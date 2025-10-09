Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, anunció vacantes en su empresa y la compararon con Luisa Postres: “Recibí muchísimo ‘hate’”

Mari Manotas responde con claridad a la polémica por sus vacantes en Everyday Love - crédiro María Alejandra Manotas / Instagram

La creadora de contenido y empresaria barranquillera María Alejandra Manotas, conocida en redes sociales como Mari Manotas, se convirtió en tema de conversación esta semana luego de lanzar dos vacantes laborales para su empresa de productos capilares Everyday Love.

Lo que comenzó como una convocatoria de empleo terminó generando polémica en redes, luego de que varios usuarios compararan su anuncio con el recordado caso de Luisa Postres, el emprendimiento de la hija de la senadora María Fernanda Cabal, que fue duramente criticado hace unos días por las exigencias hacia sus empleados, la falta de claridad en el puesto y el tono soberbio de sus publicaciones.

A través de sus redes sociales, Manotas informó que su compañía estaba en busca de nuevos talentos para fortalecer su equipo de trabajo y abrió dos puestos para completar su equipo y las necesidades de la empresa.

“¡Bellezas! Tenemos dos vacantes en Everyday, una para community manager y una para asistente contable. Así que si están interesados, manden, por favor, su hoja de vida y portafolio, si tienen, a este correo. Estamos necesitando urgente”, dijo la empresaria, la cual invitó a sus seguidores a postularse en el correo electrónico que adjunto en la descripción.

Sin embargo, poco después de su anuncio, varios internautas comenzaron a dejar comentarios irónicos y críticas en tono de burla, haciendo referencia a la controversia de Luisa Postres. Algunos usuarios insinuaron que Mari Manotas también estaba “buscando empleados que dieran la milla extra”, una frase que se viralizó negativamente tras el escándalo del emprendimiento de la hija de Cabal, quien fue acusada de tener actitudes clasistas y de exigir demasiado a sus trabajadores, sin el pago justo.

Frente a la ola de comentarios, la empresaria decidió pronunciarse con firmeza para aclarar la situación y responder a las comparaciones y por medio de un nuevo video publicado en sus redes, Manotas explicó lo que espera de las personas que se postulen para el puesto y les brindó un consejo.

“Subí un video acerca de unas vacantes en Everyday Love y recibí muchísimo hate (odio) por la polémica de Luisa Postres con un cargo parecido a este, donde la mayoría de los comentarios me dicen que si voy a pedir la ‘milla extra’. Y yo sé que hay muchos sentidos para esta milla extra, pero sí les voy a dar un consejo como persona del otro lado que está buscando a alguien para este cargo”, empezó argumentando Mari Manotas.

La creadora de contenido aprovechó el espacio para compartir una reflexión sobre la importancia de la preparación profesional y la presentación adecuada de los candidatos.

“Llámenle milla extra o llámenle mínimo que uno debería presentar cuando está en un tema de estos, y es mandar un portafolio. Si ustedes están aplicando para una vacante de un cargo creativo dentro de un departamento de marketing, lo mínimo que una persona como yo esperaría ver es un portafolio donde ustedes puedan mostrar sus habilidades, trabajos que han realizado, si tienen experiencia, y si no, pues en la universidad también los ponen a hacer portafolios”, explicó la influenciadora.

Manotas añadió que, de las hojas de vida que había recibido hasta ese momento, cerca del 80% no incluía portafolio, lo que, según ella, dificulta avanzar en el proceso de selección porque no tiene como ver el trabajo que han realizado las personas interesadas en la selección ni su experiencia.

“Sí creo que de parte de la mayoría de personas que aplican a estos cargos falta un poco de conocimiento o de experiencia. Porque, vean, el 80% de las hojas de vida que hemos recibido hasta ahora no tienen un portafolio”, aseguró la empresaria.

Finalmente, reiteró la invitación para quienes aún deseen postularse y les pidió nuevamente cumplir con todos los requerimientos para pasar en el proceso.

“Si ustedes todavía están interesados en este cargo de community manager y quieren mandar su hoja de vida, por favor mándenla a este correo (adjunta el correo en la descripción de la publicación). Pero por favor, adjunten su portafolio. Si no, pues es muy difícil que uno pase al menos el primer filtro”, puntualizó.

La empresaria cerró el tema dejando claro que su intención no era exigir “millas extra” ni imponer condiciones desmedidas, sino promover buenas prácticas profesionales dentro del proceso de contratación. Pese a las críticas iniciales, muchos seguidores salieron en su defensa, destacando su tono respetuoso y su claridad al explicar los requisitos de las vacantes.