Colombia

Ocho senadores de la Comisión Séptima rechazaron la invitación del Gobierno para destrabar la reforma a la salud: Gustavo Petro se pronunció

Entre los senadores que no asistirán se encuentran Nadie Blel y Esperanza Andrade, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Ovidio González/Presidencia

Ocho de los catorce congresistas que integran la Comisión Séptima del Senado confirmaron que no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno en la Casa de Nariño, cuyo objetivo es destrabar la reforma a la salud.

Según lo senadores, la citación fue hecha por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para “un espacio de diálogo con el presidente Gustavo Petro sobre el trámite del proyecto de la ley de reforma a la salud”.

Entre los senadores que no asistirán se encuentran Nadie Blel y Esperanza Andrade, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; y Ana Paola Agudelo, del partido Mira.

“El Partido Conservador anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en la Casa de Nariño entre los miembros de la Comisión VII y el Presidente de la República”, indicó la colectividad.

Pronunciamiento del Partido Conservador sobre
Pronunciamiento del Partido Conservador sobre la reunión en Casa de Nariño - crédito @soyconservador/X

Y agregó: “Seguiremos en el seno de la comisión, como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional, defendiendo nuestra postura de pedir el archivo de esta iniciativa ya que solo agrava la situación actual del sistema de salud, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación”.

El senador Honorio Henríquez aseguró en un comunicado que ha mantenido una postura clara con la reforma a la salud del Gobierno nacional, motivo por el cual rechazó la invitación por parte del Gobierno nacional

“He mantenido una postura clara y argumentada respecto a nuestra solicitud de archivo de la reforma, por ser fiscalmente insostenible; por dejar en el limbo y desproteger a los pacientes y usuarios que hoy tienen una garantía sobre la continuidad de su atención ni de sus tratamientos, y que tampoco abona, sino que pone en crisis el sector salud. Además, el sistema actual se puede ser fortalecido sin necesidad de destruir su arquitectura esencial con medidas como la defensa de la Adres, no solamente como pagador único, sino también de las redes, rutas y modelos de atención consolidados, las EPS y de los trabajadores de la salud, quienes han sido víctimas de la improvisación en la implementación de la reforma”, indicó el senador del Centro Democrático.

Comunicado de Honorio Henríquez -
Comunicado de Honorio Henríquez - crédito X

Y agregó: “Nuestro partido está comprometido con la garantía del derecho fundamental a la salud desde una perspectiva social, técnica y legal, a partir de las bases constitucionales, con la prioridad de atender las verdaderas necesidades de los colombianos”.

Gustavo Petro se pronunció

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro negó de forma tajante de que se haya convocado una reunión en la Casa de Nariño para tratar de destrabar la discusión de la reforma a la salud.

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que las mayorías de esa comisión “ya demostraron lo que son”.

“Yo no he pedido reunirme con la Comisión Séptima del Senado, sus mayorías ya demostraron lo que son, ya sabemos lo que pasa, las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados; la oportunidad la tendrá la plenaria del Senado o será el poder constituyente”, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre reunión con
Gustavo Petro sobre reunión con senadores de la Comisión Séptima - crédito @petrogustavo/X

Por esta publicación, la senadora Nadia Blel, afirmó que la publicación “revela que la cordial invitación de la Directora del Dapre a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un ‘desajuste institucional’”.

Y agregó: “Sería un hito memorable que, antes de que concluya su gobierno, lográramos presenciar una decisión donde las distintas voces del Ejecutivo no se contradigan, como suele ser la norma. ¡Solo por curiosidad, para ver si tal armonía es posible alguna vez! Confío en que, con esfuerzo, algún día lo lograrán”.

Nadie Blel le respondió al
Nadie Blel le respondió al presidente Gustavo Petro - crédito @nadiablel/X

En entrevista con La FM, Honorio Henríquez aseguró que “parece que el presidente Petro se acaba de despertar y se dio cuenta que nos habían citado a una reunión hoy a las 3:00 de la tarde para hablar de la reforma a la salud”.

