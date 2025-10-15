‘Cien Años de Soledad’ está prohibido junto a otros 4.000 títulos en Estados Unidos: estudio alerta sobre una censura sistemática

Gabriel García Márquez fue vetado en varios condados estadounidenses - crédito Colprensa

Estados Unidos atraviesa un periodo de fuertes restricciones a la literatura en el sistema educativo público; en el año escolar 2024-2025, casi 4.000 títulos fueron prohibidos en 87 distritos escolares, de acuerdo con el más reciente informe publicado por PEN America, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

El reporte, titulado “La normalización de la prohibición de libros”, documenta un total de 6.870 casos de censura, lo que representa un aumento significativo respecto a los años anteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los autores del informe describen una situación alarmante: “Nunca antes han visto los estadounidenses una cifra semejante en su historia”, afirman con contundencia. La organización considera que se instrumentalizó un modelo de censura sistemática que afecta no solo el acceso a materiales literarios, sino también la estructura misma de la educación pública.

El informe revela una campaña sistemática de exclusión de libros en 87 distritos escolares, afectando casi 4.000 títulos en Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La información entregada señala que desde 2021 se registraron 22.810 acciones de prohibición en 45 estados. Esta cifra incluye restricciones totales, exigencias de permisos especiales y exclusiones por nivel de grado.

¿Qué libros están desapareciendo de las aulas?

Entre los libros afectados se encuentra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, así como El amor en los tiempos del cólera, ambos retirados de circulación en distintos condados. Las obras del autor colombiano se suman a una larga lista de títulos cuestionados por su contenido.

En los primeros lugares del listado de estados con mayor número de prohibiciones aparecen Florida, con 2.304 casos; Texas, Tennessee y Pensilvania. Otros estados como Michigan y Minnesota podrían adoptar medidas similares en un futuro próximo.

'Cien años de soledad' y 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez, ya no están disponibles en ciertas bibliotecas escolares de Estados Unidos - crédito @laluisarivera/X

El documento atribuye estas decisiones a la presión de grupos conservadores que promovieron una estrategia coordinada para limitar el acceso a contenidos relacionados con identidad, diversidad, raza, género y derechos humanos.

Uno de los ejemplos más ilustrativos ocurre en Tennessee, allí se retiraron obras como Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y una adaptación gráfica del Diario de Ana Frank. Según los investigadores de PEN America, estas decisiones no provienen de procesos pedagógicos, sino de esfuerzos por ejercer control ideológico sobre los planes de estudio.

“Han explotado los miedos y las ansiedades de los padres para ejercer control ideológico sobre la educación pública en todo Estados Unidos mediante tácticas consistentes y coordinadas”, indica el texto.

Las prohibiciones de libros en escuelas públicas de Estados Unidos han ido en aumento año tras año, desde 2021 hasta 2025 - crédito PEN America

La definición de censura utilizada por la organización se basa en cualquier acción que limite el acceso de estudiantes a un título por motivos relacionados con su contenido. La prohibición puede originarse en quejas de padres, decisiones de funcionarios o instrucciones directas de autoridades estatales.

Durante el último ciclo escolar, en la investigación encontraron tres tipos de medidas: vetos totales, restricciones por edad o grado escolar, y títulos sujetos a revisión o requerimientos especiales.

La intervención del gobierno federal también se hace presente; en un caso documentado, casi 600 libros fueron retirados de bibliotecas en escuelas administradas por el Departamento de Defensa. Esta decisión respondió a directrices internas relacionadas con contenidos sobre diversidad, inclusión y equidad.

Aunque no se mencionan explícitamente los libros, la aplicación de las políticas derivó en la exclusión de múltiples títulos.

El Departamento de Defensa ordenó la eliminación de casi 600 libros en escuelas para hijos de militares, de acuerdo con PEN America - crédito iStock

Los efectos de estas decisiones alcanzan a autores reconocidos como Isabel Allende, Stephen King, Sara J. Maas, Ellene Hopkins, Atsushi Ohkubo y Elena K. Arnold. En el caso de Allende, La casa de los espíritus figura entre los libros eliminados; la organización advierte que las prohibiciones afectan no solo a los lectores, sino también a los creadores, quienes enfrentan repercusiones económicas y emocionales.

En algunos casos, la censura de una obra lleva al veto de toda la producción del autor, lo que fue descrito como un fenómeno de “Letra Escarlata”.

La ofensiva contra contenidos vinculados a la comunidad Lgbti+ representa una de las tendencias más persistentes; el informe menciona que estos libros fueron señalados como “sexualmente explícitos”, lo cual sirvió de argumento para su exclusión de bibliotecas escolares. En otros casos, obras que abordan temas de justicia racial, migración, violencia sexual o historia reciente también han sido señaladas como “inapropiadas”.

Los títulos relacionados con la comunidad Lgbti+ encabezan las listas de exclusión en Estados Unidos - crédito Bryan Anselm/NYT

PEN America advierte que la censura no se limita a los libros, sino que se extiende a otros recursos pedagógicos como manuales, planes de estudio y eventos escolares. Se registraron casos de cancelación de ferias del libro, restricciones a donaciones y cambios en programas educativos.