Ejército Nacional ofrece incorporación a técnicos y tecnólogos: estos son los beneficios

Ejército Nacional ofrece trabajo a jóvenes técnicos y tecnólogos - crédito Comando General Fuerzas Militares de Colombia

El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria nacional dirigida a quienes cuentan con formación técnica o tecnológica, pero no poseen título profesional universitario, para integrarse al Curso de Suboficial Administrativo.

La iniciativa busca incorporar a jóvenes con especialidades como veterinaria, electrónica y otras áreas técnicas, con el objetivo de fortalecer las funciones de gestión, logística y apoyo institucional dentro de la entidad.

La apertura de este proceso representa una oportunidad laboral para quienes desean vincularse al Ejército Nacional en roles administrativos, excluyendo actividades operativas o de combate.

Los seleccionados accederán a beneficios como bonificaciones, alojamiento y alimentación, lo que convierte a esta convocatoria en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional en el sector público.

Los colombianos que quieran participar deben cumplir con una serie de requisitos - crédito Freepik

El capitán Carlos Andrés García, oficial de incorporación de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencia Chincá, extendió un llamado directo a los potenciales aspirantes.

“Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes técnicos y tecnólogos para que se inscriban y sean parte de nuestro Curso Administrativo”.

La invitación demuestra el interés institucional en captar talento joven y especializado para fortalecer áreas clave de la administración militar.

Las vacantes están disponibles por este mes y participar en la convocatoria es muy fácil si se cumple con ciertos requisitos - crédito Ejército Nacional

La lista de perfiles convocados abarca una amplia gama de especialidades, entre las que se encuentran:

Técnico profesional en procesos administrativos de salud

Atención prehospitalaria

Electromedicina

Regencia en farmacia

Seguridad y salud en el trabajo

Criminalística y ciencias forenses

Administración de empresas

Contabilidad

Mecánica automotriz

Mantenimiento mecatrónico automotriz

Electricidad

Electrónica

Química

Mantenimiento aeronáutico

Obras civiles

Gestión catastral

Dibujo técnico y de ingeniería

Comercio exterior y gestión documental

Tecnólogo en veterinaria y zootecnia

Tecnólogos gestión y ejecución instrumental para las prácticas musicales.

Requisitos para acceder al empleo con el Ejército Nacional

Para postularse, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos definidos por el Ejército Nacional. Entre las condiciones principales se encuentran:

Ser colombiano de nacimiento

Tener máximo 29 años y seis meses al momento de ingresar a la escuela

Acreditar el título de técnico profesional o tecnólogo en una de las áreas convocadas

Presentar el certificado de resultados de las pruebas SABER TyT (examen de competencias para técnicos y tecnólogos en Colombia)

En el caso de aspirantes a áreas de sanidad, presentar el certificado Rethus (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud).

Presentación del diploma y acta de grado de bachiller

Título técnico o tecnológico correspondiente

Certificado de experiencia laboral

El proceso de selección incluye la aprobación de pruebas físicas, una visita domiciliaria, exámenes de poligrafía y de aptitud psicofísica, así como la presentación de un certificado de natación.

El Ejército Nacional establece como condición excluyente no contar con antecedentes penales, disciplinarios, administrativos, judiciales ni por violaciones a los derechos humanos, y no tener multas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.

El proceso de inscripción se puede hacer a través de diferentes canales: llamando al número celular 310376 5181, al teléfono fijo (601) 3150111, ingresando a la página web oficial de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencia Chincá, o acudiendo al distrito militar más cercano.

La convocatoria se enmarca en una estrategia institucional para fortalecer el cuerpo administrativo del Ejército Nacional, abriendo las puertas a perfiles técnicos y tecnológicos que tradicionalmente no encontraban cabida en este tipo de procesos.

La oferta de bonificaciones, alojamiento y alimentación se suma a la posibilidad de desarrollar una carrera en el sector público, en un contexto donde la demanda de empleo para técnicos y tecnólogos sigue siendo alta en Colombia.

Con esta convocatoria, el Ejército Nacional de Colombia busca renovar y diversificar su talento humano para mejorar sus operaciones internas, pero también de cara a las acciones comunes de seguridad y protección de los colombianos.