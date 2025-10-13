Reportan fuertes combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Jericó, Antioquia

Intensos choques armados se registran en zonas rurales de Jericó, donde fuerzas militares buscan controlar la situación y proteger a la población - crédito X

Desde la tarde del domingo 12 de octubre, operaciones militares de gran intensidad se desarrollan en el suroeste de Antioquia tras enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en área rural del municipio de Jericó.

Las autoridades confirmaron la persistencia de la actividad militar en regiones apartadas, mientras la comunidad mantiene la expectativa ante el avance de estas acciones.

La situación se concentra en el corregimiento de Palocabildo, donde el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, informó sobre un choque entre tropas del Batallón de Infantería Nutibara y el grupo armado ilegal.

“Se nos presenta a esta hora una novedad compleja en el corregimiento de Palocabildo. Un enfrentamiento entre el Ejército y un presunto grupo al margen de la ley. Hacemos un llamado fuerte al Gobierno nacional y a todas las fuerzas para que acompañen nuestra gente, para que acompañen la comunidad. Será finalmente el ejército y la policía quien brinden el informe oficial”, expresó el mandatario municipal a través de un video en Facebook.

Las fuerzas de seguridad intensifican operaciones en áreas rurales de Jericó, mientras la comunidad permanece alerta y se esperan reportes oficiales sobre posibles víctimas o daños tras los recientes enfrentamientos - crédito Sebastian Garces Piedrahita / Facebook

El alcalde Garcés indicó que, “por ahora decirle a la gente que queremos siempre acompañarlos. Que de primera mano compartimos la preocupación, pero que de ese mismo modo debemos ocuparnos con responsabilidad para que en Jericó predomine la paz, predomine la tranquilidad. Seguiremos muy atentos”.

Fuentes del Ejército Nacional indicaron a Infobae Colombia que, hasta el momento, solo se conocen reportes preliminares, ya que el parte definitivo de los resultados operacionales se difundirán en las próximas horas.

No cesa la violencia en Antioquia

Precisamente, en otro punto del mismo departamento, se vivieron momentos de tensión entre el Ejército y el Clan del Golfo. En el municipio de Sonsón, intensos combates entre tropas propias y el grupo armado provocaron que un menor de edad y un hombre de 25 años resultaran heridos.

Las hostilidades surgieron tras un operativo liderado por la Cuarta Brigada, en coordinación con efectivos del Gaula Militar Oriente, enfocado en golpear la capacidad criminal de la estructura ilegal subalterna Oliverio Isaza Gómez.

Asonada contra el Ejército Nacional en Sonsón, Antioquia- crédito @DenunciasAntio2/X

Durante el enfrentamiento, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes del grupo armado y confiscaron material bélico, equipos de comunicación y drones empleados por la organización para su operación en la zona. Además, un presunto miembro del grupo ilegal murió en el procedimiento.

Minutos después de las acciones militares, aproximadamente 400 habitantes del corregimiento La Danta ejecutaron una asonada contra el Ejército, impidiendo la continuación de los operativos judiciales y poniendo en situación de riesgo a los uniformados.

La multitud no solo retiró por la fuerza a los detenidos y recuperó el cuerpo del fallecido, sino que incautó material decomisado por las autoridades durante el procedimiento, obstaculizando la labor de la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte, dos vehículos militares fueron incinerados y las motocicletas del Ejército quedaron inutilizadas al ser bloqueadas su uso por la comunidad.

Preocupación por asonadas

Andrés Julián Rendón advierte sobre la pérdida de legitimidad estatal y reclama protección para la fuerza pública en zonas afectadas por el crimen organizado - crédito @AndresJRendonC / X

En este sentido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación tras el incidente, que culminó con la intervención de helicópteros para evacuar a los uniformados.

“Alarma que algunas personas de la población salieron a apoyar a los bandidos y a atacar a los soldados, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando fue dado de baja alias Terror, temido integrante del Clan del Golfo”, escribió Rendón en X.

El mandatario regional agregó: “Esta es una clara muestra de cómo, en algunas zonas del país, no es el Estado quien ostenta la legitimidad; es el crimen que ha crecido a sus anchas, y son las rentas criminales las que producen esa ‘cercanía’ engañosa con la gente”.