Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

La colombiana ha hecho parte de las pasarelas más importantes del mundo - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

Karol G no es la única colombiana que estará presente en la pasarela de la marca Victoria’s Secret el 15 de octubre de 2025 en Nueva York. Daniela Álvarez, exseñorita Colombia que ha llegado a escenarios relevantes para la moda a nivel mundial, también participará en el desfile, conocido por ser uno de los más glamurosos de la industria.

La presentadora colombiana, quien en 2020 perdió su pierna izquierda después de sufrir una isquemia producto de un tumor, estará presente en un evento donde participarán modelos como la brasileña Adriana Lima, la húngara Barbara Palvin y la estadounidense Lily Aldridge, entre otras figuras que por años han hecho parte de la imagen de la marca, conocidas como “Ángeles de Victoria’s Secret”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información recopilada por El Tiempo, la modelo será una de las cuatro latinoamericanas invitadas especiales al desfile, que busca reinventarse para volver a posicionarse en un escenario en el que la belleza se manifiesta de diferentes maneras.

No se confirmó si la barranquillera saldrá a desfilar en la pasarela, como lo hizo para L’Oréal París durante la Semana de la Moda en la capital francesa en septiembre de 2025, o si solo estará presente como parte del grupo de famosos invitados al evento.

“Hoy quiero llevar un mensaje de resiliencia, amor propio y esperanza”, declaró la presentadora al medio citado.

Si la exreina desfila una de las piezas de la marca, representaría no solo un avance en su carrera en la industria de la moda, sino que la convertiría en la primera colombiana en caminar sobre ese escenario. La última y única colombiana que en el pasado alimentó rumores similares fue la ex Miss Universe Colombia Camila Avella.

Karol G también estará en la icónica pasarela - crédito Photo by ANGELA WEISS / AFP - @karolg/ Instagram

En los últimos años, el desfile, en el que participan algunas de las supermodelos más reconocidas del mundo, ha enfrentado críticas por supuestamente promover estereotipos de belleza difíciles de alcanzar, lo que lleva a muchas niñas a intentar cumplir con estos cuestionados estándares.

La posible participación de Daniela Álvarez marcaría un hito para Colombia y para la marca, ya que la barranquillera, más allá de su pasado en certámenes de belleza, es reconocida por su resiliencia y capacidad para afrontar la amputación de su pierna de una manera que le ha permitido colaborar con marcas como Victoria’s Secret y L’Oréal París, referencias en la industria del entretenimiento y la moda.

Daniela Álvarez sigue sometiéndose a tratamientos médicos

Paralelo a su presencia en las principales vitrinas de moda, la modelo adelanta un riguroso tratamiento para recuperar la movilidad total de su pie derecho, también afectado tras la extirpación del tumor que le produjo la isquemia en épocas de pandemia.

La barranquillera avanza en el proceso de recuperación de su pie derecho - crédito @danielaalvareztv/Instagram

En una entrevista con Pulzo, Álvarez explicó que, tras la amputación de su pierna izquierda, su pie derecho presenta una condición conocida como pie caído, lo que inicialmente le impedía tener fuerza y sensibilidad. A pesar de este diagnóstico, la presentadora mantiene una rutina constante de ejercicio y fisioterapia, convencida de que la disciplina resulta clave para avanzar.

“Aún le falta mejorar la sensibilidad y poder subir el pie, pero todo es con paciencia y perseverancia. Ya llevo cinco años desde lo que me sucedió, y esto puede tardar diez años; aun así, seguiré con disciplina para lograr los mejores resultados”, afirmó la presentadora.

Daniela Álvarez perdió su pierna izquierda en 2020 - crédito @danielaalvareztv/IG

El proceso de adaptación, según relató la modelo en la misma entrevista, ha estado marcado por la fe, la disciplina y una actitud positiva que le ha permitido superar las expectativas de los profesionales de la salud.

“Actualmente, he logrado más de lo que los médicos imaginaron, y eso es algo muy lindo”, aseguró en sus declaraciones.