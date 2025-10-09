Lotería de Manizales resultados 8 de octubre: número ganador del premio mayor de $2.600 millones

Resultados de la Lotería de Manizales (Infobae)

La Lotería de Manizales dio a conocer los resultados ganadores del último sorteo celebrado este miércoles 8 de octubre de 2025.

Esta popular lotería colombiana ofrece un premio mayor de 2.600 millones de pesos y más de 50 secos millonarios. Descubra si resultó ser uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 8 de octubre de 2025.

Sorteo: 4924.

Premio mayor de $2.600 millones

0766 Serie 093

Seco de $300 millones

8799 Serie 169

3227 Serie 199

Seco de $200 millones

7563 Serie 210

8656 Serie 059

8850 Serie 291

Seco de $100 millones

3178 Serie 128

4745 Serie 134

6503 Serie 071

3268 Serie 292

7604 Serie 048

Seco de $80 millones

4322 Serie 084

7012 Serie 192

0469 Serie 074

9691 Serie 265

0147 Serie 137

9682 Serie 080

0789 Serie 273

5665 Serie 038

1258 Serie 236

3252 Serie 203

Seco de $60 millones

7836 Serie 202

8483 Serie 006

3936 Serie 024

3585 Serie 123

1185 Serie 003

1975 Serie 213

4161 Serie 053

9168 Serie 340

0057 Serie 212

4231 Serie 143

Seco de $50 millones

0276 Serie 239

2463 Serie 013

8956 Serie 097

0325 Serie 124

6425 Serie 003

8891 Serie 194

1132 Serie 204

4421 Serie 051

7891 Serie 298

3428 Serie 316

Seco de $40 millones

6333 Serie 301

2284 Serie 321

3088 Serie 143

5994 Serie 201

2094 Serie 094

2472 Serie 048

7951 Serie 271

0326 Serie 286

5093 Serie 095

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, manténgalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

Cuál es el horario de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales únicamente realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder jugar a la Lotería de Manizales requiere al menos 2 mil pesos para hacerse una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.