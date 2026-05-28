Colombia

Secretaría del Hábitat abrió inscripciones para la Gran Feria de Vivienda en Bogotá: pasos para participar del 2 al 4 de junio

Las inscripciones en línea estarán disponibles hasta el 1 de junio para quienes deseen acceder a programas y ayudas en la feria, que reunirá a distintas entidades del sector y asesorará sobre alternativas de vivienda

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La Gran Feria de Vivienda “Mi Casa en Bogotá” 2026 reúne a constructoras, entidades financieras y cajas de compensación para ofrecer proyectos y subsidios - crédito Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat tiene abiertas las inscripciones virtuales para la Gran Feria de Vivienda “Mi Casa en Bogotá” 2026, evento que se realizará del 2 al 4 de julio y que reunirá en un solo lugar a constructoras, cajas de compensación y entidades financieras.

La feria es la oportunidad clave para acceder a subsidios, conocer proyectos de vivienda y recibir asesoría personalizada directamente de los principales actores del sector. Las personas interesadas en postularse para los subsidios distritales y participar en la feria deben completar el registro de manera gratuita a través de los canales digitales de la entidad antes del 1 de junio a las 11:59 p. m.

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Los cupos son limitados, por lo que es fundamental realizar la inscripción con anticipación. Para ello, los interesados deben tener presente los siguientes pasos para inscribirse en la Gran Feria de Vivienda:

  1. Acceda al formulario oficial
    1. Ingrese a https://suav.habitatbogota.gov.co/Forms/feriaDeVivienda2026-I.
  2. Inicie su registro
    1. Haga clic en “Iniciar registro”, revise cuidadosamente las recomendaciones y requisitos.
  3. Valide sus datos y acepte los términos
    1. Verifique y complete la información solicitada, acepte los términos y condiciones y continúe con el proceso.
  4. Llene el formulario con sus datos personales
    1. Complete todos los campos requeridos (nombre, identificación, datos de contacto, composición del hogar y situación socioeconómica).
  5. Verifique y envíe su registro
    1. Revise que su correo electrónico y número de celular estén correctamente escritos, allí recibirá notificaciones y confirmación de la inscripción.
Se prevé la asignación de más de 2.500 subsidios bajo los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra - crédito Secretaría de Hábitat
Las inscripciones virtuales para acceder a subsidios distritales están abiertas hasta el 1 de junio de 2026 a las 11:59 p. m. en los canales digitales oficiales - crédito Secretaría de Hábitat

Recuerde: el registro es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Si necesita ayuda, puede acercarse a la oficina de la Secretaría Distrital del Hábitat (calle 52 #13-64) o al SuperCade más cercano.

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Programas y subsidios disponibles

  • Durante la feria, los hogares podrán postularse a diferentes programas distritales como:
  • Reactiva tu Compra (desde el 1 de abril, 2.000 cupos, postulación en sala de ventas del proyecto)
  • Ahorro para mi Casa (del 19 al 21 de mayo, 1.500 cupos, postulación vía formulario web)
  • Oferta Preferente (subsidios de hasta $52.527.150 para VIS y VIP, en proyectos previamente separados por la secretaría)
  • Mejoramiento de Vivienda (fechas específicas por localidad; próxima jornada el 7 de junio en Engativá)
  • Arriendo Temporal Solidario (10 y 11 de junio, subsidio de hasta seis millones de pesos por seis meses)

Los subsidios de vivienda van desde $13 millones hasta $52 millones, mientras que el arriendo solidario cubre hasta $6 millones en seis meses.

La Secretaría de Hábitat anuncia la feria "Mi Casa en Bogotá", con 662 viviendas de interés social y subsidios para familias vulnerables - crédito Secretaría de Hábitat
El registro para la Feria de Vivienda de Bogotá es totalmente gratuito y no requiere intermediarios, garantizando transparencia en el proceso de inscripción - crédito Secretaría de Hábitat

Fechas clave

  • Inscripciones a la feria: 20 de mayo – 1 de junio de 2026
  • Gran Feria de Vivienda: 2, 3 y 4 de julio de 2026
  • Reactiva tu compra: desde el 1 de abril (en sala de ventas)
  • Mejoramiento de vivienda – Engativá: 7 de junio (JAC Barrio Villa Sandra)
  • Arriendo Temporal Solidario: 10 y 11 de junio (link habilitado en la fecha)
  • Feria de Mejoramiento de Vivienda: 24 de mayo en Suba

Consulta siempre las fechas y canales oficiales para no perder oportunidades.

Requisitos para postularse a los subsidios

  • Ser mayor de edad (jefe/a de hogar)
  • Ingresos mensuales del hogar no superiores a $7.003.620 (4 smmlv-2026)
  • No ser propietario de vivienda en Colombia
  • No haber recibido subsidios de vivienda anteriormente
  • No tener sanciones en procesos de asignación de subsidio
  • Contar con cierre financiero (puede ser ahorro, crédito hipotecario preaprobado o subsidios concurrentes)
A través de la Oferta Preferente Secretaría del Hábitat de Bogotá separa las mejores unidades de vivienda VIP y VIS en la ciudad de Bogotá y asigna un subsidio a hogares vulnerables con ingresos de hasta 4 smmlv. Cortesía: Secretaría del Hábitat.
Las inscripciones virtuales para acceder a subsidios distritales están abiertas hasta el 1 de junio de 2026 a las 11:59 p. m. en los canales digitales oficiales - crédito Secretaría del Hábitat.

Recomendaciones para los postulantes

  • Tenga listos los documentos de identificación y soportes de ingresos.
  • Inicie el trámite de crédito hipotecario (preaprobado o aprobado) para facilitar el cierre financiero.
  • Revise periódicamente su correo electrónico y celular para recibir notificaciones de la Secretaría.
  • Recuerde que la validez del registro es de dos meses. Si no aplicas al subsidio en ese tiempo, deberás registrarte nuevamente.
  • El subsidio no aplica en cualquier proyecto, sino en viviendas separadas previamente por la entidad bajo el programa Oferta Preferente.

El cierre financiero corresponde a la suma de recursos propios, subsidios y créditos que juntos completan el valor total de la vivienda nueva. Es un requisito indispensable para la asignación del subsidio distrital.

Montos de subsidio y beneficiarios

  • 10 smmlv ($17.509.050): hogares sin condición de vulnerabilidad, ingresos menores a 4 smmlv .
  • 20 smmlv ($35.018.100): con subsidio concurrente de caja de compensación.
  • 30 smmlv ($52.527.150): sin subsidio concurrente, para hogares vulnerables (víctimas, grupos étnicos, personas con discapacidad, reincorporados, mujeres cabeza de familia, entre otros).

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