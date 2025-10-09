Mujer que fue atacada a martillazos por su expareja en Bogotá pidió justicia y ayuda para un tratamiento médico

El ataque ocurrió en su vivienda luego de que la mujer regresara de celebrar su cumpleaños número 35 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Fabiana Karina Rincón Durán, de 35 años, fue atacada con un martillo por su expareja, José Urbano Medina Villa, el 22 de septiembre de 2025, día en que celebraba su cumpleaños.

Según su testimonio, el hecho ocurrió en su vivienda en el sector de Fontibón, en Bogotá, luego de regresar de una cena con amigos. La víctima relató que su agresor tomó la herramienta de una caja y la golpeó en repetidas ocasiones en la cabeza y el rostro.

“Yo lo había saludado, se encontraba en el escritorio, normal. Ingresó y tomó un pantalón y lo rompió por completo. Me quedé sorprendida en la cama sentada y le dije, ¿qué estás haciendo? Así que él salió y yo logré ver que se metió al baño social y tomó el martillo y se vino hacia mí. Yo pensé que iba a arreglar algo, pero se acercó a mí velozmente, inmediatamente yo tenía un martillazo en mi cabeza”, relató Rincón Durán a La FM.

La mujer aseguró que recibió 20 golpes con el martillo, 17 en el cráneo y tres en el rostro. A pesar de las heridas, afirmó que luchó por sobrevivir pensando en su hija de cinco años, que dormía en una habitación contigua.

El ataque y el rescate

“En ese momento, solamente se me vino un pensamiento en mi cabeza, quedó en blanco y yo pensaba: no voy a morir, hoy no voy a morir, soy la madre de mi bebé y voy a estar viva”, recordó Karina. Indicó que, tras recibir varios golpes, logró desplazarse hasta la habitación de su hija antes de perder el conocimiento.

Los vecinos, alertados por los gritos y los ladridos del perro, llamaron al vigilante del conjunto residencial. Este, según relató la víctima, irrumpió en el apartamento, lo que provocó la huida del agresor.

“El señor portero gritó en la puerta: estoy con la Policía Nacional, abra. Este señor se asustó y salió corriendo, todavía le estaba haciendo algo a mi cuerpo, me dijo el guarda. Inmediatamente, el señor sale y llega a la portería, llama a mi mamá y le dice: señora, he matado a su hija, quedó muerta en el apartamento”, contó Rincón.

La mujer fue encontrada inconsciente, pero aun con signos vitales. El vigilante la trasladó a la portería, donde recuperó brevemente la conciencia y logró advertir que su hija seguía en el interior del apartamento. “Dice que yo abrí los ojos y le dije que mi bebé sigue adentro, que la bajara. Yo estaba en coma”, añadió.

Rincón permaneció diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Kennedy. Durante su hospitalización fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas y continúa un proceso de rehabilitación física y oral, debido a que perdió gran parte de su dentadura.

Llamado a la justicia y a la solidaridad

El agresor, José Urbano Medina Villa, de 51 años, fue capturado y enviado a prisión por el delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, la víctima expresó preocupación ante la posibilidad de que quede en libertad por vencimiento de términos. “Hago un llamado urgente a la justicia para que este hombre no salga libre. No puede quedar impune lo que me hizo”, manifestó.

Rincón indicó que Medina Villa es un hombre con altos estudios académicos, que se había desempeñado como gerente en distintas empresas y, presuntamente, había sido seleccionado recientemente para un cargo en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Contó que su relación con él se caracterizó por episodios de celos y cambios de comportamiento asociados al consumo de alcohol.

“Su inteligencia me atrajo mucho, pero con el tiempo empecé a notar señales de alerta. Cuando tomaba licor se transformaba completamente”, relató al medio citado.

Además de pedir justicia, la sobreviviente solicitó apoyo económico para continuar su tratamiento médico. Explicó que los procedimientos odontológicos y terapéuticos que necesita para su recuperación son costosos y que su situación actual le impide cubrirlos por cuenta propia.

Rincón señaló que su hija de cinco años se encuentra bajo el cuidado de un familiar por motivos de seguridad y que aún no conoce la magnitud de lo sucedido. “Ella en este momento piensa que estoy trabajando y que tengo gripe, así que no tiene por qué enterarse. Llegará un tiempo en el que se entere cuando esté mayor. Pero ahora simplemente que cuenta con mi amor, mi apoyo”, dijo.

Finalmente, reiteró su compromiso de recuperarse y enviar un mensaje de fortaleza a otras mujeres víctimas de violencia. “A mi bebé, que la amo y la llenaré de amor simplemente. Le daré todo lo mejor de mí y no me verá en esta situación. Me verá cuando esté un poco recuperada”, concluyó.