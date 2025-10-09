Leonor Espinosa, una de las mejores chefs del planeta, arremetió contra tendencias gastronómicas de Bogotá: “terminan desplazando la pureza del producto”

Leo Espinosa, mejor chef del mundo - crédito The 50 Best restaurants/ Instagram

Leonor Espinosa es una de las chefs más prominentes de Colombia. Sus restaurantes están, por lo general, en la cima de las listas de los mejores del mundo, y no hay año en el que no tenga un reconocimiento internacional.

Pero el su éxito de sus restaurantes, platos y recetas, depende de su paladar, que es el que emite el filtro y el juicio de lo que puede gustarles a sus comensales, lo que vende y lo que no.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por eso, ella se reconoce como una “comensal habitual”. De hecho, así se catalogó ella misma en una publicación en su perfil de X, con un fuerte mensaje a los cocineros del país, especialmente los de Bogotá.

El mensaje, publicado en la mañana del 9 de octubre de 2025, afirmó que hay tendencias actuales en las preparaciones que suelen esconder el sabor real de los ingredientes fundamentales.

Dijo: “Soy, además de cocinera, una comensal habitual; salir a comer es uno de mis mayores placeres. Y creo tener el criterio suficiente para percibir que la nueva tendencia de muchas aperturas en la escena gastronómica, especialmente en Bogotá, donde suelo salir más, apunta hacia una cocina en la que los ingredientes se esconden bajo capas de sabores intensos”.

Espinosa explicó detalladamente su argumento: “No sé si esto ocurre por falta de buena materia prima o porque simplemente se ha impuesto la moda de una cocina en la que las emulsiones y las salsas terminan desplazando la pureza del producto. En todo caso, después de varios platos, la saturación es inevitable; no hay bebida, aparte del agua, que logre mitigar tanto exceso", dijo.