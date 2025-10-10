Colombia

Armando Benedetti ‘estalló’ por decisión del Consejo de Estado de poner límites a las alocuciones de Petro: “Es un despropósito”

El ministro del Interior cuestionó los criterios de tiempo, cantidad y temática establecidos por el máximo juez de la administración pública para la realización de las intervenciones televisadas

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Armando Benedetti cuestionó las revisiones
Armando Benedetti cuestionó las revisiones que tiene que hacer la CRC sobre las alocuciones presidenciales - crédito @MinInterior / X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión que tomó la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con respecto a las alocuciones presidenciales del presidente Gustavo Petro.

El máximo juez de la administración pública estableció varios criterios que debe tener en cuenta el primer mandatario para poder hacer sus intervenciones televisadas, las cuales deben ser revisadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

De acuerdo con el Consejo de Estado, cada que el jefe de Estado quiera hacer alocuciones en canales públicos de televisión, privados y locales, debe cumplir con las siguientes reglas:

  1. La alocución debe responder a una justificación suficiente (circunstancias urgentes).
  2. La alocución no puede ser recurrente.
  3. La alocución debe ser limitada temática y temporalmente.

El fallo que pone límites
El fallo que pone límites las alocuciones presidenciales - crédito Consejo de Estado

El jefe de la cartera criticó los criterios establecidos por el Consejo de Estado, asegurando que está atribuyéndose funciones que no le corresponderían, con respecto a los detalles específicos de duración, cantidad y temáticas de las alocuciones presidenciales. Aunque el máximo juez de la administración pública no puso límites estrictos, para Benedetti sí lo son.

Es un despropósito que el Consejo de Estado quiera decir qué es una alocución, cuánto dura la alocución, qué temas y cuántos temas”, precisó el ministro del Interior.

Sin embargo, la Sala no determinó un tiempo exacto de duración para las intervenciones del mandatario, ni temas específicos que debe abordar; esos son puntos que debe establecer y notificar el mismo Gobierno, procurando no afectar el derecho a la información de la ciudadanía ni el pluralismo informativo.

El presidente debe cumplir con
El presidente debe cumplir con ciertos criterios para hacer sus alocuciones - crédito Juan Diego Cano EFE / Presidencia de Colombia

Por otro lado, Benedetti cuestionó el hecho de que se haya ordenado a la CRC verificar el cumplimiento de los requisitos y, en caso de que existan incumplimientos, impedir la transmisión de las alocuciones presidenciales.

[Es un despropósito] que le diga a otro ente del Estado, en el que tenemos minorías y nos ha amordazado, qué tiene que hacer”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

En consecuencia, instó a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado abstenerse de “legislar” –una función que no les corresponde–, y solicitó, entonces, que se hagan cambios en la normativa que regula la transmisión de alocuciones presidenciales, teniendo en cuenta que, a su juicio, el Gobierno no las está “burlando”.

El ministro Armando Benedetti reaccionó
El ministro Armando Benedetti reaccionó a decisión del Consejo de Estado que pone límites a las alocuciones presidenciales - crédito @AABenedetti/X

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, asegurando que no le ha dado un uso indebido a sus intervenciones televisadas y explicó que su propósito es contribuir a la construcción de la democracia al mostrarle a la ciudadanía cómo funciona la administración.

No hay uso indebido de alocuciones, la democracia es el conocimiento del pueblo sobre el gobernante y sobre el gobierno. Algo así como; me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos. Desde la oscuridad se roba y se mata”, precisó el jefe de Estado.

El presidente negó que sus
El presidente negó que sus alocuciones fueran usadas indebidamente - crédito @petrogustavo/X

En ocasiones anteriores, el primer mandatario rechazó los límites que se le han impuesto a la realización de los Consejos de Ministros, en los que se reúne con su gabinete ministerial para discutir sobre temas de interés nacional y tomar decisiones. Estas reuniones televisadas ahora solo se transmiten en canales públicos, por decisión del Consejo de Estado.

Así las cosas, en redes sociales y eventos públicos, el presidente ha criticado al máximo juez de la administración pública, advirtiendo un supuesto golpe de Estado y actos de censura que se estarían gestando en su contra. Incluso, ha asegurado que estas decisiones afectan a la ciudadanía que votó por él en las elecciones presidenciales de 2022 y al “poder constituyente” que es, según ha indicado, la población colombiana en general.

Temas Relacionados

Armando BenedettiAlocuciones presidencialesConsejo de EstadoGustavo PetroConsejos de MinistrosComisión de Regulación de ComunicacionesColombia-Noticias

