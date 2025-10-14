Feid se despide temporalmente de los escenarios: “No extrañen mucho al Ferxxo por ahora”

El artista paisa anunció que tomará un descanso tras un año lleno de récords, premios y presentaciones históricas. - crédito @feid/Instagram

El cantante colombiano Feid, conocido mundialmente como Ferxxo, sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa temporal en los escenarios, tras un año lleno de logros históricos y reconocimientos internacionales.

El artista paisa, uno de los más influyentes del género urbano, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que agradeció a su público por convertir el 2025 en el año más importante de su carrera.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jejejejeje. ¡GRACIAS porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida! Gracias por entregarnos tanto este año, a mi familia, al equipo, a nuestros seguidores”, escribió el artista en sus redes.

Feid añadió: “Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato. No extrañen mucho al FERXXO en los stages por ahora".

Además, el artista invitó a sus seguidores mantener viva su canciones mientras permanece fuera de los escenarios “les pido que sigan escuchando mi música, que pongan Princesa, que escuchen Body, que escuchen Sagrado! GRACIAS GRACIAS AUSTIN CITY LIMITS, gracias a todos los que vivieron este show con nosotros”.

Feid agradeciendo a sus seguidores por convertir 2025 en la etapa más significativa de su carrera. - crédito @Feid/Instagram

Un año lleno de récords y reconocimientos

Durante 2025, Feid no solo consolidó su estatus como ícono del reguetón y del pop urbano latino, sino que también batió récords y fue reconocido por su innovación y conexión con el público. Entre sus mayores logros se encuentra el Premio ASCAP al Compositor/Artista Latino del Año, que recibió por segundo año consecutivo gracias a su aporte en la creación de algunas de las canciones más reproducidas del continente.

El paisa también fue galardonado con un Récord Guinness por recorrer más de 10.000 metros durante un solo concierto, gracias al diseño en 360° del escenario de su gira Ferxxocalipsis en Medellín. Esta hazaña, inédita en la música urbana, reflejó el nivel de entrega y energía que caracteriza sus presentaciones.

La “Coffee Party” más grande del mundo

Otro de los hitos más comentados del año fue la “Coffee Party” más grande del mundo, celebrada en la Plaza de Toros La México, donde Feid reunió a más de 50.000 personas en un evento gratuito que combinó música, café y cercanía con sus fans.

El espectáculo, que también le valió un segundo Récord Guinness, incluyó la distribución de más de 30.000 cafés durante la presentación, cumpliendo con los requisitos oficiales de la organización internacional.

El artista interpretó cerca de 30 temas durante más de dos horas, recorriendo su carrera desde sus inicios hasta sus colaboraciones más recientes. En redes sociales, la “Coffee Party” se convirtió en tendencia mundial y fue destacada como una de las celebraciones más multitudinarias de la música urbana en 2025.

El artista antioqueño agradeció el apoyo del público y los motivó a continuar disfrutando de su repertorio mientras. - crédito @Feid/Instagram

Éxitos musicales y colaboraciones destacadas

En paralelo, Feid mantuvo una fuerte presencia en las listas internacionales con temas como “Perro Negro” (junto a Bad Bunny), “+57” (con Karol G) y “Luna”, canciones que consolidaron su estilo característico y su capacidad para fusionar sonidos colombianos con ritmos globales.

Su éxito en los rankings de Spotify, Apple Music y Billboard reafirmó su posición como uno de los artistas latinos más influyentes de la década. Además, su propuesta visual, su lenguaje cercano y su identidad verde le han permitido conectar profundamente con su público.

Feid, del escenario a la moda

Más allá de la música, el artista antioqueño también dejó huella en el mundo del diseño. En colaboración con la marca deportiva Salomon, lanzó las zapatillas XT-Pathway 2 FERXXO, inspiradas en Medellín y en su característico color verde.

El calzado incorpora materiales que brillan en la oscuridad, un sistema ‘Quicklace’ con dijes personalizados y una etiqueta tejida con la frase “FXXOMOR”. Incluso, la caricatura del empaque fue dibujada a mano por el propio Feid, reafirmando su involucramiento creativo en cada detalle.

Esta colaboración no solo demostró su visión artística más allá de la música, sino también su intención de llevar su identidad cultural a un público global sin perder sus raíces.

Feid no explicó los motivos de su retiro momentáneo. - crédito @Feid/Instagram

Una pausa

Aunque no especificó cuánto durará su descanso, su mensaje fue interpretado por los fans como una despedida temporal, más no definitiva, del artista que ha marcado tendencia con su autenticidad y su conexión con la audiencia.

Por ahora, el Ferxxo deja claro que su música seguirá sonando: “Sigan escuchando mis canciones”, insistió en su publicación. Y si algo ha demostrado Feid, es que incluso lejos de los escenarios, su legado musical y su energía verde seguirán presentes en cada rincón del mundo.