Desmantelan una red de microtráfico oculta en una barbería de Ciudad Bolívar

Autoridades de Bogotá clausuraron un local que operaba como fachada para la venta de drogas, tras un mes de vigilancia y denuncias de vecinos, incautando estupefacientes y capturando a dos implicados en el barrio Madelena - crédito Policía Nacional

El hallazgo de una ‘olla’ de microtráfico camuflada tras la fachada de una barbería en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar, Bogotá, marcó el desenlace de un operativo conjunto entre la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local.

Tras un mes de seguimiento y gracias a denuncias de vecinos, las autoridades irrumpieron en el establecimiento, incautaron diversas drogas y capturaron a dos personas, según informó la Policía Nacional.

La intervención policial se inició luego de que residentes de la zona alertaran sobre movimientos inusuales en el local, que a simple vista funcionaba como una barbería convencional.

Durante la inspección, los agentes revisaron cada espacio y descubrieron que el negocio servía como centro de acopio y distribución de estupefacientes.

En el baño, el techo y los muebles hallaron rastros de tusi y envoltorios vacíos empleados para la venta.

Un establecimiento en Madelena fue intervenido por la Policía y la Secretaría de Seguridad, quienes hallaron tusi, marihuana y ketamina, además de herramientas para procesar sustancias ilícitas, afectando las finanzas de una banda criminal local - crédito Policía Nacional

Un fuerte olor a tusi, detectado en el patio de una vivienda contigua conectada con la barbería, condujo a los uniformados hasta una gramera y una bolsa negra con diferentes tipos de drogas listas para su comercialización.

El inventario de lo incautado incluyó dos bolsas de tusi, un arma traumática, una papeleta utilizada en la preparación de esta droga sintética, dos frascos de ketamina, una libra de marihuana, 250 gramos de una sustancia tipo coca y 103 pastillas destinadas a la elaboración de tusi.

Además, se encontraron herramientas para el procesamiento y empaque de los estupefacientes, lo que evidenció la magnitud de la operación ilícita.

Las investigaciones permitieron establecer que los responsables del punto de microtráfico operaban de jueves a domingo, con el objetivo de pasar desapercibidos entre los habitantes del sector y evadir los controles policiales.

Esta modalidad les permitía mantener la fachada comercial y reducir el riesgo de ser detectados. No obstante, el seguimiento de las autoridades logró identificar el patrón de actividad y cerrar definitivamente el local.

La operación que expuso una fachada criminal en una barbería de Madelena pone de relieve la complejidad de combatir economías ilícitas que afectan la convivencia y el tejido social en sectores vulnerables de la capital - crédito Policía Nacional

El impacto económico de la intervención fue considerable. Fuentes de la Secretaría de Seguridad, citadas por El Tiempo, señalaron que la operación afectó una renta criminal de millones de pesos mensuales que los traficantes obtenían mediante la venta de drogas en la zona.

El operativo concluyó con la captura en flagrancia de dos personas, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de porte, fabricación y distribución de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades constataron que tanto los propietarios como algunos clientes consumían bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. Por este motivo, y en aplicación de la Ley 1801 de 2016, el local fue sellado y se prohibió su reapertura, impidiendo que vuelva a operar bajo cualquier actividad comercial.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la convivencia o la seguridad de la comunidad.

Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea 123 o mediante el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), disponible en la línea (601) 377 9595, extensión 1137, donde se ofrece acompañamiento y orientación durante el proceso.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, subrayó que las acciones para combatir el microtráfico continuarán en Ciudad Bolívar y en otras localidades de la capital, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y proteger la tranquilidad de los residentes.

Operativo en San Bernardo desmantela red de microtráfico en Bogotá

Un operativo conjunto en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, permitió a las autoridades propinar un golpe a las redes de microtráfico que operan en la zona, con la captura de un hombre y la incautación de 235 dosis de estupefacientes, 21 armas blancas y 12 máquinas tragamonedas ilegales.

Según la Secretaría de Seguridad, estas acciones forman parte de una estrategia distrital en alianza con la Policía Metropolitana de Bogotá y Coljuegos para intervenir barrios afectados por bandas dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El hombre deberá responder por porte y tráfico de estupefacientes- crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan “cerrarles el paso a las economías criminales que afectan la convivencia”, y destacaron que no solo se trata de retirar droga de las calles, sino de intervenir los entornos donde operan estas redes.

Durante los controles, el capturado fue requerido tras mostrar una actitud evasiva ante la presencia policial. En su poder se hallaron 200 dosis de bazuco y 35 cigarrillos de marihuana, listos para su distribución.

Las sustancias estaban ocultas en un bolso y fueron decomisadas en el acto. El hombre fue puesto a disposición de la justicia por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes, enfrentando una posible condena de 10 a 30 años de prisión y una multa que puede superar los $2.000 millones.

Además, en el marco de la operación, se decomisaron armas cortopunzantes a otros ciudadanos y se retuvieron máquinas tragamonedas que funcionaban sin la documentación exigida por Coljuegos.