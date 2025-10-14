Colombia

Hospital Mental suspendió atención a afiliados de Nueva EPS por millonaria deuda: “Priorizamos a las EPS que sí están pagando”

La institución restringe servicios a usuarios de la aseguradora tras acumularse una deuda superior a $2.500 millones, priorizando la atención para quienes mantienen pagos al día y advirtiendo sobre riesgos financieros crecientes

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El Hospital Mental Universitario de
El Hospital Mental Universitario de Risaralda, Homeris restringió la atención a afiliados de la Nueva EPS por deuda millonaria - crédito Homeris Hospital mental/Gobernación de Risaralda

El Hospital Mental Universitario de Risaralda (Homeris) decidió restringir la atención a los afiliados de la Nueva EPS tras acumularse una deuda que supera los $2.500 millones.

Esta medida, que entró en vigor de inmediato, responde a la falta de cumplimiento en los pagos por parte de la aseguradora, lo que ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de la institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión fue comunicada por Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente encargado de Homeris, que detalló que durante los últimos tres meses la Nueva EPS no realizó los giros correspondientes por la atención de sus usuarios.

Según Gaviria Murillo, el hospital factura mensualmente más de $210 millones a esta EPS, pero en los meses de julio y agosto no recibió ningún pago, y en septiembre solo se efectuó un giro parcial de $138 millones, cifra que calificó como “insuficiente para cubrir los costos reales del servicio”.

La medida busca proteger la
La medida busca proteger la estabilidad financiera del hospital y priorizar a aseguradoras al día con sus pagos - crédito Homeris Hospital Mental/Gobernación de Risaralda

El impacto de esta situación se refleja en la reorganización de la atención dentro del hospital, que ahora prioriza a los afiliados de las aseguradoras que mantienen sus pagos al día.

Gaviria Murillo explicó que “la demanda de pacientes es bastante alta y lo que hacemos es que priorizamos los servicios para las EPS que sí están pagando; hasta tanto no nos cumplan, nosotros lo que hacemos es que todas esas consultas y las hospitalizaciones se le brindan a otros usuarios que así lo requieren”.

El directivo subrayó que la medida busca proteger la sostenibilidad financiera del hospital y garantizar la continuidad de los servicios para quienes dependen de otras entidades aseguradoras.

La suspensión parcial afecta principalmente los servicios nuevos y las remisiones de pacientes de la Nueva EPS, aunque los casos de urgencia seguirán siendo atendidos conforme a los protocolos establecidos.

El Homeris es la única institución pública en el departamento que ofrece atención en salud mental, mientras que en el sector privado esta labor recae en el Instituto del Sistema Nervioso.

El déficit generado por la falta de recursos ha limitado la adquisición de medicamentos, insumos y el pago a proveedores, además de amenazar la estabilidad laboral del personal médico y asistencial, cuya remuneración depende directamente de la liquidez del hospital.

La suspensión afecta principalmente servicios
La suspensión afecta principalmente servicios nuevos y remisiones, pero se mantienen las urgencias para usuarios de la Nueva EPS - crédito Leonardo Duque

Según los reportes del área administrativa, la presión financiera sobre Homeris se ha intensificado debido al aumento de la cartera pendiente de varias entidades, siendo la Nueva EPS una de las principales deudoras.

Expertos en salud consultados por medios regionales han advertido que este tipo de situaciones evidencian una crisis estructural en el sistema de salud colombiano, donde los hospitales públicos y universitarios enfrentan retrasos en los pagos de las EPS, lo que repercute directamente en la atención a los usuarios.

Un especialista en gestión hospitalaria señaló, en declaraciones a El Pereirano, que “es fundamental que el Gobierno nacional intervenga para garantizar el flujo de recursos. No puede ser que instituciones como el Homeris, que cumplen una función social tan importante, se vean obligadas a suspender servicios por falta de pago”.

La medida adoptada por el Hospital Mental Universitario de Risaralda busca evitar un colapso financiero y asegurar la continuidad de la atención para los usuarios de las EPS que cumplen con sus obligaciones, en un contexto donde la demanda de servicios de salud mental sigue en aumento en Pereira y los municipios del área metropolitana.

Hospital San Camilo reanuda atención a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo financiero

La ESE Hospital Psiquiátrico San
La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo reabre servicios para usuarios de Nueva EPS S.A tras acuerdo de pago - crédito Hospital Psiquiátrico San Camilo

La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo anunció la reapertura de servicios para los usuarios de Nueva EPS S.A tras alcanzar un acuerdo de pago que permitirá fortalecer la situación financiera de la institución.

La reanudación de la atención se produce luego de que ambas entidades concretaran un entendimiento que, según el hospital, representa un avance importante para asegurar la continuidad y calidad en la atención de salud mental a los afiliados de Nueva EPS S.A.

El hospital destacó la disposición y el compromiso de la EPS, subrayando que la colaboración entre entidades del sector salud es fundamental para enfrentar los retos actuales y proteger el bienestar de la población.

El acuerdo fue posible gracias a la gestión de la Agente Especial Interventora y al trabajo conjunto de los equipos de ambas instituciones. Desde el momento de la comunicación, la atención a los usuarios de Nueva EPS S.A quedó restablecida.

Temas Relacionados

Hospital Mental Universitario de RisaraldaHomerisNueva EPSSalud mentalCrisis hospitalariaJavier Alejandro Gaviria MurilloInstituto del Sistema NerviosoSistema de salud colombianoGobierno nacionalMinisterio de SaludHospital Psiquiátrico San CamiloColombia-noticias

Más Noticias

La Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

La bailarina defendió a La Jesuu y dirigió fuertes palabras a la abogada, y le advirtió que sus actitudes, según Valdiri, contradicen la ética y podrían tener consecuencias legales en redes sociales

La Valdiri contestó a la

La SAE se pronunció tras solicitud de Gustavo Petro enviar oro incautado para reconstrucción de Gaza: no descartó la viabilidad de la orden

La Sociedad de Activos Especiales comenzó evaluaciones técnicas y legales para determinar si el oro bajo su administración puede destinarse a la reconstrucción en Gaza

La SAE se pronunció tras

Procuraduría abre acción preventiva contra CRC por requerir información de medios; alerta sobre posible censura y vulneración de prensa

La entidad advierte sobre posibles riesgos para la libertad de prensa, la autonomía editorial y la confidencialidad de las fuentes, y exige aclaraciones sobre la voluntariedad y el uso de los datos solicitados

Procuraduría abre acción preventiva contra

Denuncia de violento asalto que destruyó puesto de arepas en Bogotá: víctima pide justicia por pérdida total de su negocio

La joven relató que fue golpeada y amenazada por una deuda ajena, lo que resultó en la destrucción de su emprendimiento en la localidad de Bosa

Denuncia de violento asalto que

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La Tricolor quiere superar la histórica participación en el Mundial 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda y una generación dorada de futbolistas colombianos terminaron en el tercer puesto

Colombia vs. Argentina: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Luis Alberto Rendón,

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Karina García contó cuánto dinero pagó por cada una de las carillas de su nuevo diseño de sonrisa: más de un salario mínimo por diente

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Deportes

Elogios provenientes desde Europa a

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia