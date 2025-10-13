Colombia

Atentado con artefacto explosivo contra el CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá: alcalde condenó los hechos

En la noche del 12 de octubre, un artefacto explosivo impactó el punto policial de Santo Domingo; las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho está siendo investigado

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano confirmó que no se registraron heridos tras el atentado con granada en el CAI - crédito redes sociales

La noche del domingo 12 de octubre de 2025 un artefacto explosivo impactó las instalaciones del CAI Santo Domingo, en el sur de Bogotá, según confirmaron autoridades locales. El hecho no dejó heridos entre agentes de la Policía ni entre civiles, pero causó daños menores en la estructura del punto de atención.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el ataque ocurrió a las 7:00 p. m. un sujeto lanzó un artefacto, descrito por la autoridad como una granada, hacia las instalaciones del CAI. El explosivo generó fragmentos que impactaron vidrios del edificio; las autoridades señalaron que no hubo afectación física de consideración para el personal de la instalación policial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comando policial informó que la Dirección de Inteligencia y la Policía Judicial iniciaron un proceso investigativo para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. La entidad ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables, según informo el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

AtentadoCAICiudada BolívarBogotáExplisvosAlcalde de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Un mono capuchino era transportado

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Mató a puñaladas a su

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Red de seguridad ilícita: exoficiales

Petro ‘sacó pecho’ por reducción de deuda externa y lanzó varias pullas: “La oposición llama, por ignorancia, derroche”

Un nuevo reporte económico abrió la puerta a reacciones desde el Gobierno; mientras el presidente resalta lo que considera una señal positiva en materia fiscal, voces críticas insisten en mirar el panorama completo

Petro ‘sacó pecho’ por reducción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr