Profesor agredió sexualmente a una estudiante de 9 años en un colegio de Chía, Cundinamarca: la atacó en una bodega de artículos deportivos

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento carcelaria para Jorge Enrique Luis Carlos James Erazo (sic), docente señalado de presuntamente agredir sexualmente a una estudiante de 9 años en un colegio de Chía (Cundinamarca).

De acuerdo con el boletín de la entidad, el procesado dictaba clases extracurriculares en el plantel educativo ubicado en zona rural del municipio, posición que habría facilitado el acercamiento con la víctima.

El caso fue investigado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Cundinamarca, instancia que imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó el cargo atribuido.

Según las pesquisas, los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2024, cuando el docente habría aprovechado su posición de confianza para conducir a la menor hasta una bodega utilizada para guardar implementos deportivos.

Allí, presuntamente, realizó tocamientos de índole sexual a la estudiante. Los investigadores establecieron que el acusado habría utilizado su rol en actividades extracurriculares para acercarse a la niña y ganarse su confianza.

La detención de James Erazo fue posible luego del cumplimiento de una orden judicial emitida por las autoridades, la cual fue efectuada por la Policía Nacional en el barrio Patio Bonito, en la ciudad de Bogotá.

Tras su captura, el procesado fue presentado ante un juez, quien determinó la privación de libertad en un centro carcelario.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la protección de los menores y la judicialización de quienes atenten contra su integridad en cualquier contexto educativo del país.

Dos hombres fueron capturados por presuntamente abusar de una menor de 8 años en Norte de Santander

Dos hombres fueron capturados en el municipio de Labateca, Norte de Santander, tras ser señalados como presuntos autores de reiterados abusos sexuales contra una menor de ocho años.

La operación, liderada por la Policía de Norte de Santander (Denor), fue reportada por La Opinión y forma parte de una serie de acciones dirigidas a combatir las agresiones sexuales a niños y adolescentes en la región.

Los implicados, identificados como Diego Alonso Solano de 23 años y Marcos Camargo de 25, son familiares cercanos de la víctima, según consta en los reportes recopilados por las autoridades.

Las investigaciones indican que habrían aprovechado momentos a solas con la niña para cometer los actos denunciados, intimidándola con amenazas directas para evitar ser descubiertos.

El caso salió a la luz cuando la menor relató parte de lo sucedido a su madre, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en enero de 2025.

La niña reveló que los presuntos agresores amenazaban con atentar contra la vida de la madre si la situación se hacía pública. La investigación judicial permitió reunir material probatorio y obtener órdenes de captura que se hicieron efectivas el viernes 26 de septiembre de 2025.

En declaraciones de Jorge Andrés Bernal Granada, coronel y comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, la institución expresó rechazo absoluto a hechos que lesionan la integridad de la infancia.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de estos dos ciudadanos señalados de abuso sexual, garantizando así la protección de la víctima y el restablecimiento de sus derechos”, afirmó el oficial.

Tras su detención, Solano y Camargo fueron presentados ante audiencias de control de garantías, donde no aceptaron los cargos imputados. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía, que avanza en la judicialización del caso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho relacionado con violencia sexual.

De acuerdo con un información reciente de las autoridades locales, en las dos primeras semanas de septiembre de 2025, otros cinco individuos fueron capturados en Norte de Santander por crímenes semejantes, evidenciando el compromiso institucional con la protección de los menores y la judicialización de los responsables.