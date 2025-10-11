Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

La selección de equipos para un desafío de campo provocó conflictos visibles entre las concursantes, quienes manifestaron molestias e hicieron públicas diferencias frente al resto de los competidores - crédito cortesía Canal RCN

La competencia de MasterChef Celebrity Colombia vivió un momento de alta tensión con la fuerte discusión entre Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard.

El episodio, grabado en la cabaña de Alpina en Sopó, se desarrolló durante un reto de campo con 80 postres destinados a los colaboradores del lugar, desafío en el que los aspirantes se jugaban un lugar en el top 10 del reality.

Violeta Bergonzi tuvo la tarea de seleccionar los equipos. Su decisión de sumar a David Sanín en su grupo generó reacciones inmediatas entre los famosos. El comediante, sorprendido, le consultó sobre la estrategia de esa elección y la presentadora respondió: “Al enemigo hay que tenerlo cerca para tenerlo controlado”.

La polémica aumentó cuando Violeta Bergonzi determinó que el grupo azul, liderado por Michelle Rouillard, estaría conformado por Ricardo Vesga y Pichingo. Rouillard expresó su inconformidad por la integración de su equipo, así como por la complejidad del reto, que consistía en un postre del futuro, “Violeta no fue tan querida con nosotros, pues nos lanzó un a bomba de tener que hacer un postre del futuro”, dijo la exreina. Tanto ella como Valentina opinaron que “solo busca beneficiarse ella”, en alusión a la estrategia de Bergonzi.

Violeta y Michelle protagonizaron nuevo altercado en 'MasterChef' - crédito captura de pantalla Canal RCN

En declaraciones, Violeta Bergonzi aseguró que Michelle está “groserita conmigo”, aunque aclaró que priorizó mantener la actitud dentro de la cocina. Por otro lado, la tensión se reflejó en la negativa de Rouillard a otros compañeros. Cuando Alejandra propuso ayudar al grupo azul con el emplatado, Michelle Rouillard rechazó la ayuda inmediatamente con la frase “No, no queremos nada”.

Distintos equipos enfrentaron complicaciones. El equipo azul tuvo inconvenientes al quemarse sus alfajores; además, Pichingo sufrió una quemadura importante en la mano derecha, aunque continuó trabajando junto a Michelle Rouillard y Ricardo Vesga para culminar la preparación, mientras intentaban solucionar los problemas generados en la cocina.

Violeta aseguró que su estrategia se basaba en estar tranquila, “Yo no tengo nada que perder, pa’ mi que gane Michelle para que deje de estar tan alborotada”, dijo Bergonzi ante las cámaras del programa.

Cioleta confesó que no tenía la intención de ganar o hacer perder a otros grupos, pues ella ya está dentro del top 10 - crédito @violetabergonzi/Instagram

El equipo naranja, por su parte, logró superar obstáculos y se quedó con la victoria del desafío, lo que permitió que Valentina y Raúl se sumaran a Violeta Bergonzi en la siguiente etapa del certamen. El reto, que puso a prueba la resistencia de los famosos, estuvo marcado no solo por los imprevistos en la cocina, también por las emociones entre los participantes.

Entre los hechos sobresalientes quedó el llamado de atención sobre las alianzas y estrategias dentro de la competencia, resaltadas por las internas entre Violeta y Michelle, y la visibilidad de nuevas fracturas dentro de los equipos.

Así fue el accidente de Pichingo en medio del reto de ‘MasterChef’

Tensiones y desacuerdos sobre la ejecución del plato marcaron al equipo azul desde el inicio. Un incidente alteró el curso de la competencia cuando 40 alfajores se quemaron, y en el intento de retirarlos del horno, Pichingo resultó lesionado.

El chef Jorge Rausch asistió de inmediato al humorista con hielo sobre la quemadura. A pesar del dolor, Pichingo regresó a la cocina para intentar cumplir con el reto junto a Michelle y Ricardo, aunque no lograron completar la propuesta inicial.

“De repente, 40 alfajores perfectamente hechos se caen por el piso”, dijo Michell lamentando el accidente del comediante. “La mano me arde impresionante por la quemadura, pero más que la quemadura, mi dolor está en los alfajores”, dijo Pichingo.

Pichingo sufrió accidente en la cocina de 'MasterChef' dejando en desventaja a su equipo - crédito captura de pantalla Canal RCN

Mientras tanto, el equipo naranja formado por Valentina Taguado y Raúl Ocampo enfrentó dificultades durante la emplatada debido al viento, pero terminó presentando su postre ante los jueces. El grupo rosado, compuesto por Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales y Carolina Sabino, mantuvo la organización, aunque no recibió votos, igual que el equipo azul.