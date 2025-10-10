Alcalde Fico Gutiérrez defendió a los funcionarios de Medellín atacados en las marchas pro Palestina que terminaron en desmanes

El alcalde Federico Gutiérrez cuestionó la falta de respaldo a los funcionarios de la administración - crédito Alcaldía de Medellín y @FicoGutierrez/X

El Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y parte de la ciudadanía, salió a las calles de algunas ciudades del país para protestar contra las acciones ofensivas de las tropas israelíes en la Franja de Gaza, en medio del conflicto que sostiene contra el grupo terrorista palestino Hamas —que parece llegar a su fin con la firma de un acuerdo de paz—, y el cual construyó todo un entramado criminal en forma de túneles que se conectan con escuelas, hospitales y residencias civiles.

De ahí que varios miembros de la población marcharan en favor de Palestina el 7 de octubre de 2025 ―la misma fecha en la que se cumplieron dos años de la masacre perpetrada por Hamas en contra de más de 1.200 civiles en Israel, entre los que se cuentan bebés, niños y personas de todas las edades―.

No obstante, en Medellín, las manifestaciones, que en un comienzo fueron pacíficas, terminaron en desmanes y agresiones contra comercios, propiedad privada y funcionarios. Además, hubo señalamientos de indebido uso de la fuerza por parte de la fuerza pública y de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín.

Ante las críticas que surgieron contra los funcionarios, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, se pronunció. A través de su cuenta de X cuestionó la falta de respaldo a los trabajadores que se enfrentaron con los manifestantes.

Para sustentar su punto, el alcalde publicó varias fotografías de los funcionarios que fueron golpeados por algunas de las personas que participaron en los desmanes. En las imágenes quedaron en evidencia algunas de las heridas que sufrieron los trabajadores, además de manchas de pintura roja que quedaron en sus cuerpos y uniformes.

De acuerdo con el mandatario local, al menos 10 funcionarios se vieron afectados por la violencia que se ejerció sobre ellos en medio de las marchas. Por eso, criticó las posturas que no tienen en cuenta las agresiones perpetradas contra los trabajadores.

“Dónde están los derechos humanos de los 10 funcionarios de la @AlcaldiadeMed que resultaron heridos por unos pocos violentos que utilizaban como excusa el conflicto de Gaza, para reclaman paz, pero acá generan violencia? Dónde estás? (sic)”, cuestionó el alcalde Gutiérrez en la red social.

Recordó que la protección de los derechos incluye a quienes trabajan en la administración y a los activos de la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad. “Los derechos humanos son para todos. Incluidos los funcionarios y también los integrantes de nuestra fuerza pública”, precisó.

El presidente Gustavo Petro es una de las personas que señaló a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín como responsables del vandalismo que se presentó en las manifestaciones. Esto, debido a que algunos de ellos fueron captados golpeando a los marchantes; uno de ellos, incluso, utilizó un cinturón para agredir a quienes protestaban.

En consecuencia, el jefe de Estado señaló a la oposición al Gobierno de haber incitado a la violencia. “Esto si es vandalismo, es vandalismo contra el ser humano. ¿Qué norma legal tiene este funcionario para golpear jóvenes de Medellín? La oposición dijo que desataríamos la violencia, pero no, fue la oposición la que terminó desatando la violencia que nos endilgaban”, aseveró el presidente.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que fue necesario reaccionar ante escenarios de violencia que se presentaron en las manifestaciones. Advirtió, además, que las autoridades no se deben desafiar y que el trabajo de los gestores de seguridad se centró en evitar actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de la ciudadanía.

“Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza. Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad”, aclaró el funcionario.

