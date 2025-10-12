Colombia

Hallan objetos de santería junto a afiche del gobernador de Bolívar en cementerio de Cartagena: “La maldad existe”

El hallazgo de símbolos extraños y la fotografía de Yamil Arana en el camposanto generó inquietud entre sus habitantes, que interpretan el acto como brujería, una amenaza, o simplemente una broma

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El hecho generó inquietud entre
El hecho generó inquietud entre los habitantes del barrio Manga, en Cartagena - crédito Fotomontaje Infobae (@ozziemartinez08/X-Redes sociales/Instagram)

En el cementerio del barrio Manga, en Cartagena (Bolívar), el habitual silencio fue quebrado el sábado 11 de octubre por el descubrimiento de un hecho que causó intriga entre los habitantes.

Un ciudadano reportó haber encontrado sobre una bóveda un afiche del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, junto a objetos calificados como “extraños y alusivos a prácticas de santería”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hallazgo, que ocurrió en medio de las flores marchitas y el ir y venir de visitantes, fue comunicado de inmediato a los encargados del mantenimiento del camposanto.

De acuerdo con testigos, en
De acuerdo con testigos, en el lugar habían velas y objetos de presunta santería - crédito Redes sociales/Facebook

El testigo relató que los elementos dispuestos alrededor de la imagen evocaban un ritual esotérico, aunque hasta ahora no se han ofrecido detalles específicos sobre el tipo de objetos involucrados o su significado.

La aparición de estos símbolos generó comentarios entre quienes acudían al cementerio a visitar a sus difuntos, y la especulación no tardó en expandirse a través de redes sociales y plataformas digitales de Cartagena.

“Eso no es nada gobernador Yamilito usted está protegido en la sangre de Cristo Pa’lante”; “La sangre de cristo tiene poder Pero la maldad existe ojo pelao”; “Gobernador de Bolívar protegido por la sangre de Cristo que viene bendiciendo familias comunidades con sus acciones y sus buenas obras Cristo lo protege (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

El contexto de este hallazgo coincide con una etapa de relevancia pública para Arana, que recientemente participó en la inauguración de la planta solar flotante más grande del Caribe colombiano en Turbaco, un proyecto con el que, según declaró en el acto recogido por medios regionales, el departamento busca consolidarse como “referente regional en energías renovables, innovación e industrialización limpia”.

Asimismo, su administración ha impulsado la primera política pública departamental de salud mental, orientada al bienestar emocional de las familias bolivarenses.

Usuarios en redes sociales interpretaron
Usuarios en redes sociales interpretaron el hecho como un acto de brujería, broma, e incluso una amenaza de muerte - crédito @YamilHAranaP/X

No se ha identificado a la persona que colocó los objetos en el cementerio, ni se ha esclarecido el propósito detrás del acto. Por ahora, el acontecimiento permanece envuelto en misterio, generando preguntas e interpretaciones diversas entre la ciudadanía mientras avanza la investigación de las autoridades locales.

Madre e hija maltrataron hasta la muerte a un perro para hacer brujería

Habitantes del barrio Santa Catalina, en Sincelejo (Sucre), vive un ambiente de conmoción tras la captura de una madre y su hija señaladas de participar en la muerte de un perro que fue encontrado con evidentes signos de quemaduras.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2025, cuando vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos y frases inusuales provenientes de la vivienda, lo que generó sospechas sobre la posible realización de un ritual satánico.

La Policía Nacional atendió el reporte de la comunidad y, al llegar al lugar, halló el cuerpo del animal con indicios de haber sido incinerado. Tras identificar a las presuntas responsables, las trasladó ante la Fiscalía General de la Nación. Este suceso provocó indignación tanto en redes sociales como entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que han solicitado sanciones ejemplares contra las implicadas.

El animal presentaba evidente signos
El animal presentaba evidente signos de maltrato - crédito Redes sociales/TikTok

Durante la investigación, las dos mujeres reconocieron su participación y aseguraron haber actuado por miedo, alegando que el perro “estaba poseído” y que actuaron en defensa propia ante lo que consideraban una amenaza sobrenatural.

Sus declaraciones dieron pie a que las autoridades judiciales y sanitarias pongan el foco en el impacto mental y social de este tipo de conductas. Como parte del proceso, madre e hija deberán someterse a exámenes psiquiátricos y serán valoradas por especialistas en salud mental para establecer su responsabilidad penal.

Frente a la gravedad del caso, la Policía intensificó la vigilancia en el sector y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación similar, especialmente durante el mes de octubre, periodo en el que suelen reportarse casos de sacrificio de animales en distintas regiones del país.

Es preciso señalar que Ley Ángel, una norma aprobada en 2025 que eleva las sanciones para los delitos de maltrato animal en el país, establece penas de prisión de hasta 56 meses y multas que pueden alcanzar los 60 salarios mínimos legales, en función de la gravedad de los hechos.

Temas Relacionados

SanteríaCementerio de Manga Yamil Arana Padauí Gobernación de Bolívar Cartagena BolívarColombia-Noticias

Más Noticias

México vs Colombia EN VIVO: siga minuto a minuto el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Los de Néstor Lorenzo se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en Arlington, con novedades significativas en su convocatoria

México vs Colombia EN VIVO:

Estos son los cierres en la Ciclovía de Bogotá el domingo y lunes festivo por implosión en Puente Aranda

La tradicional jornada dominical de Ciclovía tendrá ajustes por las obras de La Nueva Calle 13. El Distrito recomienda planificar los recorridos y usar las rutas alternas habilitadas

Estos son los cierres en

Centro Democrático acusó a Petro de autoritarismo tras críticas a Álvaro Uribe: “Sabemos que los fines de semana le cuesta leer”

La controversia por la carta enviada a los medios por la CRC destapó un nuevo capítulo en la guerra política entre el presidente y la oposición; el colectivo político acusó al mandatario de imponer su visión sobre la prensa

Centro Democrático acusó a Petro

Pareja colombiana sufrió accidente vial en Turquía: una persona murió y otra se debate entre la vida y la muerte por una hemorragia cerebral

La familia de Astrid Carolina Piedrahita Uribe pidió ayuda para repatriarla a Medellín, Antioquia, su tierra natal

Pareja colombiana sufrió accidente vial

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef Celebrity’: alcanza el top 10 y rinde tributo a su abuela

La locutora celebró su ingreso entre los mejores del concurso dedicando el logro a su abuela fallecida, conmoviendo a seguidores y compañeros

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef

Valentina Taguado emociona en ‘MasterChef Celebrity’: alcanza el top 10 y rinde tributo a su abuela

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Esposo de Arelys Henao respondió a las acusaciones de campesinos tras viralización de video: “Todo estaba bajo la ley”

Yeison Jiménez reveló el lugar al que se mudará lejos de Colombia: “Me lo merezco”

Ryan Castro se pronunció tras la cancelación de su evento gratuito en Bogotá: hizo promesa a sus fans

Deportes

México vs Colombia EN VIVO:

México vs Colombia EN VIVO: siga minuto a minuto el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia

Con triplete de Néiser Villarreal, Colombia derrotó a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional