Ejército Nacional ofrece incorporación a técnicos y tecnólogos: estos son los beneficios

El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria nacional dirigida a quienes cuentan con formación técnica o tecnológica, pero no poseen título profesional universitario, para integrarse al Curso de Suboficial Administrativo.
La iniciativa busca incorporar a jóvenes con especialidades como veterinaria, electrónica y otras áreas técnicas, con el objetivo de fortalecer las funciones de gestión, logística y apoyo institucional dentro de la entidad.
La apertura de este proceso representa una oportunidad laboral para quienes desean vincularse al Ejército Nacional en roles administrativos, excluyendo actividades operativas o de combate.
Los seleccionados accederán a beneficios como bonificaciones, alojamiento y alimentación, lo que convierte a esta convocatoria en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional en el sector público.
El capitán Carlos Andrés García, oficial de incorporación de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencia Chincá, extendió un llamado directo a los potenciales aspirantes.
“Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes técnicos y tecnólogos para que se inscriban y sean parte de nuestro Curso Administrativo”.
La invitación demuestra el interés institucional en captar talento joven y especializado para fortalecer áreas clave de la administración militar.
La lista de perfiles convocados abarca una amplia gama de especialidades, entre las que se encuentran:
- Técnico profesional en procesos administrativos de salud
- Atención prehospitalaria
- Electromedicina
- Regencia en farmacia
- Seguridad y salud en el trabajo
- Criminalística y ciencias forenses
- Administración de empresas
- Contabilidad
- Mecánica automotriz
- Mantenimiento mecatrónico automotriz
- Electricidad
- Electrónica
- Química
- Mantenimiento aeronáutico
- Obras civiles
- Gestión catastral
- Dibujo técnico y de ingeniería
- Comercio exterior y gestión documental
- Tecnólogo en veterinaria y zootecnia
- Tecnólogos gestión y ejecución instrumental para las prácticas musicales.
Requisitos para acceder al empleo con el Ejército Nacional
Para postularse, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos definidos por el Ejército Nacional. Entre las condiciones principales se encuentran:
- Ser colombiano de nacimiento
- Tener máximo 29 años y seis meses al momento de ingresar a la escuela
- Acreditar el título de técnico profesional o tecnólogo en una de las áreas convocadas
- Presentar el certificado de resultados de las pruebas SABER TyT (examen de competencias para técnicos y tecnólogos en Colombia)
- En el caso de aspirantes a áreas de sanidad, presentar el certificado Rethus (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud).
- Presentación del diploma y acta de grado de bachiller
- Título técnico o tecnológico correspondiente
- Certificado de experiencia laboral
El proceso de selección incluye la aprobación de pruebas físicas, una visita domiciliaria, exámenes de poligrafía y de aptitud psicofísica, así como la presentación de un certificado de natación.
El Ejército Nacional establece como condición excluyente no contar con antecedentes penales, disciplinarios, administrativos, judiciales ni por violaciones a los derechos humanos, y no tener multas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.
El proceso de inscripción se puede hacer a través de diferentes canales: llamando al número celular 310376 5181, al teléfono fijo (601) 3150111, ingresando a la página web oficial de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencia Chincá, o acudiendo al distrito militar más cercano.
La convocatoria se enmarca en una estrategia institucional para fortalecer el cuerpo administrativo del Ejército Nacional, abriendo las puertas a perfiles técnicos y tecnológicos que tradicionalmente no encontraban cabida en este tipo de procesos.
La oferta de bonificaciones, alojamiento y alimentación se suma a la posibilidad de desarrollar una carrera en el sector público, en un contexto donde la demanda de empleo para técnicos y tecnólogos sigue siendo alta en Colombia.
Con esta convocatoria, el Ejército Nacional de Colombia busca renovar y diversificar su talento humano para mejorar sus operaciones internas, pero también de cara a las acciones comunes de seguridad y protección de los colombianos.