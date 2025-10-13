Colombia

Liberaron a Elkana Bohbot, ciudadano colombiano secuestrado por Hamas durante el festival Nova

Elkana Bohbot hacía parte de los últimos 13 secuestrados que fueron entregados a la Cruz Roja por parte de Hamas

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

El video difundido por Hamás
El video difundido por Hamás muestra el deterioro físico y emocional de los rehenes, aumentando la presión internacional - crédito Hamas Military Wing/Reuters

Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, fue liberado después de haber sido secuestrado durante el festival Nova el 7 de octubre de 2023, como parte del acuerdo de cese al fuego entre Hamas e Israel.

El colombo-israelí hacía parte de los últimos 13 secuestrados que fueron entregados a la Cruz Roja por parte de Hamas. En total, el grupo terrorista entregó a 20 rehenes que están en camino de encontrarse con fuerzas israelíes.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que espera ver a Elkana Bohbot en Colombia.

“Espero la libertad de un colombiano/israelí rehén de Hamás. Elkana Bohbot. Que se reúna con su esposa e hijo. Ojalá vengan a Colombia para recibirlos con el amor del pueblo colombiano”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre Elkana Bohbot,
Gustavo Petro sobre Elkana Bohbot, colombiano liberado por Hamas - crédito @petrogustavo/X

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la liberación de los 20 rehenes, en donde se encuentra Elkana Bohbot.

“Están en casa. Después de días interminables en la oscuridad, ahora son libres. El Festival de Música Nova era un símbolo de paz y libertad. Se trataba de una fiesta en el desierto donde los jóvenes se reunían para bailar al amanecer”, afirmó el Ministerio de Exteriores de Israel.

Recordaron el asesinato de las 370 personas en el festival y la liberación de los 20 rehenes, que estuvieron secuestrados 738 días.

El 7 de octubre de 2023, integrantes de Hamas atacaron el festival, mataron a más de 370 personas, cometieron actos de violencia sexual y secuestraron a decenas de asistentes, trasladándolos a Gaza. Hoy, los 20 rehenes que sobrevivieron a 738 días de cautiverio han regresado a sus hogares“, indicó el Ministerio de Exteriores de Israel.

La cartera precisó que el proceso de recuperación comienza ahora y recordó que los habían esperado durante mucho tiempo.

“El proceso de recuperación comienza ahora. Bienvenidos a casa. Les esperábamos desde hace demasiado tiempo”, expresó el Ministerio de Exteriores de Israel.

Ministerio de Exteriores de Israel
Ministerio de Exteriores de Israel sobre la liberación de las 20 personas secuestradas por Hamas - crédito @IsraelMFA/X

