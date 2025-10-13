Gustavo Petro confirmó acercamientos con el Clan del Golfo: Catar será el mediador en las negociaciones

Gustavo Petro también contempló la posibilidad de reiniciar diálogos con otros grupos armados - crédito Captura de Pantalla @EgaitanColombia/X/Presidencia

El presidente Gustavo Petro confirmó en la mañana del lunes 13 de octubre que, apenas dos meses de informar la reactivación de las negociaciones con el Clan del Golfo, el Ejecutivo ya adelantó acercamientos con el grupo armado con fuerte presencia en varias regiones del país.

Según informó el mandatario en su cuenta de X, la intermediación del Gobierno catarí será indispensable para avanzar en los diálogos, después de los llamados que hizo durante su viaje a Bruselas en los que pidió a esa Nación ser testigo directo de los avances en las negociaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“He iniciado contactos con el clan de golfo con la intermediación del gobierno de Qatar (sic)”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Presidente pide al ELN retomar mesas de diálogo

Asimismo, el jefe de Estado lanzó un fuerte mensaje al segundo al mando y actual jefe negociador del ELN, Israel Ramírez Pineda, más conocido por su alias Pablo Beltrán, para reiniciar las negociaciones con ese grupo, después de nueve meses que se suspendieran.

El presidente anunció acercamientos con el Clan del Golfo - crédito red social X

El presidente Petro no dudó en involucrar los recientes acuerdo de paz entre el Estado de Israel y Palestina, lanzando pullas sobre las altas cifras de víctimas mortales en medio de ese conflicto.

“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia. No sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, comentó Petro.

Apenas el 9 de septiembre de 2025, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Colombia por la muerte de, al menos, 100 personas y el desplazamiento forzado de unas 60.000, Pablo Beltrán reapareció en la escena pública a través de un video difundido en redes sociales.

Desde esa tribuna, el principal negociador del ELN en el proceso suspendido con el Gobierno instó a retomar los diálogos y pidió el respeto a los acuerdos firmados previamente con las administraciones de Juan Manuel Santos (2016) y Gustavo Petro (2023).

Reapareció Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN e insistió en otro modelo de negociación de paz - crédito Redes Sociales

Según detalló Beltrán en su intervención, la propuesta del ELN contempla un “modelo distinto” de negociación enfocado en la firma de acuerdos parciales, con prioridad en las transformaciones territoriales y en la inclusión activa de la sociedad civil.

“Hagamos acuerdos, acabemos el conflicto armado, pactemos transformaciones, metamos la sociedad en esto y el ELN cambia; pero es una fábula decir que el ELN cambie y las clases dominantes no cambian, y la persecución y exterminio del que piensa diferente no cambia... para que Colombia cambie, cambiamos todos”, señaló el líder guerrillero.

Hasta la suspensión, el proceso entre el ELN y el Estado colombiano registraba el mayor número de avances de los últimos años, incluyendo un cese del fuego de un año, vigente de agosto de 2023 a agosto de 2024, y la firma de más de 28 acuerdos parciales. Asimismo, las partes habían cerrado el primer punto de la agenda, centrado en la participación social en el proceso de negociación.

No obstante, la dinámica en la mesa se vio fuertemente afectyada por reiterados incumplimientos de la guerrilla y por la ausencia de “gestos de paz”, tal como lo evidenció el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz —hecho que tuvo lugar incluso bajo el cese del fuego—. Tras finalizar la tregua, el ELN llevó a cabo un ataque contra una base militar en Puerto Jordán, Arauca, que dejó dos militares muertos y 25 heridos.

Más que una crítica, el líder guerrillero pide al gobierno de Gustavo Petro una sola posición ante los acuerdos con el ELN - crédito Colprensa

Otros sucesos agravaron el ambiente de las negociaciones: los paros armados en Chocó y la denuncia del comisionado de Paz, Otty Patiño, sobre un presunto plan del grupo guerrillero para asesinar a su colaborador Álvaro Jiménez —a quien la organización responsabiliza del quiebre entre el frente Comuneros del Sur y el comando central—.

A pesar de la ruptura, subsiste un canal de comunicación reservado que funciona únicamente para la atención de temas humanitarios. Durante esos nueve meses, la relación entre la cúpula guerrillera y el presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por un intercambio constante de acusaciones.

El mandatario llegó a declarar que el ELN eligió el “camino de Pablo Escobar”, refiriéndose a lo que consideró un abandono de la lucha política en favor del narcotráfico.

En respuesta, el ELN atribuyó la responsabilidad de los fracasos en las negociaciones tanto al actual como a gobiernos anteriores, manteniendo su narrativa de que el Estado no cumple los acuerdos suscritos.

Pese a estas tensiones, el presidente Petro no descartó que los diálogos pudieran eventualmente trasladarse a escenarios internacionales, y mencionó el Vaticano como una opción futura para la continuación de las conversaciones.