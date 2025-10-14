Colombia

Cámara de Comercio de Bogotá premiará las mejores vitrinas navideñas de la capital y municipios aledaños: así puede participar

Empresas de todos los sectores podrán participar en una competencia que busca transformar espacios urbanos y fomentar la interacción ciudadana durante las festividades

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La convocatoria está dirigida a
La convocatoria está dirigida a empresas inscritas y con matrícula mercantil renovada ante la CCB para 2025, ubicadas en zonas definidas - crédito prensa Cerro de Monserrate

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció la apertura de la Convocatoria de Vitrinas Navideñas, una iniciativa pensada para dinamizar el comercio durante la temporada decembrina e incentivar las ventas en las zonas comerciales de mayor tráfico en Bogotá y los municipios aledaños.

La convocatoria no solo busca estimular la creatividad y el espíritu festivo de los comercios, también embellecer los espacios públicos y generar un atractivo adicional para los visitantes y clientes potenciales. La iniciativa está dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores, siempre y cuando estén inscritas y cuenten con la renovación de su matrícula mercantil ante la CCB para 2025. Su punto de venta debe estar ubicado dentro de las zonas definidas en el marco del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El registro, un paso fundamental para garantizar la participación, exige diligenciar el formulario de inscripción en la página web de la CCB y cumplir con todos los requisitos y términos que plantea el concurso. El proceso de inscripción inició el 14 de octubre de 2025 a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el 18 de noviembre de 2025 a las 6:00 p. m.

La iniciativa busca incentivar las
La iniciativa busca incentivar las ventas, embellecer espacios públicos y promover la creatividad en la decoración navideña de comercios - crédito Johan Largo/Infobae

La Decoración

El elemento diferenciador de la convocatoria es la creatividad en la decoración de las vitrinas. Los comercios participantes deberán destacar el espíritu de la Navidad a través del uso de luces, colores tradicionales, elementos icónicos y conceptos visuales que transmitan alegría y calidez tanto de día como de noche. Es fundamental mantener el equilibrio en la decoración, evitando la sobrecarga de elementos y asegurando la limpieza y el orden visual. La iluminación nocturna es otro componente clave, pues muchos recorridos familiares y caravanas se realizarán en horarios vespertinos, asegurando máxima visibilidad y atractivo.

La conexión con el público va más allá del punto físico: la iniciativa promueve la interacción en redes sociales y motiva a la ciudadanía a votar por la vitrina más destacada, contribuyendo así a la viralización y premiación de los participantes más populares.

La creatividad y el equilibrio
La creatividad y el equilibrio en la decoración, junto con la iluminación nocturna, son criterios clave para la evaluación de las vitrinas - crédito Colprensa

Visitas y Evaluación

El día asignado para la evaluación, los colaboradores deben estar presentes y preparados para recibir la visita de los jurados, responder preguntas y mostrar entusiasmo por el proceso. Este compromiso y actitud positiva también suma puntos a la hora de la calificación.

Las primeras visitas de jurados en Bogotá y la región están programadas para los días 1 y 2 de diciembre y la segunda ronda se realizará el 5 y 6 de diciembre. El evento de premiación tendrá lugar el 11 de diciembre de 2025 en la sede Salitre de la Cámara de Comercio, a las 3:30 p. m.

Categorías, requisitos y premios

Las visitas de jurados se
Las visitas de jurados se realizarán entre el 1 y el 6 de diciembre, y la premiación será el 11 de diciembre en la sede Salitre de la CCB - crédito Colprensa

Las vitrinas podrán inscribirse en una única categoría de las previstas en la convocatoria, y la evaluación se realizará por ubicación y tipología de negocio. Es fundamental que tanto el comercio como el local estén en regla, y tengan la aprobación de la CCB y, si es necesario, aporten información adicional solicitada por la entidad.

Las vitrinas más destacadas recibirán premios en las siguientes categorías: Mejor Vitrina Navideña por Categoría en Bogotá, Mejor Vitrina Navideña en la Región (municipios como Cajicá, Chía, Tocancipá, Zipaquirá, Fusagasugá, entre otros), Mejor Centro Comercial, y La Vitrina + Viral, premio especial para la que alcance mayor interacción en redes sociales gracias a los votos y la participación activa de los ciudadanos.

Los ganadores recibirán reconocimiento en medios (prensa, radio, televisión y redes sociales de la CCB), la posibilidad de participar en un stand colectivo durante la Feria del Hogar, acompañamiento empresarial especializado y una placa de reconocimiento para el primer puesto. Todas las distinciones se otorgarán conforme a las condiciones de la CCB, que podrá sumar nuevos reconocimientos si así lo estima conveniente.

Temas Relacionados

Vitrinas navideñas Cámara de Comercio de Bogotá Bogotá Navidad Cajicá Chía Concurso Decoración Comercio Feria del HogarColombia-Noticias

Más Noticias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

El cuadro bogotano deberá conseguir una buena suma de puntos frente a rivales como el Medellín, Cali, Millonarios, entre otros, para acceder a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Quedó definida la fecha del

Petro negó haber citado a senadores de la Comisión Séptima a la Casa de Nariño y lanzó pullas a Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro: “Me incumplieron”

El presidente de la República, en sus redes sociales, le salió al paso a la congresista y expresidenta de la comisión, la conservadora Nadia Blel, que señaló lo que sería un “corto circuito” entre el jefe de Estado y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, frente al trámite de la reforma a la salud

Petro negó haber citado a

Exsenador del Partido Liberal fue condenado a diez años de prisión tras pactar votos con paramilitares

La Corte Suprema confirmó que Carlos Emiro Barriga permitió que el grupo armado ilegal instalara una base paramilitar en una finca de su propiedad

Exsenador del Partido Liberal fue

Gobierno pidió información sobre la posesión de Carlos Camargo, previo a la votación de la reforma pensional en la Corte Constitucional

El alto tribunal inició el 14 de octubre el estudio que definirá el futuro de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro, en medio de tensiones institucionales y recusaciones contra magistrados

Gobierno pidió información sobre la

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: uno de los ‘cerebros’ del crimen seguirá en prisión tras importante decisión judicial

El Juzgado 29 Penal del Circuito confirmó la detención de Héctor Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, tras considerar válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Juanes fue confirmado como parte

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Karina García destapó los delitos que cometió en su juventud y que hoy la avergüenzan: “Era una niña y no tenía platica”

Andrea Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

Deportes

Amistoso de la selección Colombia

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay: así está la pelea por la Libertadores y Sudamericana luego de la goleada de Independiente Medellín

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA