Colombia

Denuncia de violento asalto que destruyó puesto de arepas en Bogotá: víctima pide justicia por pérdida total de su negocio

La joven relató que fue golpeada y amenazada por una deuda ajena, lo que resultó en la destrucción de su emprendimiento en la localidad de Bosa

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

Guardar
El ataque violento en Laureles
El ataque violento en Laureles dejó a la joven y a su pareja sin sustento económico

La destrucción total de su puesto de venta y la imposibilidad de retomar su trabajo en el sur de Bogotá, han dejado a Laura Rojas, una joven de 21 años, y a su familia sin ingresos, y ahora dependen únicamente de la ayuda alimentaria de sus allegados.

El ataque violento que sufrió junto a su pareja ocurrió el miércoles 8 de octubre en el barrio Laureles, en la localidad de Bosa, mientras ambos atendían su negocio de arepas en presencia de su hijo recién nacido.

Durante una entrevista con Alerta Bogotá, Laura Rojas relató que la agresión fue perpetrada por dos vecinos, una mujer y su esposo, quienes, según su testimonio, la golpearon con un bate, la arañaron, le propinaron puñetazos y patadas, y emplearon un arma blanca.

“Me cogieron entre los dos, me dieron en la cara, me reventaron la nariz y me halaron el cabello”, describió la joven en diálogos con Alerta Bogotá.

La agresión fue perpetrada por
La agresión fue perpetrada por dos vecinos, quienes golpearon y amenazaron a la víctima

Además de las lesiones físicas, las consecuencias materiales del ataque han sido devastadoras: “Las planchas se quemaron, el vidrio se rompió y las salsas se derritieron. Todo se dañó”, valorando su carrito en una suma estimada de entre $700.000 y $800.000.

En la conversación con la emisora mencionada, Rojas explicó el posible origen del conflicto. Detalló que, el día previo al ataque, la dueña de una tienda la acusó por una deuda pendiente de dos menores de 16 y 17 años, amigas de Laura, acoso que ella rechazó afirmando: “Yo le dije que me respetara, que no tenía por qué cobrarme a mí, porque esa deuda no era mía”.

A pesar de esta aclaración, al día siguiente la mujer regresó acompañada por su esposo y otras dos personas, todos ellos, según la afectada, bajo los efectos del alcohol.

Luego de los hechos, miembros de la Policía intervinieron tras la denuncia de los familiares de la joven, deteniendo a los presuntos responsables. Sin embargo, Laura contó que los agresores recuperaron la libertad al día siguiente de haber sido capturados: “Ese mismo día los llevaron, pero al otro día los soltaron”, reiteró en su testimonio.

El puesto de venta, valorado
El puesto de venta, valorado en hasta $800.000, quedó completamente destruido tras el ataque

En cuanto a la situación actual, la joven aseguró que no ha podido volver a trabajar, dependiendo ahora del apoyo de su familia para alimentar a su hijo, mientras observa cómo el local de sus agresores continúa funcionando en el sector.

Frente a la falta de avances judiciales, manifestó su preocupación por su seguridad y la de su familia: “Nosotros quedamos sin ingresos y con un bebé de un mes. Mi familia nos ha ayudado con comida”, reiteró, destacando el sentimiento de indefensión.

Sobre sus expectativas, Rojas fue enfática al pedir garantías para no repetir experiencias similares en la comunidad: “Yo solo quiero que se haga justicia y que no vuelva a pasar lo mismo con nadie más”, remarcó durante la entrevista con Alerta Bogotá.

