Crece polémica en torno a Blessd: participante de ‘Yo me llamo’ lo demandó por presuntas amenazas y agresiones

Andrés Sánchez, imitador de Ozuna, denuncia amenazas y agresiones del entorno de Blessd - crédito @blessd/ Instagram

El temor por su seguridad llevó a Andrés Sánchez, conocido por su participación en Yo Me Llamo 2021 como imitador de Ozuna, a buscar oportunidades laborales fuera de Colombia tras denunciar haber sido víctima de amenazas, agresiones físicas y presiones ilegales por parte de personas vinculadas al entorno del cantante urbano Blessd.

La denuncia de Sánchez se reactivó luego de que el mánager del cantante Pirlo presentara una acusación similar contra el artista antioqueño —cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño—, lo que evidenció un patrón de presuntos actos intimidatorios en el círculo del paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El relato de Sánchez fue expuesto en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, en el que detalló que el conflicto surgió tras apoyar a un joven de bajos recursos que imitaba a Blessd.

Sánchez, con experiencia como imitador de Ozuna, decidió trabajar junto al joven para realizar presentaciones en vivo, convencido de que se trataba de un tributo y no de una suplantación. En redes sociales, ambos mostraban satisfacción por el reconocimiento obtenido, e incluso artistas como Ryan Castro interactuaron positivamente con ellos.

El caso de Andrés Sánchez revela presuntos actos intimidatorios en el círculo de Blessd - crédito Colprensa y @blessd/IG

La situación cambió drásticamente cuando el equipo de Blessd citó a Sánchez y al joven imitador a un estudio en Medellín. Según el testimonio de Sánchez, al llegar al lugar fueron conducidos a una oficina donde se encontraban “Doctor Velásquez”, “Jara” y otros miembros del equipo.

Allí, los ánimos se tensaron y, de acuerdo con la denuncia, Sánchez fue despojado de su teléfono móvil, golpeado en la cabeza y el cuello por Jara, y amenazado con un arma de fuego por Velázquez. “Doctor Velásquez sacó una pistola y me apuntó”, relató Sánchez a La Red.

Aunque Blessd no estaba presente físicamente, Sánchez asegura que fue contactado por llamada telefónica en altavoz. Durante esa comunicación, el cantante le exigió que obedeciera todas las instrucciones de Velásquez y Jara, y le advirtió: “Agradezca que no estoy en el estudio, porque si estuviera le destrozaría la cara”, según la versión de Sánchez recogida por el programa citado.

Además, le ordenó firmar un contrato que incluía cláusulas para prohibirle seguir vendiendo eventos del imitador y hablar públicamente sobre lo ocurrido. “Me dijeron que si denunciaba, habría una multa de 100 millones de pesos”, afirmó Sánchez en la misma entrevista.

El imitador intentó explicar que la imitación no constituye un delito en Colombia, pero recibió una respuesta intimidatoria. “El doctor Velázquez me dijo: ‘Usted sabe tanto, pero sabía que yo aquí lo puedo matar porque está en propiedad privada’”, denunció Sánchez.

Sánchez asegura haber sido golpeado y amenazado con arma de fuego por el abogado de Blessd- crédito @blessd/ Instagram

Tras negarse a firmar el contrato, logró salir del estudio y contactó a la policía. El 2 de junio de 2022, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Blessd, su mánager Santiago Jaramillo y el abogado Alejandro Velázquez por presunto constreñimiento ilegal.

El proceso judicial, según Sánchez, incluyó la oferta de un principio de oportunidad, que él aceptaría únicamente si Blessd realizaba un video público aclarando lo sucedido.

“Cuando uno hace un principio de oportunidad es porque se acepta lo que se hizo. O sea, hubo un constreñimiento ilegal que para mí fue un secuestro, porque aunque yo llegué, a mí me retuvieron, me amenazaron. Para mí es un secuestro”, declaró Sánchez.

Sin embargo, el video nunca se realizó, y el proceso fue trasladado a Bogotá pese a que los hechos ocurrieron en Medellín. “El abogado mío mandaba para que impugnaran. Nada. El proceso lo trasladaron a Bogotá, pero las cosas pasaron en Medellín”, explicó.

La sensación de inseguridad de Sánchez se intensificó tras el asesinato de “Doctor Velásquez en junio de 2024. “Ahí me dio mucho más miedo. Entonces yo dije, si mataron a Velázquez, que tiene seguridad, dinero, ¿qué me pueden hacer a mí?”, expresó Sánchez en la entrevista. Desde entonces, ha buscado presentaciones fuera del país y afirma no sentirse tranquilo en Colombia.

La denuncia de Sánchez se suma a la de Pirlo, mánager que también acusa a Blessd de intimidación - crédito @blessd / Instagram

Sánchez manifestó su frustración por la falta de avances en la investigación, a pesar de que transcurrieron tres años desde la denuncia. “No han hecho nada. Y eso duele. Duele ver que la ley está, como dicen, para el rico”, lamentó.

En mayo de 2023, se intentó una conciliación entre las partes, pero Blessd no asistió y la propuesta de Sánchez no fue aceptada. Tras el fallecimiento de Doctor Velázquez, las investigaciones fueron precluidas temporalmente, aunque se espera que los otros dos implicados —Stiven Mesa y Santiago Jaramillo— sean vinculados mediante formulación de imputación.

El imitador también denunció que, tras los hechos, intentó comunicarse con el equipo de trabajo de “El Bendito” sin obtener respuesta. “No fue posible porque no es sino que haya un abogado y la palabra Fiscalía para que entonces ya nadie quiera dar una declaración”, afirmó Sánchez a La Red.