Colombianos en el exterior podrán votar virtualmente en la consulta del Pacto Histórico

La plataforma digital permitirá a la diáspora incidir en la elección de precandidatos y listas legislativas desde cualquier país

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Los votantes del Pacto Histórico
Los votantes del Pacto Histórico recibirán tres tarjetones para elegir candidatos al Senado, Cámara de Representantes y Presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por primera vez, más de un millón de colombianos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto virtual en la consulta popular del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre.

Esta medida permitirá a quienes residen fuera del país participar en la elección del candidato presidencial, las listas al Senado y la curul internacional de la Cámara de Representantes, marcando un avance en la inclusión política de la diáspora colombiana.

La decisión de habilitar el voto virtual se tomó ante la imposibilidad de enviar tarjetones físicos a distintos países, debido a dificultades logísticas y aduaneras que habrían retrasado el proceso más de un mes.

Inicialmente, la Registraduría General de la Nación había informado al Comité Político del Pacto Histórico que no sería posible garantizar la llegada de los tarjetones a tiempo.

La Registraduría implementa sistema digital
La Registraduría implementa sistema digital que permitirá a la diáspora participar en la elección de candidatos y representantes, marcando un avance en la inclusión política y adaptando el proceso a desafíos internacionales - crédito cortesía Infobae Colombia

Tras reuniones entre voceros de los partidos y el comité político, se optó por implementar una plataforma digital que permitirá a los colombianos en el exterior participar en la consulta desde cualquier parte del mundo.

Según datos oficiales, un millón dos mil cuatrocientos setenta y ocho colombianos están habilitados para votar fuera del país.

De este total, quinientas cuarenta y tres mil seiscientas veintidós son mujeres y cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis son hombres. La consulta permitirá elegir entre Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda como precandidatos presidenciales, además de definir las listas al Senado y, en el caso de los votantes en el exterior, seleccionar al aspirante para la curul internacional de la Cámara de Representantes.

El procedimiento para participar será sencillo: los ciudadanos deberán identificarse con su documento de identidad y podrán acceder a la plataforma virtual desde cualquier país, ya sea Estados Unidos, Europa, Australia u otra nación. Así, se busca garantizar que la distancia no limite la participación política y el ejercicio del derecho al voto.

La habilitación del voto virtual responde a la necesidad de adaptar los procesos electorales a las realidades logísticas y tecnológicas actuales, asegurando que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de incidir en las decisiones políticas del país.

En el territorio nacional, la consulta del Pacto Histórico contará con diez mil puestos de votación distribuidos en diferentes regiones, facilitando el acceso de los electores a las urnas el próximo 26 de octubre.

Esta nueva modalidad representa una oportunidad para que los colombianos en el exterior participen activamente en la vida política del país, fortaleciendo su representatividad y el ejercicio de sus derechos sin importar la distancia.

