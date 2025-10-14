Colombia

Hombre borracho trató de matar a su expareja, su hermano la defendió y ahora tiene que responder ante la justicia

El menor se entregó ante la Policía tras cometer el acto de violencia para proteger la vida de su hermana

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El sujeto intentó agredir a
El sujeto intentó agredir a su expareja y fue herido con arma cortopunzante -crédito Mariano Vimos/Colprensa

Una pelea familiar terminó en un desenlace fatal en el barrio Ocho de Marzo, que se encuentra ubicado en el centro oriente de Medellín. De acuerdo con el reporte oficial, el hecho dejó como saldo la muerte de John Derwin Cuesta Cañola, después de que recibiera múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Alerta Paisa, el ataque mortal se produjo después de que el sujeto, en un aparente estado de embriaguez, llegó a la vivienda de su expareja con la intención de agredirla. En medio de la situación, un adolescente de 15 años, hermano de la mujer, decidió intervenir para evitar el ataque en contra de su ser querido y atacó al hombre con un arma cortopunzante.

Tras los confusos hechos, el joven señalado como responsable del homicidio se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales para ser vinculado oficialmente a la investigación y así determinar su situación judicial.

El joven se entregó a
El joven se entregó a la Policía y está a la espera de una decisión judicial - crédito Freepik

La inspección técnica que le fue realizada al cadáver estuvo a cargo de la unidad investigativa de la Sijín en coordinación con el fiscal asignado al caso, que determinaron que se evidenciaron las lesiones por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, lo que acabó con su vida antes de que pudiera ser auxiliado.

Del mismo modo, las autoridades anunciaron que ya se dio inicio a la respectiva investigación para esclarecer las circunstancias precisas del homicidio y determinar la situación jurídica del implicado, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad.

Violencia desmedida en el Valle de Aburrá

En otro episodio ocurrido en el Área Metropolitana de Medellín, se confirmó la muerte de Daniela Atehortúa Londoño en el municipio de Bello. Según el reporte difundido por medios locales, la joven falleció en su vivienda horas después de haber sido dada de alta médica tras recibir tres puñaladas en la espalda durante una fiesta que, al parecer, tuvo lugar en la misma cuadra donde vivía, en el norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades investigan si el fallecimiento de Atehortúa Londoño estuvo vinculado a un deterioro súbito de su salud, que se habría presentado luego de que continuara consumiendo bebidas alcohólicas y, presuntamente, sustancias psicoactivas tras salir del hospital. Sin embargo, esta es solo una hipótesis sobre lo ocurrido y las autoridades no han confirmado la versión.

Las unidades del CTI de
Las unidades del CTI de la Fiscalía están revisando las pruebas del caso - crédito CTI de la Fiscalía

El ataque inicial con arma blanca en contra de la vida de la joven ocurrió en Bello, donde resultó herida con tres lesiones de arma blanca en la espalda durante una riña con otro ciudadano.

El informe oficial emitido por la Policía indica que unidades del Cuerpo de Bomberos auxiliaron a la víctima en el lugar y la trasladaron al hospital Marco Fidel Suárez de Bello para recibir atención médica de urgencia.

Horas después, Daniela Atehortúa Londoño fue dada de alta tras recibir curaciones por las heridas de arma blanca. Sin embargo, una llamada a la Línea de Emergencia 123 alertó a las autoridades sobre una nueva urgencia médica en la vivienda de la joven. Al llegar, la patrulla confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se está investigando si se trató de un descuido.

Pese a que la mujer
Pese a que la mujer fue dada de alta, falleció en su casa - crédito CTI de la Fiscalía

Ante la gravedad de estos casos, las autoridades pidieron a la ciudadanía confiar en las autoridades para la resolución de conflictos y denunciar cualquier riña a tiempo, con el fin de que los agentes logren intervenir y eviten que este tipo de ataques que pueden terminar en una fatalidad como la que acabó con la vida de John Derwin Cuesta Cañola y Daniela Atehortúa Londoño.

