirlo”, “Llevo 6 años con mi marido y siempre ha puesto el 100% de todo, pero el día que me toque a mí poner el 100% lo pongo”, “A los únicos hombres que yo ayudo es a mi papá y mi hermano, mi marido que pague lo de la casa”, “El hombre es el que se tiene que hacer cargo de los gastos del hogar”, indicaron en las reacciones.

Con este nuevo pronunciamiento, Mariam Obregón volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, abordando sin filtros temas cotidianos de pareja y mostrando que detrás de su estilo alegre y espontáneo, también hay reflexiones profundas sobre la vida en pareja y el trabajo en equipo.

