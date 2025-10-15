Colombia

Director de la Ungrd reconoció que en el Gobierno Petro se han robado multimillonarios recursos para La Mojana: “Aquí también pasó”

Carlos Carrillo sostuvo que hace falta compromiso para atender las situaciones de emergencia en el país

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Durante una inspección en Caregato,
Durante una inspección en Caregato, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, evidenció el abandono de las obras del dique por parte del consorcio RCG - crédito @javier_pava_s/X - Colprensa

La región de La Mojana enfrenta una situación crítica tras la ruptura del dique de Caregato, un problema que persiste desde 2021 y que ha provocado graves inundaciones, afectando a comunidades enteras y generando pérdidas en viviendas, cultivos y la economía local.

Frente a este panorama, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sostuvo que las dificultades para entender la situación radican en la pérdida de recursos e inversiones por corrupción en los contratos durante varias administraciones incluyendo la del presidente de la República Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Director de la Ungrd habló sobre La Mojana - crédito X

“Las inversiones en La Mojana se las han robado siempre y en este gobierno también pasó. Porque recuerden que el dique de Caregato es otro de los temas que están en este momento en las discusiones de Olmedo López y sus matrices de cooperación. Ya veremos qué pasa”, expuso Carrillo.

Y agregó: “Yo tomé la decisión de suspender unilateralmente ese contrato, de terminarlo. Era un contrato que habría podido llegar a los doscientos mil millones de pesos y que en mayo colapsó. Entonces, imagínense ustedes cuando se hacen obras sin planeación, con unas inversiones enormes. Aquí el problema nunca ha sido de recursos y yo... Esto no se trata de poner el espejo retrovisor, porque justamente este Gobierno también pecó en lo mismo”.

Procuraduría pidió a la Ungrd
Procuraduría pidió a la Ungrd medidas urgentes para ayudar a habitantes de La Mojana tras inundaciones - crédito Procuraduría General de la Nación

A pesar de los esfuerzos anunciados por Carrillo, la Procuraduría General de la Nación emitió un requerimiento urgente dirigido a la Ungrd, solicitando acciones inmediatas para asistir a la población damnificada.

La entidad encabezada por Gregorio Eljach reiteró su labor de vigilancia sobre las gestiones que adelantan la Ungrd como otras autoridades responsables de atender las consecuencias de las inundaciones en La Mojana.

De igual manera, subrayó la importancia de avanzar hacia una solución integral y estructural, capaz de responder de manera efectiva a los problemas históricos de la región, como la pérdida de viviendas y cultivos, la incomunicación entre veredas, el desplazamiento de familias y el deterioro de la economía local.

En palabras de la entidad, “en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, promovido por el ente de control, se socializaron los avances de las obras ejecutadas y se planteó la necesidad de avanzar hacia una solución integral y estructural, que permita dar una respuesta efectiva a las problemáticas históricas de pérdida de viviendas y cultivos, la falta de comunicación de las diferentes veredas, el desplazamiento de familias y la grave afectación de la economía local”.

El requerimiento de la entidad
El requerimiento de la entidad dirigida por Gregorio Eljach hace parte de las labores de vigilancia que adelantan sus funcionarios - crédito Procuraduría

Uno de los acuerdos alcanzados tras la sesión del comité involucra el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Armando Benedetti, que asumirá la tarea de coordinar a las instituciones responsables de las obras en Caregato. El objetivo es que estas entidades trabajen de manera conjunta en el diseño y ejecución de estrategias que permitan resolver de fondo la problemática que aqueja a La Mojana.

El seguimiento a este proceso está en manos de la delegada para Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría, cuyos funcionarios mantuvieron recientemente una reunión con Gabriel Rondón, viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. En ese encuentro, ambas partes reafirmaron la necesidad de articular esfuerzos para atender la emergencia y acordaron programar nuevas sesiones de trabajo. Como parte de los compromisos asumidos, “en los próximos días se adelantará una visita a la región de La Mojana, en donde se escucharán de primera mano la voz de las comunidades afectadas”, según informó la Procuraduría.

En el contexto de la gestión de la emergencia, la Procuraduría sancionó en agosto a dos exdirectores de la Ungrd por irregularidades en el manejo de la situación en La Mojana. Eduardo José “el Mono” González y Javier Pava, quienes lideraron la Unidad durante los gobiernos del expresidente Iván Duque y del presidente Gustavo Petro, respectivamente, recibieron una suspensión de tres meses del cargo, actualmente ocupado por Carlos Carrillo.

Temas Relacionados

UngrdRobo multimillonarioRecursosLa MojanaInundacionesGobierno PetroCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 9:00 a.m., 7:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 8:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

Estos son los turnos de

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 15 de octubre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa Cali evita

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

Papá de Greeicy habría “contratado a cinco hombres” que retuvieron y golpearon a los trabajadores de su finca acusados de un millonario robo

Luis Alberto Rendón cumple actualmente una medida de aseguramiento en su domicilio al no allanarse a los cargos en su contra por secuestro simple y tortura

Papá de Greeicy habría “contratado

Lotería de Cundinamarca resultados 14 de octubre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Esta popular lotería entrega cada semana más de 50 premios principales

Lotería de Cundinamarca resultados 14
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Número de cédula, del celular

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Westcol reveló la razón por la que compartió un video de Aida Victoria que desató rumores de reconciliación: “Me sentí bonito”

Ranking Disney+ Colombia: “Tron: Ares | A Special Look” lidera el top 10 de las producciones más vistas del momento

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

Deportes

Atlético Nacional se empezaría a

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

⁠Un colombiano fue elegido como el mejor novato de la Fórmula 4 italiana: Juan Pablo Montoya es su mentor

Los memes y reacciones que dejó el empate sin goles entre Colombia y Canadá

La selección Colombia se quedó sin ritmo ante Canadá: empate sin goles en amistoso en Nueva Jersey

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026