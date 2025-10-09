Colombia

Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, anunció vacantes en su empresa y la compararon con Luisa Postres: “Recibí muchísimo ‘hate’”

La empresaria y creadora de contenido aclaró en redes sociales que su convocatoria laboral busca promover buenas prácticas, tras recibir críticas y comparaciones con el caso de la hija de María Fernanda Cabal

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Mari Manotas responde con claridad
Mari Manotas responde con claridad a la polémica por sus vacantes en Everyday Love - crédiro María Alejandra Manotas / Instagram

La creadora de contenido y empresaria barranquillera María Alejandra Manotas, conocida en redes sociales como Mari Manotas, se convirtió en tema de conversación esta semana luego de lanzar dos vacantes laborales para su empresa de productos capilares Everyday Love.

Lo que comenzó como una convocatoria de empleo terminó generando polémica en redes, luego de que varios usuarios compararan su anuncio con el recordado caso de Luisa Postres, el emprendimiento de la hija de la senadora María Fernanda Cabal, que fue duramente criticado hace unos días por las exigencias hacia sus empleados, la falta de claridad en el puesto y el tono soberbio de sus publicaciones.

A través de sus redes sociales, Manotas informó que su compañía estaba en busca de nuevos talentos para fortalecer su equipo de trabajo y abrió dos puestos para completar su equipo y las necesidades de la empresa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¡Bellezas! Tenemos dos vacantes en Everyday, una para community manager y una para asistente contable. Así que si están interesados, manden, por favor, su hoja de vida y portafolio, si tienen, a este correo. Estamos necesitando urgente”, dijo la empresaria, la cual invitó a sus seguidores a postularse en el correo electrónico que adjunto en la descripción.

La convocatoria de Mari Manotas en Everyday Love desata debate y ella no se queda callada - crédito @marimanotas/TikTok

Sin embargo, poco después de su anuncio, varios internautas comenzaron a dejar comentarios irónicos y críticas en tono de burla, haciendo referencia a la controversia de Luisa Postres. Algunos usuarios insinuaron que Mari Manotas también estaba “buscando empleados que dieran la milla extra”, una frase que se viralizó negativamente tras el escándalo del emprendimiento de la hija de Cabal, quien fue acusada de tener actitudes clasistas y de exigir demasiado a sus trabajadores, sin el pago justo.

Frente a la ola de comentarios, la empresaria decidió pronunciarse con firmeza para aclarar la situación y responder a las comparaciones y por medio de un nuevo video publicado en sus redes, Manotas explicó lo que espera de las personas que se postulen para el puesto y les brindó un consejo.

Subí un video acerca de unas vacantes en Everyday Love y recibí muchísimo hate (odio) por la polémica de Luisa Postres con un cargo parecido a este, donde la mayoría de los comentarios me dicen que si voy a pedir la ‘milla extra’. Y yo sé que hay muchos sentidos para esta milla extra, pero sí les voy a dar un consejo como persona del otro lado que está buscando a alguien para este cargo”, empezó argumentando Mari Manotas.

La creadora de contenido aprovechó el espacio para compartir una reflexión sobre la importancia de la preparación profesional y la presentación adecuada de los candidatos.

Mari Manotas responde a críticas por vacantes en su empresa de productos capilares - crédito @marimanotas/tiktok

Llámenle milla extra o llámenle mínimo que uno debería presentar cuando está en un tema de estos, y es mandar un portafolio. Si ustedes están aplicando para una vacante de un cargo creativo dentro de un departamento de marketing, lo mínimo que una persona como yo esperaría ver es un portafolio donde ustedes puedan mostrar sus habilidades, trabajos que han realizado, si tienen experiencia, y si no, pues en la universidad también los ponen a hacer portafolios”, explicó la influenciadora.

Manotas añadió que, de las hojas de vida que había recibido hasta ese momento, cerca del 80% no incluía portafolio, lo que, según ella, dificulta avanzar en el proceso de selección porque no tiene como ver el trabajo que han realizado las personas interesadas en la selección ni su experiencia.

Sí creo que de parte de la mayoría de personas que aplican a estos cargos falta un poco de conocimiento o de experiencia. Porque, vean, el 80% de las hojas de vida que hemos recibido hasta ahora no tienen un portafolio”, aseguró la empresaria.

Finalmente, reiteró la invitación para quienes aún deseen postularse y les pidió nuevamente cumplir con todos los requerimientos para pasar en el proceso.

Mari Manotas enfrenta las críticas
Mari Manotas enfrenta las críticas y defiende su proceso de selección en Everydaylove - crédito Marialejandra Manotas / Instagram

Si ustedes todavía están interesados en este cargo de community manager y quieren mandar su hoja de vida, por favor mándenla a este correo (adjunta el correo en la descripción de la publicación). Pero por favor, adjunten su portafolio. Si no, pues es muy difícil que uno pase al menos el primer filtro”, puntualizó.

La empresaria cerró el tema dejando claro que su intención no era exigir “millas extra” ni imponer condiciones desmedidas, sino promover buenas prácticas profesionales dentro del proceso de contratación. Pese a las críticas iniciales, muchos seguidores salieron en su defensa, destacando su tono respetuoso y su claridad al explicar los requisitos de las vacantes.

Temas Relacionados

Mari ManotasMaría Alejandra ManotasEx de Alejandro RiañoEveryday LoveVacantes Mari ManotasLuisa PostresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico día, números ganadores del último sorteo hoy 8 de octubre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico día, números ganadores del

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

La bailarina barranquillera se burló de la situación por la que está atravesando la DJ, por lo que aseguró que el día de su encuentro en el ring peleará por el sentimiento de millones de seguidores

Andrea Valdiri se pronunció frente

Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia

El papel de Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, suscita inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, dada su estrecha relación familiar con uno de los principales exjefes paramilitares

Designación de Jorge Tovar como

Leonor Espinosa, una de las mejores chefs del planeta, arremetió contra tendencias gastronómicas de Bogotá: “terminan desplazando la pureza del producto”

La reconocida chef colombiana habló del excesivo uso de “capas de sabores intensos” de los productos gastronómicos capitalinos: “La saturación es inevitable”

Leonor Espinosa, una de las

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

El cantante antioqueño reunirá a sus fans más fieles en un evento especial con código de vestimenta, donde compartirá detalles inéditos de ‘Hopi Sende’ antes de su estreno oficial

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisiones

Corte Suprema argentina tomó decisiones en el caso del Clan Meyendorff, la familia de un narco colombiano conocido por los capos del Cartel del Norte del Valle como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció frente

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa para impedir que controle sus marcas: la disputa continúa

Rolling Stone reveló la lista de las mejores canciones del siglo 21: Shakira, J Balvin, Juanes y Karol G dentro del ranking

Natalia del ‘Desafío XX’ contó intimidades de su actividad en Onlyfans: “Tuve una necesidad”

Deportes

La emotiva despedida de Falcao

La emotiva despedida de Falcao a Miguel Ángel Russo en sus redes sociales, tras su muerte: “Te vas como lo grande que eres”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

Miguel Ángel Russo, luego de quedar campeón en Argentina, explicó por qué es inevitable querer a los colombianos

Mauricio “Chicho” Serna se refirió a la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”