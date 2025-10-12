Anuncian suspensión temporal de agua en Bogotá y Cundinamarca desde el 14 al 17 de octubre: conozca los sectores afectados

Intervenciones técnicas buscan prevenir daños mayores y garantizar el abastecimiento, por lo que se suspenderá el agua en zonas específicas durante intervalos variables según la complejidad de los trabajos - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de intervenciones en las redes de distribución de agua que implicarán suspensiones temporales del servicio en varios sectores de Bogotá y municipios cercanos, entre el 14 y el 17 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Acueducto, el objetivo de las obras es garantizar el suministro ininterrumpido y evitar daños mayores en las tuberías y otros accesorios, según informó la entidad. Las labores se ejecutarán en diferentes puntos de la ciudad y abarcarán trabajos de empates de redes, cierres programados, instalación de válvulas, cambio de hidrantes, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la verificación de macromedidores.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará cortes de agua programados en varios sectores de Bogotá y municipios cercanos entre el 14 y el 17 de octubre de 2025

Este tipo de intervenciones requieren la interrupción temporal del servicio y han sido programadas para ser ejecutadas en intervalos que van desde 4 hasta 27 horas, dependiendo de la complejidad de los trabajos. A continuación, se detallan los días, zonas, barrios y direcciones específicas donde se realizarán las suspensiones programadas de agua:

Martes 14 de octubre de 2025 Chapinero Barrios: Quinta Camacho Dirección: de la calle 72 a la calle 67, entre la carrera 9 a la carrera 13 Horario: desde las 9:00 a. m., 24 horas Puente Aranda Barrios: Milenta Dirección: de la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas Bosa Barrios: Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa Dirección: de la calle 75 sur a la calle 62 sur, entre la carrera 74d a la carrera 86a Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas Barrios: Laureles Dirección: de la carrera 80r a la carrera 81, entre la calle 75a la calle 77 Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas

Miércoles 15 de octubre de 2025 Chapinero Barrios: Las Acacias Dirección: de la calle 70 a la calle 65, entre la carrera 2 este a la carrera 1 Horario: desde las 9:00 a. m., 24 horas Santa Fe Barrios: La Peña, Los Laches, El Rocío Dirección: de la calle 1 a la calle 9b, entre la carrera 9 este a la carrera 13 este Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas Los Mártires y Santa Fe Barrios: Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés Dirección: de la calle 9 a la calle 13, entre la carrera 10 a la carrera 17 Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas Fontibón Barrios: Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar Dirección: de la carrera 96 a la carrera 107, entre la diagonal 16 a la calle 17 Horario: desde las 8:00 a. m., 24 horas Barrios: Villemar Dirección: de la carrera 96 a la carrera 96c, entre la calle 17 a la avenida calle 21 Horario: desde las 10:00 a. m., 8 horas Rafael Uribe Uribe Barrios: Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis Dirección: de la calle 32a bis sur a la calle 39a sur, entre la carrera 10 a la carrera 13a Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas Kennedy Barrios: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal Dirección: de la calle 6 a la calle 6d, entre la carrera 86 a la carrera 96 Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas Barios Unidos Barrios: La Castellana, Rio Negro Dirección: de la carrera 45 a la transversal 60c, entre la calle 90 a la calle 100 Horario: desde las 8:00 a. m., 24 horas Santa Fe Barrios: Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero Dirección: de la calle 37a hasta la calle 51, entre la transversal 2a este a la carrera 0 Horario: desde las 8:00 a. m., 12 horas Municipio de Mosquera Dirección: municipio de Mosquera Horario: desde las 10:00 a.m., 4 horas



Las suspensiones temporales del servicio buscan garantizar el suministro ininterrumpido y prevenir daños mayores en la red de distribución de agua

Jueves 16 de octubre de 2025 Puente Aranda Barrios: El Remanso Dirección: de la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50 Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas Kennedy Barrios: Provivienda Oriental Dirección: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas Barrios: Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur Dirección: de la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 71d a la carrera 72 Horario: desde las 8:00 a. m., 24 horas Fontibón Barrios: San Pablo Jericó Dirección: de la carrera 116 a la carrera 129, entre la calle 17 a la avenida calle 22 Horario: desde las 7:00 a. m., 27 horas Rafael Uribe Uribe Barrios: La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón Dirección: de la calle 37 sur a la calle 49b bis sur, entre la carrera 11a a la transversal 5j Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas San Cristóbal Barrios: Los Libertadores Dirección: de la diagonal 72 a la diagonal 50 sur, entre la carrera 15 este a la carrera 8 este Horario: desde las 10:00 a.m., 24 horas Bosa Barrios: Carbonel Dirección: de la carrera 77g a la transversal 79d, entre la calle 64b sur a la calle 73g sur Horario: desde las 10:00 a.m., 24 horas Soacha Barrios: El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza, Los Cristales Direcciones: Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas Usaquén Barrios: Santa Barbara, La Calleja, Country Club Dirección: de la calle 116 a la calle 135, entre la transversal 17a hasta la autopista norte Horario: desde las 10:00 a. m., 24 horas

Viernes 17 de octubre de 2025 municipio de la calera Dirección: municipio de La Calera Horario: desde las 10:00 a. m., 4 horas



Las intervenciones incluyen empates de redes, cierres programados, instalación de válvulas, cambio de hidrantes, mantenimiento y verificación de macromedidores

La Eaab recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas como llenar los tanques de reserva domésticos antes de los cortes, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y hacer un uso racional del recurso, enfocándose en acciones prioritarias como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Quienes requieran suministro adicional, especialmente instituciones como clínicas, hospitales o centros de alta afluencia de personas, pueden solicitar servicios de carrotanque a través de la Acualínea 116.