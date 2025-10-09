Colombia

El presidente de España, Pedro Sánchez, tuvo que solicitarle directamente a Gustavo Petro su invitación a la cumbre de la Celac: no le llegó

A pocos días del evento internacional, la organización de la cumbre presenta retrasos y fallas de coordinación, lo que genera preocupación en el Gobierno colombiano

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El presidente de España, Pedro
El presidente de España, Pedro Sánchez, solicitó personalmente la invitación a la cumbre, evidenciando problemas de coordinación - crédito Carlos González/Europa Press

La realización de la IV Cumbre Celac-UE en Santa Marta ha estado marcada por dificultades logísticas que generaron inquietud en el seno del Gobierno Petro.

A pesar de que el evento, programado para el 9 y 10 de noviembre, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la integración regional y proyectar una voz común en el escenario internacional, la organización ha enfrentado contratiempos que han trascendido a la esfera diplomática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los episodios más reveladores de estos problemas se produjo cuando el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, se vio obligado a contactar directamente a Gustavo Petro para solicitar el envío formal de la invitación a la cumbre, ya que no la había recibido.

Según relató el propio Petro durante una reunión en la Casa de Nariño, la situación requería una acción inmediata para remitir la invitación y coordinar detalles con las carteras involucradas, especialmente la Cancillería.

Gustavo Petro defiende la inclusión
Gustavo Petro defiende la inclusión del homenaje, resaltando la importancia de visibilizar el genocidio político en Colombia - crédito Bienvenido Velasco/EFE

“El presidente llegó con cara de preocupación y cansado”, relataron asistentes a ese encuentro, en el que los funcionarios aguardaron varias horas hasta la llegada del mandatario para abordar la organización del evento internacional.

La Cancillería definió la cumbre como “una oportunidad estratégica para traducir el diálogo político en resultados concretos”, pero a pocas semanas de su realización persisten dificultades en la logística y la coordinación interinstitucional. Funcionarios consultados por El Colombiano, bajo condición de anonimato, señalaron que existen carteras con personal sin experiencia en la gestión de este tipo de eventos. Uno de ellos afirmó: “Desprecian lo técnico y les gana la ideología”.

Durante la misma reunión, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, presentó los actos simbólicos que su cartera planea para la cumbre, entre los que destaca un homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica, una iniciativa impulsada por Petro desde agosto.

Sin embargo, algunos funcionarios manifestaron reservas sobre la pertinencia de este homenaje en el contexto de la cumbre, argumentando que “no es el lugar para eso. Es una vitrina en la que el Gobierno podría tener otra apuesta”.

En respuesta a estas críticas, Petro defendió la propuesta al afirmar que “el mundo tiene una expectativa de la reunión, y el mundo debe saber que hubo un genocidio político en la Colombia reciente”.

La expectativa oficial, según la Cancillería, es que la cumbre permita “fortalecer la integración regional, fomentar el desarrollo sostenible y proyectar una voz común en el escenario global”.

Como presidencia pro tempore de la Celac, Colombia busca “consolidar una voz latinoamericana y caribeña unificada que permita incidir en las grandes transformaciones globales, promoviendo una agenda compartida con la Unión Europea en áreas clave”.

Santa Marta será sede de la IV Cumbre Celac–UE en 2025

La cumbre definirá la hoja
La cumbre definirá la hoja de ruta de cooperación Celac–UE para 2025–2027 - crédito Cancillería

Santa Marta será sede de la IV Cumbre Celac–Unión Europea, evento que reunirá a líderes de 62 países y a 200 representantes de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

El encuentro definirá la hoja de ruta de cooperación Celac–UE para el periodo 2025–2027, con énfasis en transición energética justa, desarrollo sostenible y digitalización inclusiva.

Colombia, que asumió la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el 9 de abril de 2025, lidera la agenda regional en torno a la triple transición energética, digital y ambiental, así como en temas de seguridad alimentaria, autosuficiencia sanitaria y equidad de género.

Esta posición permite al país organizar la cumbre y fortalecer el diálogo político y la cooperación con socios estratégicos como la Unión Europea, China y la Unión Africana.

Durante la cumbre, se prevé la adopción de una Declaración Política Celac–UE 2025 con compromisos en energías renovables, seguridad alimentaria, autosuficiencia sanitaria y financiamiento para el desarrollo.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio invita a los países a participar en la cita histórica - crédito @CancilleriaCol/X

Además, el evento coincide con la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, reforzando el papel de Colombia como articulador político y logístico en la cooperación birregional.

Desde Roma, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, invitó a los países participantes: “Los invitamos cordialmente a participar en la IV Cumbre Celac–Unión Europea, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia. Este encuentro histórico representa una oportunidad clave para fortalecer nuestras relaciones, consolidar nuevos acuerdos y trabajar juntos por un futuro compartido entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Esperamos contar con la presencia de todos los Estados miembros en esta importante cita”, afirmó.

Temas Relacionados

Cumbre Celac-UEPedro SánchezPresidente de EspañaGustavo PetroCancillería de ColombiaCumbre de la Celac en Santa MartaUnión EuropeaIntegración regionalCasa de NariñoUnión PatrióticaColombia-noticias

Más Noticias

Qué se sabe del cuerpo hallado en la bodega una tienda de calzado en Bogotá: el CTI investiga el caso en Bosa

De acuerdo con versiones preliminares de la zona, el propietario del inmueble sería el hombre hallado dentro del inmueble, y que provocó el acordonamiento en un sector concurrido del sector Bosa Centro

Qué se sabe del cuerpo

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 9 de octubre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz quiere asegurar la clasificación ante las “Leonas” de Chile"

Universidad de Chile vs. Deportivo

Daniel Quintero contestó a candidatos presidenciales que rechazaron la idea de una constituyente: “Por eso van a perder las elecciones”

El precandidato del Pacto Histórico criticó a sus rivales por la negativa a la propuesta de una asamblea constituyente, porque “les costará la victoria” en los próximos comicios presidenciales

Daniel Quintero contestó a candidatos

La vez que Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores

La partida del entrenador argentino de 69 años dejó un dolor en los amantes del fútbol, pero revivió recuerdos gratos para los hinchas de Boca Juniors, de Argentina

La vez que Miguel Ángel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Presentador de RCN habría lanzado contundente mensaje en contra de Yina Calderón: pide ética y profesionalismo en el programa de la DJ

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

La vez que Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida