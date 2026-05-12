Colombia

Gobierno Petro sí tendría dinero para pagar las pensiones: alertaron que “recursos de los jóvenes pudo convertirse en plata de bolsillo”

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló con Infobae Colombia y aseguró, entre otras cosas, que Colpensiones tiene un déficit y todos los años el Gobierno gira el faltante

Guardar
Google icon
La Procuraduría advirtió que con los despidos se pueden estar transgrediendo los derechos laborales de los exempleados - crédito Procuraduría General de la Nación/página web
El Gobierno Petro busca que Colpensiones sea el principal fondo de ahorro de Colombia - crédito Procuraduría General de la Nación/página web

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que reglamentaba el traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) a Colpensiones, con lo que el Gobierno de Gustavo Petro busca financiar las pensiones de los afiliados que cambiaron de régimen y cubrir el déficit originado por estos traspasos.

La decisión se tomó porque el decreto fijaba plazos muy cortos para el traslado, lo que podía afectar decisiones judiciales posteriores. El alto tribunal consideró que el decreto excedía la potestad reglamentaria del Ejecutivo al ordenar el giro de recursos que, según la Ley 2381 de 2024, debían ir al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc). Además, la suspensión parcial de esa ley por la Corte Constitucional no autorizaba al Ejecutivo a cambiar el destino de los fondos, materia reservada al legislador.

PUBLICIDAD

También se resaltó que el propio Gobierno había reconocido antes que los recursos debían seguir bajo administración de las AFP hasta consolidar el derecho pensional o la puesta en marcha del Fondo correspondiente, por lo que el Decreto 415 modificaba el esquema legal previsto.

El Consejo de Estado aceptó que el traslado de $5 billones viola la propia reforma pensional - crédito Consejo de Estado
El Consejo de Estado aceptó que el traslado de $5 billones viola la propia reforma pensional - crédito Consejo de Estado

Impacto en el Sistema General de Pensiones

Luego de conocer la decisión, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo expresaron preocupación por la decisión debido a que, según ellos, afecta la sostenibilidad del sistema pensional colombiano. Las entidades señalaron que la suspensión del decreto dificulta la operatividad del sistema, dado que la Ley 2381 o reforma pensional aún está suspendida por la Corte Constitucional. Así las cosas, en la actualidad sigue vigente el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, que prohíbe la afiliación simultánea a dos regímenes.

PUBLICIDAD

Ante la situación, Infobae Colombia consultó al presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, (Asofondos), Andrés Velasco, gremio que es el principal afectado por el decreto. Al respecto, el dirigente aseguró, entre otras cosas, que el mismo era ilegal.

¿Cómo toma la decisión del Consejo de Estado? Era de esperarse? Estaban dispuestos los fondos a hacerlo? Qué pasaba si no lo hacían?

Las administradoras de fondos de pensiones siempre respetan y acatan las normas, como es su deber. Nuestra opinión era que el Decreto 415 era ilegal, y en ese sentido fue la decisión del Consejo de Estado. Si la decisión hubiera sido otra, la hubiéramos acatado.

De hecho, ya se estaban adelantando mesas técnicas con Colpensiones para alistar lo necesario para hacer el traslado.

Se suspendió el traslado de $5 billones, pero la orden es trasladar $25 billones, ¿qué pasó con los $20 billones restantes?

Los $20 billones ya habían sido suspendidos por el Consejo de Estado, y estos $5 habían quedado en vilo. El Consejo de Estado suspendió los $5 billones también.

Nuestra opinión es que el fallo se alinea con el espíritu de la reforma pensional que estipulaba que estos $25 billones entrarían a alimentar una reserva en el Banco de la República para respaldar las pensiones de las generaciones que aún están jóvenes.

Andrés Velasco es el presidente de Asofondos - crédito Asofondos
Andrés Velasco es el presidente de Asofondos - crédito Asofondos

El Gobierno dice que nada de la reforma pensional está en vigor, ¿es cierto eso o no? Qué está en vigor y qué no?

El auto proferido por la Corte es muy claro en que se suspende la ley, “salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley”.

El artículo 76 abre una ventana de oportunidad de traslado para que los afiliados se puedan trasladar extemporáneamente entre regímenes. Ese artículo también es claro que esos recursos deben seguir en las cuentas de los afiliados hasta que se consolide su pensión.

Trascendió desde el Ministerio del Trabajo que no habrá dinero para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones pensionales ante la decisión del Consejo de Estado, ¿qué tan cierto es?

No es cierto. Es importantísimo que los colombianos tengan la certeza de que Colpensiones tiene recursos suficientes y cuenta con respaldo de la para pagar sus pensiones. Colpensiones tiene un déficit de años atrás y todos los años el Gobierno gira el faltante, y las pensiones se pagan, se han pagado y siempre se seguirán pagando.

Ahora, ¿ese déficit se amplía por esta ventana? No se amplía, y al contrario se reduce. La ventana trae aportes de 100.000 afiliados que no se han pensionado y que son más que suficientes para cubrir las pensiones de los 20.000 que ya se pensionaron.

Ante la situación, qué implica que aún no exista el Fapc del Banco de la República?

Implica que los recursos de quienes ya se pensionaron no se pueden trasladar al Fapc como dispone la ley suspendida. Si la Corte decide que la reforma entra en vigor y se crea el fondo, los recursos se trasladarán sin contratiempos, como ordena la norma.

La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigor de la reforma pensional y lleva más de un año estudiándola - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigor de la reforma pensional y lleva más de un año estudiándola - crédito Luisa González/Reuters

¿Qué deben hacer, por ahora, las 125.000 personas que se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones? Cuál es el riesgo que corren?

No corren ningún riesgo, nada cambia para ellos. Si no han cumplido los requisitos para pensionarse deben seguir cotizando. Si ya se pensionaron recibirán su pensión como siempre la han recibido.

¿Qué riesgos corren las personas que no se trasladaron? Qué riesgos corren las personas que ya estaban en Colpensiones?

Nadie corre ningún riesgo. El único riesgo que existía, en nuestra opinión, es que los recursos reservados para las pensiones de los jóvenes por la reforma pensional se convirtieran en plata de bolsillo en virtud del Decreto 415, pero el Consejo de Estado suspendió ese decreto, eliminando ese riesgo.

¿Qué puede pasar con esta situación en los próximos días si la Corte da luz verde o tumba por completo la reforma pensional?

Si la Corte da luz verde a la reforma, tal como está, se creará un fondo de ahorro en el Banco de la República que recibirá los $5 billones y eventualmente la totalidad de los $25 billones a medida que la población vaya cumpliendo con los requisitos de pensión.

Si la Corte la tumba por completo, incluyendo los artículos que siguen vigentes, sería importante que también se indique qué debe hacerse con estos recursos que, bajo el espíritu de la ley que los permitió, iban para las pensiones de las generaciones más jóvenes.

Temas Relacionados

ColpensionesPensionesGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro volvió a arremeter contra el Consejo de Estado por decisión sobre el traslado de pensiones: “Nadie puede decir que es un poder desbordado”

El presidente aseguró que las decisiones sobre el sistema pensional no pueden estar por encima de la Constitución

Petro volvió a arremeter contra el Consejo de Estado por decisión sobre el traslado de pensiones: “Nadie puede decir que es un poder desbordado”

Resultado Chontico Día hoy 12 de mayo

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultado Chontico Día hoy 12 de mayo

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Debido a problemas logísticos y cambios de escenario en distintas paradas de la gira ‘The Hayley Williams Show’, el equipo de la cantante decidió correr todas las fechas para América Latina

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Otty Patiño respondió a la Fiscalía tras no suspender órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo: “La paz exige seguridad jurídica”

El consejero Comisionado de Paz aseguró que la implementación de la medida está sujeta a la ley y no a una “valoración discrecional” del ente acusador

Otty Patiño respondió a la Fiscalía tras no suspender órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo: “La paz exige seguridad jurídica”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Deportes

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

En video: reviva el gol desde fuera del área del colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández con Real Betis

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo