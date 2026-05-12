Nuevo caso de robo en la vía Mondoñedo: criminales hurtaron más de $50 millones a familia que terminó abandonada en el bosque

Dos familias fueron víctimas de los mismos delincuentes durante el fin de semana - crédito Visuales IA

En las últimas semanas, se han registrado varios hechos de inseguridad en la vía Mondoñedo, conexión entre Soacha y Mosquera en la salida al sur de Bogotá, en donde varios ciudadanos han sido víctimas de la delincuencia organizada.

En la mayoría de los casos, ciudadanos que se movilizan en vehículos particulares son afectados de diferentes formas para obligarlos a detener el automotor y de esa forma quedar expuestos en la vía pública para ser atacados por los delincuentes.

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Al respecto, las autoridades en Soacha se han pronunciado para confirmar que están tras los pasos de una estructura criminal que ha sido denominada “la banda de Mondoñedo”, que en el fin de semana de la celebración del Día de la Madre volvió a delinquir bajo el mismo modus operandi.

Criminales vaciaron cuentas de las víctimas, tenían más de 50 millones de pesos - crédito Gobernación de Cundinamarca

En diálogo con CityTV, víctimas de un asalto registrado en la vía Mondoñedo revelaron detalles del ataque que recibieron cuando se movilizaban hasta el memorial de un ser querido en la zona.

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“Nosotros sobre las cuatro de la tarde llegamos en el vehículo al lugar en el que teníamos que subir para revisar el árbol, cómo a los 10 minutos nos abordaron varias personas de nacionalidad venezolana que nos apuntaron con armas de fuego”, narró una de las afectadas, que prefirió no exponer su identidad por temas de seguridad.

En el hecho fueron amarrados siete adultos y tres menores de edad, que fueron amenazados con ser asesinados si no entregaban las claves de sus cuentas bancarias, de las que los criminales sacaron más de 50 millones de pesos.

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“Nos dicen que nos tiremos al suelo y duramos ahí hasta las seis de la tarde. Nos vaciaron las cuentas, nos robaron los vehículos, los celulares y demás, no dejaron nada”.

Adultos y menores fueron abandonados en medio del bosque - crédito Colprensa

Tras liberarse, identificaron que a pocos metros había otras personas amarradas y que se trataba de una familia que había sido víctima de un hurto similar.

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“Cuando logramos soltarnos, porque fuimos nosotros los que nos liberamos, nos dimos cuenta de que había una tercera familia en el lugar. Esa familia estaba desde la una de la tarde ahí. Eran dos señoras y tres niños. La señora nos dijo que amenazaron a los niños porque iban a gritar”.

A pesar de la denuncia y los trámites que han realizado, hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades en el municipio de Soacha, por lo que los afectados acudieron a los medios de comunicación para pedir que su caso no sea uno más, sino que se tomen cartas en el asunto.

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Casos se han vuelto repetitivos

A pesar del anuncio de aumento de seguridad, se siguen registrando casos similares en la vía - crédito Gobernación de Cundinamarca

En la última semana de abril del 2026 fue noticia un caso similar en el que una familia que viajaba de Girardot a Bogotá sufrió un secuestro y robo cerca del peaje de Mondoñedo, luego de que una de las llantas de su vehículo se pinchó.

Cuando intentaban poner el repuesto, seis personas en motocicletas los interceptaron; entre las víctimas había dos menores y dos mujeres de la tercera edad. Los delincuentes golpearon y amarraron a los integrantes de la familia, luego los llevaron a una zanja en Soacha, donde permanecieron siete horas bajo amenazas y agresiones. Durante ese tiempo, los obligaron a entregar celulares y claves bancarias, mientras los menores presenciaban la situación.

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Las víctimas afirmaron que sufrieron agresiones físicas para desbloquear los dispositivos. La familia logró contactar a la Policía después de siete horas. Tras el ataque, una de las mujeres mayores fue hospitalizada por lesiones en un brazo y una menor de ocho años presenta secuelas psicológicas. Las autoridades en Soacha anunciaron un refuerzo en la seguridad de la vía; sin embargo, esto no ha evitado que más casos se registren.