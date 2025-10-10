Colombia

Por secuestro, tortura y violación a mujer indígena en Bogotá, hombre fue enviado a la cárcel

El acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra, por los supuestos abusos cometidos contra su pareja sentimental

Un hombre fue enviado a prisión preventiva en Bogotá tras ser señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de secuestro, tortura y agresión sexual contra su pareja sentimental, una mujer perteneciente a la comunidad indígena emberá.

Los hechos, que han generado conmoción en la localidad de Ciudad Bolívar, ocurrieron entre el 24 y 25 de septiembre en el barrio Los Alpes, al sur de la capital colombiana.

La investigación de la Fiscalía detalla que el acusado habría citado a la víctima en su vivienda, donde la retuvo en contra de su voluntad durante gran parte del día.

Durante ese tiempo, la mujer fue sometida a golpes y laceraciones con diversos objetos contundentes, además de ser forzada a mantener relaciones sexuales bajo violencia.

La gravedad de los hechos llevó a que el ente acusador presentara cargos por acceso carnal violento agravado, tortura agravada y secuestro.

Según la Fiscalía, “el presunto agresor citó a la víctima, que hace parte de la comunidad indígena Emberá, en su vivienda donde la habría retenido contra su voluntad por cerca de 14 horas, propinándole golpes y laceraciones en su cuerpo con diferentes elementos contundentes, además de obligarla a sostener relaciones sexuales de manera violenta”.

En las diligencias de imputación de cargos y otras acciones judiciales, el fiscal detalló como fue el momento en que este agresor, vulnera a la que sería su compañera sentimental con lamentables acciones, que afectan su integridad física y mental.

“La agarra del pelo, la empieza a golpear con un palo de escoba y luego le da con un cable mientras la increpa diciéndole que ella tiene novio y comienza a revisar el celular. Mientras ella le respondía que no tenía a nadie más, intentaba defenderse. Allí el señor le pega. Además, le propina patadas y puños. Posteriormente, va a la cocina y sale llevando consigo un cuchillo con el que la amenaza, diciéndole que la va a matar, ya que ella no tiene quien la reclame”.

No contentó con ello, “Le hace amagues de quererla apuñalar en la pierna. Ella empieza a gritar y a pedir ayuda. La agrede más, la obliga a quitarse la ropa. Ella se quita la ropa ante el miedo de las-- ante el miedo que tiene o pánico, las agresiones y amenazas sufridas, nuevamente el señor tomó un cable y la laceró en la espalda, en el brazo, en los hombros y en la cara. Además, le daba puños en los ojos en incontables ocasiones”.

Durante la audiencia ante el juez de control de garantías, explicó el procesado no aceptó los cargos imputados.

A pesar de su negativa, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue acogida por el juez.

De acuerdo con la información oficial, “por petición de la Fiscalía, el juez con función de control de garantías impuso al investigado, medida de aseguramiento en centro carcelario”.

La decisión judicial implica que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en contextos urbanos y la persistencia de la violencia de género en Bogotá.

La Fiscalía no reveló la identidad del procesado ni de la víctima, en cumplimiento de los protocolos de protección a personas en situación de riesgo.

