Cámara de Comercio de Bogotá premiará las mejores vitrinas navideñas de la capital y municipios aledaños: así puede participar

La convocatoria está dirigida a empresas inscritas y con matrícula mercantil renovada ante la CCB para 2025, ubicadas en zonas definidas - crédito prensa Cerro de Monserrate

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció la apertura de la Convocatoria de Vitrinas Navideñas, una iniciativa pensada para dinamizar el comercio durante la temporada decembrina e incentivar las ventas en las zonas comerciales de mayor tráfico en Bogotá y los municipios aledaños.

La convocatoria no solo busca estimular la creatividad y el espíritu festivo de los comercios, también embellecer los espacios públicos y generar un atractivo adicional para los visitantes y clientes potenciales. La iniciativa está dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores, siempre y cuando estén inscritas y cuenten con la renovación de su matrícula mercantil ante la CCB para 2025. Su punto de venta debe estar ubicado dentro de las zonas definidas en el marco del programa.

El registro, un paso fundamental para garantizar la participación, exige diligenciar el formulario de inscripción en la página web de la CCB y cumplir con todos los requisitos y términos que plantea el concurso. El proceso de inscripción inició el 14 de octubre de 2025 a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el 18 de noviembre de 2025 a las 6:00 p. m.

La iniciativa busca incentivar las ventas, embellecer espacios públicos y promover la creatividad en la decoración navideña de comercios - crédito Johan Largo/Infobae

La Decoración

El elemento diferenciador de la convocatoria es la creatividad en la decoración de las vitrinas. Los comercios participantes deberán destacar el espíritu de la Navidad a través del uso de luces, colores tradicionales, elementos icónicos y conceptos visuales que transmitan alegría y calidez tanto de día como de noche. Es fundamental mantener el equilibrio en la decoración, evitando la sobrecarga de elementos y asegurando la limpieza y el orden visual. La iluminación nocturna es otro componente clave, pues muchos recorridos familiares y caravanas se realizarán en horarios vespertinos, asegurando máxima visibilidad y atractivo.

La conexión con el público va más allá del punto físico: la iniciativa promueve la interacción en redes sociales y motiva a la ciudadanía a votar por la vitrina más destacada, contribuyendo así a la viralización y premiación de los participantes más populares.

La creatividad y el equilibrio en la decoración, junto con la iluminación nocturna, son criterios clave para la evaluación de las vitrinas - crédito Colprensa

Visitas y Evaluación

El día asignado para la evaluación, los colaboradores deben estar presentes y preparados para recibir la visita de los jurados, responder preguntas y mostrar entusiasmo por el proceso. Este compromiso y actitud positiva también suma puntos a la hora de la calificación.

Las primeras visitas de jurados en Bogotá y la región están programadas para los días 1 y 2 de diciembre y la segunda ronda se realizará el 5 y 6 de diciembre. El evento de premiación tendrá lugar el 11 de diciembre de 2025 en la sede Salitre de la Cámara de Comercio, a las 3:30 p. m.

Categorías, requisitos y premios

Las visitas de jurados se realizarán entre el 1 y el 6 de diciembre, y la premiación será el 11 de diciembre en la sede Salitre de la CCB - crédito Colprensa

Las vitrinas podrán inscribirse en una única categoría de las previstas en la convocatoria, y la evaluación se realizará por ubicación y tipología de negocio. Es fundamental que tanto el comercio como el local estén en regla, y tengan la aprobación de la CCB y, si es necesario, aporten información adicional solicitada por la entidad.

Las vitrinas más destacadas recibirán premios en las siguientes categorías: Mejor Vitrina Navideña por Categoría en Bogotá, Mejor Vitrina Navideña en la Región (municipios como Cajicá, Chía, Tocancipá, Zipaquirá, Fusagasugá, entre otros), Mejor Centro Comercial, y La Vitrina + Viral, premio especial para la que alcance mayor interacción en redes sociales gracias a los votos y la participación activa de los ciudadanos.

Los ganadores recibirán reconocimiento en medios (prensa, radio, televisión y redes sociales de la CCB), la posibilidad de participar en un stand colectivo durante la Feria del Hogar, acompañamiento empresarial especializado y una placa de reconocimiento para el primer puesto. Todas las distinciones se otorgarán conforme a las condiciones de la CCB, que podrá sumar nuevos reconocimientos si así lo estima conveniente.