Colombia

Podcaster y creadora argentina reveló un hábito de los colombianos que le molesta mucho

Según sus declaraciones, son muy insistentes con esta costumbre, hasta el punto de controlarlos a todos

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Laura afirmó que esta costumbre
Laura afirmó que esta costumbre la hace molestarse mucho - crédito Freepik

En la reciente emisión del programa El flow de la radio, en Miami, que reúne a los creadores de contenido Santi, Laura y Vicky Van (“dalechama”), protagonizaron un intercambio que generó debate entre la audiencia.

En medio de la conversación, Laura expresó su incomodidad respecto a una característica que, según ella, identifica a los colombianos: su tendencia a corregir a los demás en distintos aspectos.

Durante el programa, Laura manifestó: “¿Sabes qué me molesta de los colombianos? ¿Puedo decir una cosa? Que corrigen mucho", afirmó y sorprendiendo a sus compañeros, agregó; “corrigen mucho todo. Todo. Son correctores como la policía, son Cervantes, corrigen la ortografía. Los factos, si dices algo que no es real te corrigen. Corrigen las posturas: parte para la derecha”.

Las declaraciones se presentaron en medio del programa El Flow de la Radio - crédito @elflowdelaradio / Instagram

La reacción de Santi no se hizo esperar. Ante la observación de su compañera, respondió con ironía: “Porque tenemos muy buena ortografía”. Esta intervención añadió un matiz humorístico al diálogo.

El intercambio entre Laura y Santi en El flow de la radio evidenció esa manía de los colombianos que por lo general pasa desapercibida, hasta que un extranjero lo nota.

