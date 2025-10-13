Atentado con artefacto explosivo contra el CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá: alcalde condenó los hechos

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano confirmó que no se registraron heridos tras el atentado con granada en el CAI - crédito redes sociales

La noche del domingo 12 de octubre de 2025 un artefacto explosivo impactó las instalaciones del CAI Santo Domingo, en el sur de Bogotá, según confirmaron autoridades locales. El hecho no dejó heridos entre agentes de la Policía ni entre civiles, pero causó daños menores en la estructura del punto de atención.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el ataque ocurrió a las 7:00 p. m. un sujeto lanzó un artefacto, descrito por la autoridad como una granada, hacia las instalaciones del CAI. El explosivo generó fragmentos que impactaron vidrios del edificio; las autoridades señalaron que no hubo afectación física de consideración para el personal de la instalación policial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comando policial informó que la Dirección de Inteligencia y la Policía Judicial iniciaron un proceso investigativo para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. La entidad ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables, según informo el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

Noticia en desarrollo...