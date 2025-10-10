El Centro Democrático optó por la lista abierta en Bogotá para las elecciones a la Cámara en 2026

El Centro Democrático confirmó que presentará una lista abierta para la Cámara de Representantes por Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X

El Centro Democrático anunció oficialmente que la lista para la Cámara de Representantes por Bogotá será abierta, lo que permitirá a los ciudadanos votar por candidatos individuales en lugar de elegir una lista cerrada como se había planteado inicialmente.

Esta decisión representa un cambio significativo en la estrategia electoral del partido para las próximas elecciones legislativas.

El partido indicó que la apertura de la lista busca incentivar una mayor participación de las bases y brindar visibilidad a nuevos liderazgos dentro del uribismo; esta modalidad facilitará que los votantes seleccionen directamente a los aspirantes que consideran más representativos, favoreciendo así una renovación en la bancada y el fortalecimiento del vínculo entre los electores y sus representantes.

El Centro Democrático contratará a una universidad para evaluar perfiles y gestiones de quienes aspiran a integrar las listas - crédito Centro Democrático

En un primer momento, el Centro Democrático había expresado su intención de presentar listas cerradas tanto para el Senado como para la Cámara, con el propósito de mantener una disciplina interna sólida y consolidar una propuesta unificada de cara a las elecciones del 2026.

No obstante, el partido aclaró que esta apertura se limitará exclusivamente a la lista para la Cámara por Bogotá, mientras que la lista para el Senado se mantendrá cerrada.

El expresidente Álvaro Uribe y su equipo optaron por conservar la lista cerrada para Senado con el fin de garantizar cohesión ideológica y asegurar la representación que consideran necesaria para su bancada en el Congreso.

El uribismo aspira a obtener cerca del 2% del Senado en las elecciones de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uribismo define su fórmula: renovación en Cámara y cohesión en Senado

En relación con los candidatos, Daniel Briceño (actual concejal de Bogotá) encabezará la lista para la Cámara en Bogotá; una fuente cercana al partido afirmó para La Silla Vacía que “es un hecho” que el abogado dará el salto a la Cámara, lo que implicaría su renuncia al cargo actual antes de que finalice el año. Este movimiento marca una apuesta importante para el partido, que busca reforzar su presencia legislativa en la capital.

Por su parte, Andrés Forero, que obtuvo la votación más alta para el uribismo en Bogotá durante las elecciones de 2022, aspira a dar el salto al Senado. Esta candidatura se centra dentro del plan del partido para fortalecer su representación en ambas cámaras y consolidar una bancada robusta y disciplinada.

Para la conformación de la lista “ideal”, el Centro Democrático planea contratar la asesoría de una universidad que les permita evaluar la gestión de los congresistas que aspiran a la reelección, así como analizar los perfiles de quienes buscan participar por primera vez.

Daniel Briceño y Andrés Forero esperan escalar en las cámaras del Congreso de la mano con el partido Centro Democrático - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - @CamaraColombia/X

En cuanto al Senado, la lista seguirá siendo cerrada, y Álvaro Uribe ocupará el puesto número 25, como lo anunció a sus seguidores. Esta ubicación llamó la atención, dado que el expresidente enfrenta una segunda instancia en el proceso judicial relacionado con el caso por falsos testigos, en el que fue condenado en primera instancia; sin embargo, su presencia en la lista reflejó su apuesta del partido por asegurar una cantidad significativa de votos que permita obtener cerca de una cuarta parte de los escaños del Senado.

Cae destacar que, el reto es complejo, ya que hace 12 años, la lista cerrada del uribismo, encabezada por Uribe, logró un máximo de 20 curules, por lo que superar esa cifra en 2026 se presenta como un objetivo ambicioso.

La estrategia del Centro Democrático combina la apertura parcial de la lista en Bogotá con la disciplina cerrada para Senado, buscando equilibrar renovación y control político.

La inclusión de Álvaro Uribe como candidato al Senado reconfigura el panorama político de cara a las legislativas de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

Así las cosas, los que espera votar por el partido de derecha en Colombia para el Congreso podrá hacerlo el domingo 8 de marzo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a los miembros de ambas cámaras para el periodo constitucional 2026-2030, el sector del uribismo espera lograr sus objetivos.