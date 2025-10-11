Resultados Lotería de Santander 10 de octubre: quién ganó el premio mayor de $6.000 millones

Resultados de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander difundió los ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 10 de octubre de 2025.

Esta famosa lotería entrega un premio mayor de $6.000 millones y 77 premios cada semana. Averigüe aquí si adquiriste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Fecha del sorteo: viernes 3 de octubre de 2025.

Sorteo: 5039

Premio mayor de $6.000 millones:

0 2 7 9 Serie 127

Seco de $500 millones:

5 2 5 3 Serie 352

Secos de $300 millones:

6 9 8 0 Serie 285

8 0 0 8 Serie 324

9 6 5 1 Serie 310

Secos de $200 millones:

1 4 8 9 Serie 297

5 1 3 2 Serie 315

8 4 1 7 Serie 011

9 3 5 6 Serie 364

Secos de $100 millones:

3 7 4 4 Serie 079

4 1 5 8 Serie 316

5 5 6 8 Serie 363

5 9 9 0 Serie 242

6 0 5 6 Serie 125

7 5 4 6 Serie 032

9 1 3 7 Serie 099

Secos de $50 millones:

0 1 6 9 Serie 366

0 3 2 7 Serie 100

0 5 3 0 Serie 047

3 2 8 0 Serie 181

4 6 1 7 Serie 100

6 4 4 9 Serie 128

6 5 6 9 Serie 327

6 7 0 7 Serie 025

8 5 4 8 Serie 313

9 5 6 4 Serie 310

Secos de $20 millones:

0 8 0 3 Serie 283

0 8 4 1 Serie 265

1 2 0 0 Serie 099

1 7 3 9 Serie 158

1 9 2 8 Serie 017

3 6 8 8 Serie 119

3 9 4 9 Serie 068

4 8 4 0 Serie 218

5 6 2 7 Serie 249

5 6 4 4 Serie 302

6 6 1 6 Serie 274

7 4 1 7 Serie 253

9 1 1 2 Serie 010

9 7 5 7 Serie 170

9 9 7 5 Serie 375

Secos de $10 millones:

0 0 0 0 Serie 110

0 6 3 1 Serie 056

1 1 2 4 Serie 264

1 1 9 6 Serie 144

2 5 4 8 Serie 104

2 9 1 1 Serie 378

3 3 3 1 Serie 091

3 4 0 6 Serie 265

4 4 0 2 Serie 006

5 0 4 3 Serie 297

5 5 0 6 Serie 224

6 3 2 1 Serie 250

6 4 2 8 Serie 071

6 6 2 6 Serie 245

7 9 6 1 Serie 099

7 6 7 1 Serie 226

9 0 6 0 Serie 269

Secos de $5 millones:

0 5 9 1 Serie 145

1 4 4 6 Serie 107

2 8 5 7 Serie 0 40

3 2 5 0 Serie 297

3 4 8 3 Serie 313

4 9 3 0 Serie 090

4 1 8 3 Serie 088

4 4 4 7 Serie 265

4 7 3 6 Serie 051

5 1 4 7 Serie 363

5 4 8 1 Serie 018

5 7 6 3 Serie 107

5 7 7 6 Serie 289

6 2 1 7 Serie 022

6 2 3 3 Serie 024

6 3 4 5 Serie 201

7 8 1 5 Serie 290

9 1 3 6 Serie 154

9 2 3 9 Serie 020

9 3 3 2 Serie 242

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander juega un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes .

Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de premios de la Lotería del Santander

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete.

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso.

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.