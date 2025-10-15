Colombia

Esta es la clave para evitar enfermedades cardiovasculares y evitar las consecuencias del envejecimiento

Los hábitos saludables se destacan como estrategias clave para frenar el impacto de esta tendencia en el país

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Algunos alimentos pueden evitar enfermedades
Algunos alimentos pueden evitar enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud en general - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento de la población mayor de 65 años, cuya proyección alcanzaría los 1.600 millones de personas en el mundo para 2050, enfrenta a los sistemas de salud a una gran cantidad de retos por el esperado incremento en los casos relacionados con enfermedades cardiovasculares.

En Colombia, estas patologías ya representan la principal causa de muerte, con el 16,8% de los decesos registrados en 2024, según datos difundidos por Alimentación con Propósito, alianza integrada por ocho organizaciones del sector salud, entre las que se encuentran:

  • Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. 
  • Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. 
  • Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia. 
  • Asociación Colombiana de Medicina Interna. 
  • Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas. 
  • Colegio Colombiano de Dietistas Nutricionistas. 
  • Asociación Colombiana Estudiantil de Nutrición y Dietética.
  • Programa de Nutrición de la Universidad Católica de Manizales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de los expertos, el vínculo entre el envejecimiento y las enfermedades del corazón se refleja en que el 81% de los adultos fallecidos por patologías cardíacas tenían 65 años o más. Esta relación se explica por los cambios fisiológicos asociados al paso del tiempo, como alteraciones metabólicas, aumento de la presión arterial y desajustes en los niveles de glucosa y colesterol, factores que incrementan la vulnerabilidad a las afecciones cardiovasculares.

Cuidar su corazón ahora evitará
Cuidar su corazón ahora evitará consecuencias en el futuro - crédito Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

Del mismo modo el informe destacó que una nutrición adecuada cumple un papel esencial en la prevención y el control de estas enfermedades, y es clave para un envejecimiento saludable. La adopción de hábitos de vida saludables, sumada a una alimentación equilibrada, contribuye a reducir y controlar factores de riesgo, entre ellos la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el colesterol elevado.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que la aplicación de prácticas nutricionales apropiadas, el control de la ingesta energética, la actividad física regular y la supresión del tabaco permitirían evitar hasta el 80% de las enfermedades cardíacas.

Este enfoque preventivo resulta fundamental en el escenario del envejecimiento poblacional, donde la carga de las enfermedades cardiovasculares puede superar la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. en dado caso de que la ciudadanía no adopte hábitos más saludables desde temprana edad.

Y es que la influencia de la nutrición abarca más que la prevención, pues cuando el corazón deja de bombear sangre de forma eficiente, el suministro de nutrientes se ve afectado, y puede surgir la caquexia cardíaca, caracterizada por la pérdida de masa muscular y tejido graso. Además, una alimentación inadecuada prolongada favorece la malnutrición y el deterioro muscular del corazón.

Los malos hábitos pueden tener
Los malos hábitos pueden tener consecuencias negativas en su salud, aún siendo joven - crédito Shutterstock

Ante esta situación, los especialistas detrás del estudio recomiendan realizar la evaluación nutricional individual por profesionales de la salud, pues este paso resulta indispensable para diseñar planes personalizados acordes con la edad, estado general y condición cardiovascular de cada persona.

En adultos mayores, esta estrategia permite prevenir y tratar enfermedades cardíacas, conservar la masa muscular, mantener la funcionalidad y promover un envejecimiento activo.

¿Qué alimentos comer para cuidar el corazón?

Según Mayo Clinic, los pacientes deben consumir los siguientes alimentos:

  • Frutas y verduras frescas o congeladas
  • Verduras enlatadas bajas en sodio
  • Frutas enlatadas envasadas en 100% de jugo o agua
  • Harina de trigo integral
  • Pan integral, preferentemente pan 100% de trigo integral o pan de otro grano 100% integral
  • Cereal con alto contenido de fibra, que tenga 5 gramos o más de fibra por porción
  • Granos integrales, como el arroz integral, la cebada y el trigo sarraceno
  • Pastas integrales
  • Avena
  • Aceite de oliva
  • Aceite de canola
  • Aceite vegetal y de nuez
  • Margarina, sin grasas trans
  • Frutos secos y semillas
  • Aguacate
  • Productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, como leche, yogur y quesos descremados o semidescremados (1%)
  • Huevos
  • Pescado, especialmente pescado graso, de agua fría, como el salmón
  • Carne de ave sin piel
  • Legumbres
  • Productos de soja, como el tofu o las hamburguesas de soja
  • Carne molida magra
Mejorar sus hábitos en alimentación
Mejorar sus hábitos en alimentación y ejercicio es el elemento clave para un estilo de vida saludable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La opción de consumir Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (tecnologías diseñadas para suplir las necesidades nutricionales específicas), siempre bajo supervisión profesional, puede considerarse ante malnutrición o riesgo de desarrollarla. Según los líderes de Alimentación con Propósito: “Su incorporación contribuye a mejorar el estado del paciente y reducir la carga de trabajo del corazón”.

Así, los expertos concluyen que integrar la nutrición como eje fundamental del cuidado sanitario es determinante para mejorar la calidad de vida durante el envejecimiento y disminuir el impacto que las enfermedades cardiovasculares generan.

Temas Relacionados

Enfermedades cardiovascularesNutriciónVejezEnvejecimientoCómo cuidar el corazónColombia-SaludColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

Parque Nacional Tayrona suspende temporalmente la prestación de servicios: indígenas liderarán rituales de sanación durante el cierre

La medida fomenta la recuperación de hábitats, la protección de especies y la diversificación de destinos turísticos, contribuyendo al reconocimiento del valor espiritual y ecológico de la región

Parque Nacional Tayrona suspende temporalmente

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts más escuchados

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Ranking Spotify en Colombia: top

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026

El combinado nacional terminó su preparación de octubre en Estados Unidos y ahora se enfocará en los últimos encuentros de 2025, que serán determinantes para el sorteo del certamen de la FIFA

Cuándo volverá a jugar la

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate armado entre el Ejército

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

ENTRETENIMIENTO

Presentador de televisión fue víctima

Presentador de televisión fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá: “Se me acerca y me saca un cuchillo”

Karen Sevillano se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “No hay nada más patético que un payaso sin público”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Protagonistas de ‘Las muñecas de la mafia’ revivieron sus personajes para un video en redes sociales

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

Este sería el plan de la selección Colombia para reemplazar a Nigeria en el amistoso de noviembre: habría una opción fuerte

Boca Juniors tendría decidido el futuro de Frank Fabra: su contrato vence en diciembre de 2025

Deportivo Cali no solo va por la gloria en la Copa Libertadores Femenina: este sería el millonario premio por subirse al podio

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo