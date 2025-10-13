Policía recuperó 39 celulares que fueron robados en concierto de Silvestre Dangond

Detalles del operativo en el que cayeron dos delincuentes relacionados con un robo masivo en concierto de Silvestre Dangond - crédito Policía de Atlántico

Durante el 13 de octubre de 2025, la Policía del Atlántico confirmó la recuperación de 39 teléfonos celulares que fueron robados durante el concierto de Silvestre Dangond en Cartagena el 11 de octubre. Afortunadamente, los uniformados adelantaron un operativo de control y descubrieron que los delincuentes transportaban los equipos.

El hallazgo se llevó a cabo en la Vía al Mar, a la altura del peaje de Los Papiros, cuando agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron un vehículo en el que viajaban dos personas. Durante la inspección, los uniformados localizaron en el interior del carro los dispositivos móviles, aunque los ocupantes no lograron justificar la procedencia de los mismos.

Ante la gravedad de esta situación se pronunció el coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico, que explicó que la incautación fue posible gracias a los controles intensificados durante el puente festivo.

Según sus palabras: “En el marco de las actividades de control del puente festivo, la seccional de Tránsito y Transporte, en la vía al mar, llegando al peaje de Los Papiros, hace una requisa de un vehículo en el cual venían dos personas y se encontró en su interior 39 equipos de telefonía celular”.

Las autoridades están entregando los celulares a los afectados - crédito Policía de Atlántico

Del mismo modo, el reporte oficial indicó lo siguiente: “Al hacer las verificaciones de estos equipos, estas personas manifestaron que fueron producto de un hecho de hurtos en la ciudad de Cartagena, en el marco de un concierto presentado en aquella ciudad”.

Los detenidos fueron identificados como Jainer Berrío Garizábalo, de 22 años, y Víctor Gómez González, de 47, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo cargos de receptación.

Además, se indicó que, de los 39 celulares recuperados, 17 correspondían a la marca iPhone y 22 eran dispositivos Android. La modalidad empleada para el robo fue el “cosquilleo”, una técnica que consiste en sustraer objetos de valor de manera sigilosa en medio de aglomeraciones, en este caso durante la madrugada del evento musical y aprovechando el consumo de alcohol.

Durante la verificación de los equipos, los ocupantes del vehículo no presentaron documentación que acreditara la legalidad de los teléfonos y, en el transcurso del registro, uno de los dispositivos encendidos recibió una llamada, la cual fue atendida por los agentes.

La persona al otro lado de la línea se identificó como la propietaria del teléfono y relató que había sido víctima de hurto mediante la modalidad de “cosquilleo” mientras asistía al concierto en Cartagena.

Gran cantidad de estos hechos han ocurrido en el territorio nacional - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía del Atlántico reiteró el llamado a aquellos que hayan sido afectados por el robo de sus celulares durante el concierto para que se comuniquen con la Seccional de Tránsito a través de la línea 123, con el fin de facilitar la devolución de los dispositivos recuperados.

“Invitamos a todas las comunidades, aquellas que tengan una afectación del hurto, por favor comunicarse a la seccional de Tránsito o a la línea 123 en el departamento de Policía Atlántico para poder recuperar su equipo de telefonía celular”, explicó.

Los ciudadanos pueden acercarse a reclamar sus celulares - crédito Andina

A través de las redes sociales, los internautas no dudaron en hablar sobre esta modalidad de robo: “Eso es más viejo, los cosquilleros van a los conciertos a eso”, “Deben mostrarle la cara, ahí ya no hay presunción, la flagrancia está en lo que les encontraron. Son bravos para robar, pero se vuelven unas niñas cuando se dejan pillar”, “Pregunta, les muestran las caras es a los Policías y no a los degenerados delincuentes. Con ellos solo palo terapia y listo, estamos cansados” y “Esos andan de concierto en concierto y viajan cuando hay festividades”.