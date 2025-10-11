Yeison Jiménez reveló el lugar al que se mudará lejos de Colombia: “Me lo merezco”

El cantante de música popular anunció que se mudará fuera de Colombia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Gracias al talento de Yeison Jiménez, su vida cambió radicalmente. De trabajar en una plaza de mercado en Bogotá, el cantante nacido en Manzanares (Caldas) logró consolidarse como uno de los artistas más destacados del género popular luego de un recorrido lleno de esfuerzo, disciplina y, sobretodo, constancia.

De hecho, el intérprete de canciones como Ni tengo ni necesito o Aventurero tuvo una exitosa gira por Estados Unidos, con recintos llenos y miles de personas coreando sus letras.

Tras la gratificante experiencia, el cantante anunció a través de sus redes sociales que tiene planeado mudarse definitivamente al país americano.

La noticia surgió luego de que el artista viviera un año señalado por logros profesionales y experiencias personales significativas junto a su familia.

Durante 2025, Jiménez marcó un hito al lograr un lleno total en el estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá, lo que consolidó su presencia en el movimiento de despecho latinoamericano.

Posteriormente, emprendió una gira por Estados Unidos que incluyó 15 presentaciones en diferentes ciudades, entre ellas Nueva York, donde, según lo que comunicó en sus historias de Instagram, pudo cumplir uno de los sueños de su padre: visitar Times Square.

Además de los momentos compartidos con su progenitor, el artista también llevó a su hijo Santiago y a otros familiares a Disney World en California, cumpliendo así deseos personales y familiares acumulados durante años de trabajo. Estos acontecimientos, junto a la satisfacción por sus logros como cantante y empresario, llevaron a Jiménez a considerar un cambio de vida.

“Analizando un poco la vida, creo que me voy a vivir a Estados Unidos. Me lo merezco y es una buena oportunidad para descansar”, expresó el artista en la red social, donde supera los 4,9 millones de seguidores.

La declaración revela la intención de Jiménez de buscar un “descanso” tras una etapa profesional especialmente fructífera y abre una nueva etapa en su trayectoria personal y musical.

Yeison Jiménez tiene cinco propiedades en Estados Unidos

Cabe señalar que en mayo de 2025, Yeison Jiménez compartió con sus seguidores la adquisición de su quinta propiedad en Estados Unidos. El anuncio se realizó a través de la cuenta de Instagram del artista, donde publicó una fotografía en la que sostiene una llave como símbolo de su logro. En el mensaje que acompañó la imagen, el cantante expresó: “5 y contando. La Gloria sea para Dios”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores, que elogiaron no solo el progreso profesional de Jiménez, también por su mensaje inspirador. En una publicación posterior, el artista aparece relajado y tomando una cerveza frente a lo que parece ser su nueva residencia.

Allí compartió una reflexión personal: “La primera vez que vine aquí me humillaron por una casa. Ahora tengo las que quiero y donde quiero ¡Ánimo, familia! No se olviden de que la vida da muchísimas vueltas”.

Las palabras de Jiménez originaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales, muchas de ellas de apoyo y admiración hacia la historia de superación del cantante. Aunque no ofreció detalles sobre el episodio que mencionó, la publicación sugiere que dicho momento tuvo una repercusión significativa en su vida.

A lo largo de su carrera, Jiménez ha sido transparente respecto a sus orígenes y el esfuerzo necesario para alcanzar el éxito. Nació en una familia campesina que mantenía cierta estabilidad económica, su vida cambió abruptamente tras la separación de sus padres.

El traslado a Bogotá junto a su madre y hermana implicó afrontar situaciones difíciles, incluyendo problemas de pandillas, hasta que logró distanciarse de ese entorno y halló trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacate.

El dinero que reunió gracias a ese trabajo y otros oficios lo destinó a producir y grabar sus primeras canciones, distribuyéndolas en CD en cantinas bogotanas. Con perseverancia, ahorro y disciplina, Jiménez cimentó su carrera musical, consolidándose como uno de los artistas más escuchados del género popular y expandiendo su patrimonio a través de diversos negocios dentro y fuera de Colombia.