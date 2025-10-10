Colombia

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Un nuevo evento que tenía emocionados a los capitalinos sufrió cambios en su programación

La nueva cancelación tiene preocupados a los asistentes a estos eventos - crédito Movistar Arena

La cancelación del esperado concierto de Billy Idol en Bogotá generó desilusión entre los seguidores del artista británico que estaban esperando para disfrutar de sus más icónicos temas. Del mismo modo, se reavivó la preocupación por la inestabilidad de la agenda musical en la capital colombiana, teniendo en cuenta que no es el primer evento que no se realiza durante 2025.

Tuboleta, la empresa encargada de la boletería para este concierto, anunció que el espectáculo previsto para el 25 de noviembre en el Movistar Arena no se realizará, citando “motivos logísticos” como la causa principal de la suspensión, lo que dejó preocupados a los asistentes a este tipo de eventos en este y otros recintos de la ciudad.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido el miércoles 8 de octubre de 2025 por Tuboleta, con lo que se pone fin a las expectativas de aquellos que esperaban la presentación de Billy Idol, figura emblemática del rock de los años ochenta y autor de éxitos como Dancing with Myself.

El famoso artista ya no pasará por Bogotá - crédito Move Concerts

Cabe mencionar que el evento formaba parte de la gira It’s a Nice Day to... Tour Again y representaba una de las escasas oportunidades para ver al músico en vivo en Latinoamérica, por lo que gran cantidad de sus seguidores ya tenían los viajes programados para asistir.

En el mensaje oficial, la compañía expresó: “Lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación por fuerza mayor pueda causar. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas y agradecemos el entendimiento del público”.

¿Cómo pedir la devolución de dinero?

En medio del panorama de desilusión, Tuboleta detalló el procedimiento para la devolución del dinero a aquellos que adquirieron entradas.

  • El proceso de reembolso ya está habilitado y podrá realizarse hasta el 31 de diciembre mediante un enlace disponible en el sitio web de la empresa.
  • Para las personas que realizaron la compra con tarjeta débito o en efectivo, el reembolso deberá gestionarse directamente en los puntos Efecty. En estos casos, se aplicará un costo administrativo de $6.000 por cada $1.000.000 del valor de la compra, monto que será descontado del total a devolver.

Tuboleta concluyó su anuncio agradeciendo el interés del público y demostró su deseo de “reencontrarse pronto en una próxima ocasión”, lo que deja una leve esperanza entre los seguidores del artista, aunque no se ha confirmado una posible reprogramación.

Los seguidores del artista podrán recuperar su dinero - crédito Associated Press

La suspensión del concierto de Billy Idol se suma a una serie de hechos recientes que han afectado la programación de espectáculos en Bogotá. Uno de los casos más comentados por los capitalinos fue el de Kendrick Lamar, cuya presentación en el recinto Vive Claro, prevista para el 27 de septiembre, fue cancelada a último momento sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara sobre lo que ocurrió.

Tras ese suceso, circularon rumores sobre posibles dificultades para los conciertos de Luis Alfonso en El Campín y de Guns N’ Roses en el Vive Claro, aunque finalmente ambos eventos se realizaron según lo planeado y fueron bastante exitosos.

Varios eventos se han cancelado en la capital del país, causando incertidumbre - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

La expectativa por el regreso de Billy Idol a Colombia era alta, ya que su visita representaba uno de los momentos más destacados del calendario musical del país, especialmente para aquellos que disfrutan del rock y otras influencias musicales como el punk.

Sin embargo, la cancelación deja a los fanáticos sin la posibilidad de presenciar en directo a uno de los íconos del rock internacional. Además de reforzar la sensación de incertidumbre que atraviesa el sector de los espectáculos en la ciudad, debido a que varios de estos eventos han sufrido retrasos, reprogramaciones y hasta cancelaciones sin mayores explicaciones.

