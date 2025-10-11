Colombia

Yeison Jiménez reveló el lugar al que se mudará lejos de Colombia: “Me lo merezco”

Tras llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín y cumplir sueños junto a sus seres queridos, el intérprete de “Ni tengo ni necesito” se prepara para comenzar una aventura lejos del país

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El cantante de música popular
El cantante de música popular anunció que se mudará fuera de Colombia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Gracias al talento de Yeison Jiménez, su vida cambió radicalmente. De trabajar en una plaza de mercado en Bogotá, el cantante nacido en Manzanares (Caldas) logró consolidarse como uno de los artistas más destacados del género popular luego de un recorrido lleno de esfuerzo, disciplina y, sobretodo, constancia.

De hecho, el intérprete de canciones como Ni tengo ni necesito o Aventurero tuvo una exitosa gira por Estados Unidos, con recintos llenos y miles de personas coreando sus letras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la gratificante experiencia, el cantante anunció a través de sus redes sociales que tiene planeado mudarse definitivamente al país americano.

Yeison Jiménez ahora disfruta de sus adquisiciones y lujos tras el éxito de su carrera - crédito @yeison_jimenez1 / TikTok

La noticia surgió luego de que el artista viviera un año señalado por logros profesionales y experiencias personales significativas junto a su familia.

Durante 2025, Jiménez marcó un hito al lograr un lleno total en el estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá, lo que consolidó su presencia en el movimiento de despecho latinoamericano.

Posteriormente, emprendió una gira por Estados Unidos que incluyó 15 presentaciones en diferentes ciudades, entre ellas Nueva York, donde, según lo que comunicó en sus historias de Instagram, pudo cumplir uno de los sueños de su padre: visitar Times Square.

Además de los momentos compartidos con su progenitor, el artista también llevó a su hijo Santiago y a otros familiares a Disney World en California, cumpliendo así deseos personales y familiares acumulados durante años de trabajo. Estos acontecimientos, junto a la satisfacción por sus logros como cantante y empresario, llevaron a Jiménez a considerar un cambio de vida.

“Analizando un poco la vida, creo que me voy a vivir a Estados Unidos. Me lo merezco y es una buena oportunidad para descansar”, expresó el artista en la red social, donde supera los 4,9 millones de seguidores.

Yeison Jiménez anunció que se
Yeison Jiménez anunció que se mudará a Estados Unidos tras un año de éxitos profesionales y personales - crédito @sebasmorenooo/Instagram

La declaración revela la intención de Jiménez de buscar un “descanso” tras una etapa profesional especialmente fructífera y abre una nueva etapa en su trayectoria personal y musical.

Yeison Jiménez tiene cinco propiedades en Estados Unidos

Cabe señalar que en mayo de 2025, Yeison Jiménez compartió con sus seguidores la adquisición de su quinta propiedad en Estados Unidos. El anuncio se realizó a través de la cuenta de Instagram del artista, donde publicó una fotografía en la que sostiene una llave como símbolo de su logro. En el mensaje que acompañó la imagen, el cantante expresó: “5 y contando. La Gloria sea para Dios”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores, que elogiaron no solo el progreso profesional de Jiménez, también por su mensaje inspirador. En una publicación posterior, el artista aparece relajado y tomando una cerveza frente a lo que parece ser su nueva residencia.

Yeison Jiménez recordó las dificultades
Yeison Jiménez recordó las dificultades que pasó cuando quiso comprar su primera casa en Estados Unidos - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Allí compartió una reflexión personal: “La primera vez que vine aquí me humillaron por una casa. Ahora tengo las que quiero y donde quiero ¡Ánimo, familia! No se olviden de que la vida da muchísimas vueltas”.

Las palabras de Jiménez originaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales, muchas de ellas de apoyo y admiración hacia la historia de superación del cantante. Aunque no ofreció detalles sobre el episodio que mencionó, la publicación sugiere que dicho momento tuvo una repercusión significativa en su vida.

A lo largo de su carrera, Jiménez ha sido transparente respecto a sus orígenes y el esfuerzo necesario para alcanzar el éxito. Nació en una familia campesina que mantenía cierta estabilidad económica, su vida cambió abruptamente tras la separación de sus padres.

El traslado a Bogotá junto a su madre y hermana implicó afrontar situaciones difíciles, incluyendo problemas de pandillas, hasta que logró distanciarse de ese entorno y halló trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacate.

El dinero que reunió gracias a ese trabajo y otros oficios lo destinó a producir y grabar sus primeras canciones, distribuyéndolas en CD en cantinas bogotanas. Con perseverancia, ahorro y disciplina, Jiménez cimentó su carrera musical, consolidándose como uno de los artistas más escuchados del género popular y expandiendo su patrimonio a través de diversos negocios dentro y fuera de Colombia.

Temas Relacionados

Yeison Jiménez Música popular Estados UnidosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Niña de 10 años con fibrosis quística en Cali lucha por su vida ante falta de medicamentos de su EPS

Los padres de la menor interpusieron una tutela en 2016 para garantizar el suministro de sus medicamentos; sin embargo, la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) ha fallado en su entrega

Niña de 10 años con

Conmovedora escena en plena aguacero en Popayán, Cauca: habitante de calle murió y su mascota no desamparó su cadáver

La perra se negó a abandonar a su compañero fallecido, permaneciendo junto a él durante todo el procedimiento de inspección y levantamiento del cadáver por parte de las autoridades

Conmovedora escena en plena aguacero

Con triplete de Néiser Villarreal, Colombia derrotó a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile

En un partido donde las defensas brillaron por su fragilidad, la Tricolor se impuso 3-2 con una actuación destacada del atacante tumaqueño, que conviritó el gol de la victoria en los minutos finales

Con triplete de Néiser Villarreal,

Amaranta Hank explicó a fondo su principal propuesta de campaña para llegar al Congreso en 2026 sobre regular actividades sexuales pagas

Para Alejandra Omaña, la periodista y actriz de cine para adultos que también es escritora, los derechos de las trabajadoras sexuales será una de sus banderas de campaña, buscando regular esta clase de actividades que, según cifras que reveló la misma candidata al Senado, en el caso de la industria porno, generaría ingresos al país por más de $5 billones al año

Amaranta Hank explicó a fondo

Capturaron a dos presuntos miembros de Los Pachencas acusados de extorsionar a comerciantes en Magdalena

Un operativo en Zona Bananera permitió la aprehensión de ‘Francisco’ y ‘Dereck’, señalados por exigir dinero a bananeros, ganaderos y empleados de concesiones en la región

Capturaron a dos presuntos miembros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro se pronunció tras

Ryan Castro se pronunció tras la cancelación de su evento gratuito en Bogotá: hizo promesa a sus fans

Juliana Calderón responde a la ola de críticas contra Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri: “Ustedes no saben qué pueda pasar”

Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

Expectativas por colaboración entre Beéle y Shakira: fans crearon una versión preliminar de cómo sonaría la canción

Hermana de Karol G responde a críticas por compartir canción de Anuel AA, ex de ‘La Bichota’: “Por qué les perjudicó tanto”

Deportes

Con triplete de Néiser Villarreal,

Con triplete de Néiser Villarreal, Colombia derrotó a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile

México vs. Colombia EN VIVO: comienza la preparación para el Mundial 2026, siga el minuto a minuto

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional

Fuertes críticas del periodismo mexicano a la selección Colombia en la previa del amistoso: “Son mediocres”