Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en festival de comedia por polémica con la comediante Johana Velandia: “No cambio por un evento”

El humorista aseguró que no tiene problema con esa reacción de los organizadores por pedir respeto - crédito @jeringa__/IG

La organización del Free Comedy Fest en Medellín comunicó la cancelación de la participación de David García Henao, conocido artísticamente como Jeringa, en la edición 2025 del evento.

La decisión tuvo lugar después de la controversia generada por el llamado de atención de García Henao a Johana Velandia, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien había manifestado públicamente su inconformidad sobre la presencia del humorista en el evento.

“¿Qué hace Jeringa ahí?”, fueron las palabras de la comediante llanera.

El comediante Jeringa compartió la comunicación que recibió de parte del festival notificando la cancelación de su contrato - crédito @jeringa__/IG

En la carta firmada por Enrique Triana, CEO de Free Ticket, la entidad responsable de la organización del festival, se notificó a García Henao la decisión.

El comunicado expresó agradecimiento por el interés y la disposición para sumarse al cartel, aunque indicó que los recientes acontecimientos en redes sociales llevaron a una revisión de la postura inicial.

“Estamos convencidos de que cada artista tiene derecho a expresar su opinión; no obstante, el ambiente en redes sociales nos obliga a repensar la forma en que queremos conducir el festival y sus espacios”, señala el texto difundido el 8 de octubre.

Johana Velandia habría cuestionado la participación de Jeringa en un evento en el que ella también estaba invitada - crédito @unagordaahi2/IG

En otro de los apartes de la comunicación, aseguran que “la continuidad y el tono que ha tomado la conversación pública han derivado en un ambiente ajeno al espíritu del festival, cuyo propósito principal es promover el humor, la convivencia y el respeto entre colegas”.

La comunicación remarca el propósito de mantener la tranquilidad y un entorno de respeto dentro de la programación del Free Comedy Fest.

Asimismo, la organización reconoció el recorrido profesional de Jeringa, agradeciendo su disposición y resaltando el aporte realizado al humor nacional.

Por otro lado, la misiva también incluyó palabras que indican que la decisión se tomó por el bienestar de los asistentes al evento y no basado en algo netamente personal.

Jeringa se había pronunciado sobre el comentario de Johana Velandia - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Por las razones mencionadas, y con el objetivo de preservar la tranquilidad del evento, así como el bienestar de todos los participantes y del público, hemos decidido no continuar con el acuerdo de participación en esta edición del Free Comedy Fest”, se lee en la misiva.

Qué dijo Jeringa al respecto de la cancelación de su participación

La reacción de Jeringa ante la polémica con Johana Velandia se dio a través de un video dirigido a sus seguidores en Medellín, en el que explicó los motivos de su ausencia en el Free Comedy Fest al que fue convocado para el 17 de diciembre de 2025.

El humorista indicó que la decisión de no participar fue tomada por los organizadores, tras un comentario que, según él, afectó su trayectoria profesional.

Jeringa expresó: “Amigos de Medellín, buenas noches. Les mando este video para decirles que no voy a poder estar en el evento de free tickets, ya que tomaron la decisión de que yo no fuera. Muy respetable. Yo, en lo personal, hice un comentario porque estaba de por medio un comentario que afectaba mi carrera y... Yo no cambio lo que he hecho en treinta y cinco años por un evento".

A través de sus redes sociales, Jeringa ya se había pronunciado por el comentario de Velandia - crédito @jeringa__/IG

El artista agregó que Medellín sigue siendo una ciudad muy importante para él y aseguró que volverá en una próxima oportunidad: “Les deseo mucha suerte a todos. Medellín es la mejor plaza del mundo y a mi gente, Medellín, muy pronto estaré allá en un evento solamente para ustedes. Un abrazo. Suerte. Los quiero mucho".

Las reacciones en apoyo a Jeringa no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus seguidores algunos mensajes entre los que destacan: “Y van a preferir a esta mujer por @jeringa___ A bueno 😬”; “Y entonces a ella no la cancelan del evento y a Jeringa si?”; “Ojalá no vaya NADIEEEE🔥🔥🔥🔥🔥🔥”; “Jeringa es mucho mejor!!! Y si tiene educación”; “yo no vi que Jeringa la insultara o le dijera algo que la ofendiera, contrario a eso, pidió respeto”, entre otros.