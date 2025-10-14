Elkana Bohbot se reencontró con su hijo y la emotiva imagen le dio la vuelta al mundo

Tras años de incertidumbre, se dio el emotivo reencuentro de Elkana Bahbot con su esposa e hijo - crédito bringelkanahome2023 / Instagram

La imagen del reencuentro entre Elkana Bohbot y su hijo de 5 años se convirtió en el símbolo del feliz desenlace del final de un periodo de 2 años de cautiverio bajo el control de Hamas, pues el ciudadano colombo-israelí, de 36 años, fue uno de los 20 rehenes vivos liberados tras el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre el grupo palestino e Israel.

La reunión familiar se llevó a cabo durante el lunes 13 de octubre de 2025. Allí estuvo presente su esposa, la colombiana Rebecca González que, tras una prolongada espera recibió a su amado entre risas y lágrimas, según reflejaron publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, uno de los momentos más significativos tras la liberación de Bohbot fue el reencuentro con su hijo, al que pudo abrazar por varios minutos después de dos años de separación.

En una publicación de la cuenta de Instagram de Rebecca González y otras dedicadas a la campaña por el regreso de Bohbot, se expresó: “Finalmente. Reem está en los brazos de papá. Mi corazón está completo otra vez. Elkana está en casa. Reem recuperó a su padre después de dos años”, lo que conmovió a todos aquellos que seguían de cerca esta historia.

Elkana Bohbot se reencontró con su hijo, que no veía desde su captura, y se convirtió en una imagen global de esperanza - crédito @bringelkanahome2023/Instagram

Cabe mencionar que el secuestro de Elkana Bohbot ocurrió el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Supernova, en el que trabajaba como uno de los productores junto a sus amigos de infancia, Michael y Osher Waknin, que fallecieron en el ataque perpetrado por Hamas.

En esa jornada, cerca de 370 personas murieron en el evento de música techno. Imágenes difundidas ese mismo día mostraron a Bohbot esposado y con heridas en el rostro, mientras era conducido por sus captores hacia Gaza.

Durante su cautiverio, la familia de Bohbot recibió señales de vida en mayo de 2025, en el momento en el que apareció en un video de Hamas junto a Yosef-Haim Ohana, otro ciudadano israelí secuestrado. En esas imágenes, Bohbot se veía visiblemente debilitado, lo que incrementó la preocupación de sus seres queridos.

A través de un rehén liberado durante el año, el ciudadano colombo-israelí envió un mensaje a su familia pidiéndoles que mantuvieran el puesto en el mercado donde planeaba abrir una heladería, mostrando su esperanza de regresar algún día, sueño que se cumplió finalmente.

Elkana Bohbot fue liberado tras 738 días de cautiverio en Gaza, poniendo fin a una larga espera para su familia - crédito bringelkanahome2023/IG

La historia de Elkana Bohbot se convierte en un ejemplo del impacto humano de los secuestros perpetrados durante el ataque al festival Nova y la complejidad de los procesos de negociación en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas.

Tras la liberación, la esposa del ciudadano se pronunció con emotivas palabras que demuestran el sufrimiento que pasó durante el cautiverio de su esposo: “Cada día estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de que este momento llegaría. Hoy, al estar aquí juntos en libertad, mi corazón está lleno de profunda gratitud”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reposteó una foto junto a Rebecca Gonzáles y su hijo - crédito Presidencia de la República

El acuerdo de cese al fuego que permitió la liberación de Bohbot y otros rehenes fue firmado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. La denominada Cumbre para la Paz reunió a una treintena de líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Según declaraciones de Trump, la segunda fase del acuerdo “ya ha comenzado”. Ante este anunció, el Gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro, se refirió a su papel en este proceso: “Cierto mundo del sectarismo y del odio político no ha podido entender que soy. Soy un demócrata radical con principios. Lucho por la libertad desde hace décadas”.