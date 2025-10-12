Colombia

Anuncian suspensión temporal de agua en Bogotá y Cundinamarca desde el 14 al 17 de octubre: conozca los sectores afectados

La Eaab sugiere almacenar líquido y priorizar el uso doméstico esencial, mientras se realizan labores de mantenimiento, empates de redes y cambios de válvulas en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Intervenciones técnicas buscan prevenir daños
Intervenciones técnicas buscan prevenir daños mayores y garantizar el abastecimiento, por lo que se suspenderá el agua en zonas específicas durante intervalos variables según la complejidad de los trabajos - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de intervenciones en las redes de distribución de agua que implicarán suspensiones temporales del servicio en varios sectores de Bogotá y municipios cercanos, entre el 14 y el 17 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Acueducto, el objetivo de las obras es garantizar el suministro ininterrumpido y evitar daños mayores en las tuberías y otros accesorios, según informó la entidad. Las labores se ejecutarán en diferentes puntos de la ciudad y abarcarán trabajos de empates de redes, cierres programados, instalación de válvulas, cambio de hidrantes, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la verificación de macromedidores.

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará cortes de agua programados en varios sectores de Bogotá y municipios cercanos entre el 14 y el 17 de octubre de 2025 - crédito Freepik

Este tipo de intervenciones requieren la interrupción temporal del servicio y han sido programadas para ser ejecutadas en intervalos que van desde 4 hasta 27 horas, dependiendo de la complejidad de los trabajos. A continuación, se detallan los días, zonas, barrios y direcciones específicas donde se realizarán las suspensiones programadas de agua:

  • Martes 14 de octubre de 2025
    • Chapinero
      • Barrios: Quinta Camacho
      • Dirección: de la calle 72 a la calle 67, entre la carrera 9 a la carrera 13
      • Horario: desde las 9:00 a. m., 24 horas
    • Puente Aranda
      • Barrios: Milenta
      • Dirección: de la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur
      • Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas
    • Bosa
      • Barrios: Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
      • Dirección: de la calle 75 sur a la calle 62 sur, entre la carrera 74d a la carrera 86a
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
      • Barrios: Laureles
      • Dirección: de la carrera 80r a la carrera 81, entre la calle 75a la calle 77
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
  • Miércoles 15 de octubre de 2025
    • Chapinero
      • Barrios: Las Acacias
      • Dirección: de la calle 70 a la calle 65, entre la carrera 2 este a la carrera 1
      • Horario: desde las 9:00 a. m., 24 horas
    • Santa Fe
      • Barrios: La Peña, Los Laches, El Rocío
      • Dirección: de la calle 1 a la calle 9b, entre la carrera 9 este a la carrera 13 este
      • Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas
    • Los Mártires y Santa Fe
      • Barrios: Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés
      • Dirección: de la calle 9 a la calle 13, entre la carrera 10 a la carrera 17
      • Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas
    • Fontibón
      • Barrios: Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar
      • Dirección: de la carrera 96 a la carrera 107, entre la diagonal 16 a la calle 17
      • Horario: desde las 8:00 a. m., 24 horas
    • Barrios: Villemar
      • Dirección: de la carrera 96 a la carrera 96c, entre la calle 17 a la avenida calle 21
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 8 horas
    • Rafael Uribe Uribe
      • Barrios: Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis
      • Dirección: de la calle 32a bis sur a la calle 39a sur, entre la carrera 10 a la carrera 13a
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
    • Kennedy
      • Barrios: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
      • Dirección: de la calle 6 a la calle 6d, entre la carrera 86 a la carrera 96
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
    • Barios Unidos
      • Barrios: La Castellana, Rio Negro
      • Dirección: de la carrera 45 a la transversal 60c, entre la calle 90 a la calle 100
      • Horario: desde las 8:00 a. m., 24 horas
    • Santa Fe
      • Barrios: Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero
      • Dirección: de la calle 37a hasta la calle 51, entre la transversal 2a este a la carrera 0
      • Horario: desde las 8:00 a. m., 12 horas
    • Municipio de Mosquera
      • Dirección: municipio de Mosquera
      • Horario: desde las 10:00 a.m., 4 horas
Las suspensiones temporales del servicio
Las suspensiones temporales del servicio buscan garantizar el suministro ininterrumpido y prevenir daños mayores en la red de distribución de agua - crédito Colprensa
  • Jueves 16 de octubre de 2025
    • Puente Aranda
      • Barrios: El Remanso
      • Dirección: de la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50
      • Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas
    • Kennedy
      • Barrios: Provivienda Oriental
      • Dirección: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d
      • Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas
      • Barrios: Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur
      • Dirección: de la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 71d a la carrera 72
      • Horario: desde las 8:00 a. m., 24 horas
    • Fontibón
      • Barrios: San Pablo Jericó
      • Dirección: de la carrera 116 a la carrera 129, entre la calle 17 a la avenida calle 22
      • Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas
    • Rafael Uribe Uribe
      • Barrios: La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón
      • Dirección: de la calle 37 sur a la calle 49b bis sur, entre la carrera 11a a la transversal 5j
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
    • San Cristóbal
      • Barrios: Los Libertadores
      • Dirección: de la diagonal 72 a la diagonal 50 sur, entre la carrera 15 este a la carrera 8 este
      • Horario: desde las 10:00 a.m., 24 horas
    • Bosa
      • Barrios: Carbonel
      • Dirección: de la carrera 77g a la transversal 79d, entre la calle 64b sur a la calle 73g sur
      • Horario: desde las 10:00 a.m., 24 horas
    • Soacha
      • Barrios: El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza, Los Cristales
      • Direcciones:
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
    • Usaquén
      • Barrios: Santa Barbara, La Calleja, Country Club
      • Dirección: de la calle 116 a la calle 135, entre la transversal 17a hasta la autopista norte
      • Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas
  • Viernes 17 de octubre de 2025
    • municipio de la calera
    • Dirección: municipio de La Calera
    • Horario: desde las 10:00 a. m., 4 horas
Las intervenciones incluyen empates de
Las intervenciones incluyen empates de redes, cierres programados, instalación de válvulas, cambio de hidrantes, mantenimiento y verificación de macromedidores - crédito Colprensa

La Eaab recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas como llenar los tanques de reserva domésticos antes de los cortes, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y hacer un uso racional del recurso, enfocándose en acciones prioritarias como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Quienes requieran suministro adicional, especialmente instituciones como clínicas, hospitales o centros de alta afluencia de personas, pueden solicitar servicios de carrotanque a través de la Acualínea 116.

