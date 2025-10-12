Colombia

Entre chalupas y canoas, jóvenes en municipio de Magdalena se creyeron la Venecia latinoamericana

Debido al inicio de la temporada invernal y la falta de mantenimiento en los drenajes, habitantes tuvieron que recurrir a otro transporte para salir a la calle

Por Julieth Cicua Caballero

Ante la imposibilidad de usar
Ante la imposibilidad de usar las calles, los jóvenes se pusieron en marcha con una canoa - crédito @Cienaga4mundos y @TatiMarzal / TikTok

El municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, vivió una jornada marcada por la emergencia y la creatividad tras las intensas lluvias que anegaron sus calles durante la noche anterior.

En medio de la preocupación por el colapso de los sistemas de drenaje y la acumulación de agua sucia y residuos, un grupo de aproximadamente 15 jóvenes optó por transformar la adversidad en un momento de ingenio: sacaron una vistosa canoa azul y recorrieron el barrio entre gritos y risas, mientras los vecinos observaban desde sus casas, muchas de las cuales comenzaban a inundarse.

La escena, transmitida en vivo por una residente del barrio Las Delicias, mostró a los jóvenes navegando por las calles convertidas en canales improvisados, saludando y bromeando como si se tratara de un paseo turístico.

A pesar de la molestia de la comunidad, quienes presenciaron la situación disfrutaron con la ocurrencia de los jóvenes - crédito @cienaga4mundosbic / TikTok

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde las reacciones oscilaron entre la celebración del espíritu alegre de los cienagueros y la crítica a la falta de un sistema de drenaje eficiente.

“Ese reemplazamiento nos generó el taponamiento del canal. Estábamos esperando el día que llueva, para demostrarle a la administración que nos estamos inundando porque el canal está tapado”, expresó Wilson Rentería, líder del barrio 5 de Febrero, en medios locales, al referirse a la situación que llevó al bloqueo de la Troncal del Caribe en ambos sentidos en la mañana del 11 de octubre.

Las lluvias no solo afectaron a Ciénaga, sino que se extendieron a varias zonas del país, provocando inundaciones y desbordes en diferentes municipios.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió una Alerta Naranja para el departamento del Magdalena, advirtiendo sobre la moderada probabilidad de deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en los principales afluentes, según el Informe Técnico Diario (ITD) N° 283.

Las autoridades locales instaron a la población a mantenerse atenta y adoptar medidas preventivas, ya que las condiciones climáticas en la región Caribe favorecen la aparición de fenómenos adversos.

Mientras tanto, la comunidad de Ciénaga demostró que, incluso en circunstancias difíciles, el humor y la unión pueden ser herramientas para sobrellevar la adversidad, navegando literalmente sobre las aguas que invadieron sus calles.

