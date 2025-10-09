Las propuestas de Amaranta Hank en su campaña “del ‘nopor’ al Congreso”: “Nos gusta arriba, no abajo”

crédito @amarantahanktw/IG

Luego de que la periodista, escritora y exactriz de cine para adultos conocida en redes como Amaranta Hank (y cuyo verdadero nombre es Alejandra Omaña) oficializó su aspiración al Senado de la República por el Pacto Histórico, publicó en su cuenta oficial en redes sociales cuáles serán sus banderas de campaña.

El anuncio de campaña captó la atención este 1 de octubre, tanto por su implicación política como por el mensaje particular con el que decidió presentarse: “Nos gusta arriba”, un eslogan que ha generado conversación en redes sociales y cuya elección responde a una estrategia de comunicación directa.

La postulación se materializó tras un acompañamiento sostenido de figuras del Pacto Histórico y militantes de movimientos afines a la coalición de izquierda.

En una publicación que dejó en su cuenta en Instagram: destacó cuáles serán sus propuestas con miras a llegar al Congreso de la República en 2026.

Propuestas de ‘Amaranta Hank’: Alejandra Omaña busca llegar al Congreso de Colombia

Uno de los que más ha llamado la atención es de la la “regulación de las Actividades Sexuales Pagas (modelaje webcam, creación de only fans, pornografía; trabajo sexual en calle, establecimientos, zonas rurales y corredores viales), para proteger los derechos de las mujeres y su familia”

En segundo lugar figura la “atención integral y de reparación ante las violencias basadas en género y otras múltiples diversidades”; mientras que en el tercer punto agregó que será una prioridad la “atención integral a la población en LGBTIQ+ y OSIGEG en zonas urbanas y rurales”.

Los siguientes dos puntos en su agenda de campaña tienen que ver con el abordar la “educación sexual desde la primera infancia para la prevención del abuso sexual”, además de trabajar en la “atención de calidad en salud mental, con especial foco en jóvenes y adolescentes”.

La sexta y séptima propuesta tocan aspectos que han sido polémica en el Gobierno de Petro, dado que Amaranta Hank expuso que buscará una mayor “inversión en educación, deporte y oportunidades para el desarrollo de las mujeres” y aunar esfuerzos y recursos en pro de actos de “reparación y memoria para madres de falsos positivos”.

Por último, y para que no quede duda de su filiación política con el Gobierno del presidente Petro, en el octavo punto solo se menciona la “defensa de las reformas sociales”, una clara alusión a lo que ha realizado hasta el momento el jefe de Estado.

Amaranta Hank explicó por qué tomó la decisión y la razón de su eslogan de campaña: “Nos gusta arriba, no abajo”

Omaña, decidió sumarse a la lista al Senado impulsada, en parte, por su activismo a favor de los derechos sexuales, el trabajo sexual y la libertad de expresión, temáticas frecuentes en sus intervenciones públicas.

La inscripción de la candidatura tuvo lugar en Medellín, con presencia de miembros del Pacto Histórico y simpatizantes. El mensaje “Nos gusta arriba” fue entregado como insignia central, en respuesta a consultas sobre la motivación y la imagen de campaña, explicó la propia aspirante ante medios locales presentes en el evento.

Amaranta Hank sostuvo que su candidatura busca integrar a distintos sectores sociales que suelen quedar marginados del debate público y del acceso real al Congreso.

La comunicadora insistió en la necesidad de legislar a favor de quienes ejercen oficios estigmatizados y defendió la pluralidad en la representación parlamentaria.

Hank explicó que su incursión en política representa un ejercicio de autenticidad sobre sus antecedentes y opiniones, y rechazó la criminalización de las trabajadoras sexuales.

Además, la decisión de utilizar un eslogan con doble sentido responde, según la candidata, al interés de llamar la atención y abrir debates sobre el tabú en torno a sexualidad y vida pública.

“La sociedad en Colombia aún sanciona temas que deberían ser parte de derechos fundamentales”, afirmó la aspirante durante el encuentro con la prensa.

Desde que su nombre se hizo público entre las opcionadas del Pacto Histórico para el Senado, la figura de Amaranta Hank ha despertado reacciones diversas.

Algunos letrados de esa coalición han defendido la candidatura como símbolo de apertura política, mientras que otros sectores expresaron reservas frente a la estrategia de campaña utilizada y el antecedente profesional de la aspirante.

La campaña de la periodista se suma a una lista diversa de aspirantes por la plataforma del Pacto Histórico, que en esta jornada avanza en la definición de sus principales candidatos y en la organización de su lista para el Congreso de la República.